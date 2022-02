Pilgern auf dem Gunthersteig

Unterwegs auf naturnahen Pfaden im Bayerischen Wald und Böhmerwald. Spiritualität, Selbstfindung, Entschleunigung: Gründe zum Pilgern gibt es viele.

Neben der bekanntesten Pilgerstrecke, dem Jakobsweg, laden auch andere Strecken in unmittelbarer Nähe dazu ein, sich auf den Weg zu machen. Einer dieser Pilgerwege ist der Gunthersteig. Er folgt den Spuren des Volksheiligen St. Gunther auf 160 Kilometern durch den Bayerischen Wald und Böhmerwald.

Auf unberührten Pfaden wandern Pilger mitten durch das "Grüne Dach Europas" mit den Nationalparken Bayerischer Wald und Šumava auf tschechischer Seite. Gunther war es, der im 11. Jahrhundert in den unbesiedelten "Nordwald" zog, dort im heutigen Rinchnach seine Rodungstätigkeiten begann und den Grundstein für die Besiedlung der Grenzregion legte. Deshalb ist das Markierungszeichen des Gunthersteigs auf deutscher Seite auch eine Hacke.

© Woidlife/Marco Felgenhauer

Der neue hilfreiche Begleiter für die Saison

Als "Vorgeschmack" auf die kommende Pilger- und Wandersaison ist erstmals ein zum neuen Pilgerweg Gunthersteig erschienen. Das handliche Booklet soll nicht nur die Planung der neun Tagesetappen erleichtern, sondern auch ein wichtiger Wegbegleiter sein. Neben detaillierten Etappenbeschreibungen und Karten gibt es Platz für eigene Gedanken. Denn entlang des Weges laden Impulstafeln und geschichtsträchtige Orte zum Verweilen und Reflektieren ein.

Traumhafte Ausblicke und Geschichte zum Erleben

Start der grenzüberschreitenden Pilgerreise ist das Kloster Niederaltaich an der Donau, Ziel die böhmische Stadt Blatná. Entlang des Weges gibt es neben grenzenlosen Wäldern und traumhaften Ausblicken auf die Bayerwaldgipfel auch zahlreiche geschichtsträchtige Orte zu entdecken:

© Woidlife/Marco Felgenhauer

Zum Beispiel den Guntherstein bei Lalling, die Wallfahrtskirchen Frauenbrünnl bei Rinchnach oder St. Gunther in Gutwasser (Dobrá Voda) – die Orte, an denen Gunther seine Einsiedlerklausen erbaute. Ein besonderer Moment ist auch der Schritt über den "grünen Grenzübergang" Gsenget, der viele Jahre durch den Eisernen Vorhang versperrt war. Heute erinnern nur noch Schilder an die Landesgrenzen.

© Woidlife/Marco Felgenhauer

Pilgern mit Hilfe von geführten Wanderungen

Für alle, die gerne in einer Gruppe pilgern, haben sich die Touristiker:innen aus dem ARBERLAND etwas Besonderes einfallen lassen: Im Sommer 2022 finden geführte Wanderungen auf allen Etappen des Guntersteigs statt. Unter wird es ab März weitere Informationen dazu geben. Bereits jetzt kann man den Pilgerführer dort gratis bestellen.

Das Projekt Gunthersteig 255 wird gefördert durch:



© Arberland Regio GmbH

Kontakt:

ARBERLAND REGio GmbH

Die Kreisentwicklungsgesellschaft des Landkreises Regen

Tourismusförderung

Amtsgerichtstraße 6 – 8, D-94209 Regen

Tel. +49 (0) 9921 9605 0, Fax +49 (0) 9921 9605 101

E-Mail: tourismus@arberland-regio.de