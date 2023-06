Polignano a Mare und mehr: Cliff Diving vor atemberaubenden Kulissen

Seit 2009 zeigen Athletinnen und Athleten beim Red Bull Cliff Diving World Series unglaubliche akrobatische Sprünge. Am Wochenende ist das Event im malerischen Polignano a Mare zu Gast.

Wer einmal Polignano a Mare besucht hat, vergisst diesen Anblick nie: Die malerische kleine Stadt in der Provinz Apulien liegt auf etwa 25 Meter hohen Felsenklippen, direkt am grünblauen, klaren Meer. Dank dieser spektakulären Lage ist Polignano a Mare auch Austragungsort für die Klippenspringermeisterschaften Red Bull Cliff Diving World Series.

Schon an diesem Wochenende (1. und 2. Juli) macht das internationale Event unterstützt von der Xiaomi Redmi Note Serie in der italienischen Kleinstadt Halt. Die Veranstaltung präsentiert zahlreiche Athleten, darunter Cãtãlin Preda, Stammgast bei den Red Bull Cliff Diving World Series, und das deutsche Talent Iris Schmidbauer, die bereit sind, von einer Plattform zu springen, die 27 Meter über Italiens berühmtester Klippe positioniert ist.

Drei neue Etappen für die Eventreihe

Polignano a Mare ist nach Boston (3. Juni) und Paris (18. Juni) die dritte Etappe der Eventreihe. Vier weitere sind für dieses Jahr noch angesetzt. Am 3. August in Takachiho, (Japan), am 19. August in Stockholm (Schweden), am 9. September in Mostar (Bosnien und Herzegowina) und das Finale am 19. November in Auckland (Neuseeland).

Während Polignano a Mare in Apulien bereits zum zehnten Mal Station für die Akrobatinnen und Akrobaten ist, stoßen Takachiho, Stockholm und Auckland neu dazu. Die legendäre Brücke "Stari Most" in Mostar war bereits dreimal Gastgeber. Die Brücke wurde 1993 im Bosnienkrieg zerstört und 2004 mit internationaler Hilfe wieder aufgebaut.

Das große Finale findet schließlich in Auckland statt, bei dem die King Kahekili Trophy an die besten Turmspringerinnen und Turmspringer des Jahres verliehen wird.