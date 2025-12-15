Winterwellness direkt an der Piste in der Region Schladming-Dachstein: das Vier-Sterne-Superior Natur- und Wellnesshotel Höflehner bietet alles für Ihren Ski- oder Snowboardurlaub.

Im Rooftop-Whirlpool haben Sie einen atemberaubenden Panoramablick auf die Ennstaler Berge.

Ihr perfekter Skiurlaub beginnt in absoluter Einzellage im , dem Wellness- und Longevityhotel des Jahres 2026.

Hier beginnt Ihr Urlaub: Winterwellness direkt an der Piste in der Region Schladming-Dachstein. © Höflehner - CMVisuals

Alles für Ihren Ski- oder Snowboardurlaub unter einem Dach

Lassen Sie Ihr Auto stehen und genießen Sie grenzenloses Skivergnügen. Ski-in, Ski-out - Sie haben einen direkten Einstieg in die 123 Pistenkilometer der Schladminger Vier-Berge-Skischaukel Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm. Ski amadé bietet gesamt über 760 Kilometer bestens präparierte Pisten, 84 Liftanlagen, rund 100 urige Skihütten und sechs Funslopes.

Ski-Equipment können Sie im hauseigenen Shop ausleihen oder erwerben. Abseits der Piste warten unzählige weitere Freizeitaktivitäten sowie beste Kulinarik und Après-Ski in einer der drei hauseigenen Skihütten.

84 Liftanlagen bringen Sie auf über 760 bestens präparierte Skipisten. © Hotel Höflehner

Tiefenentspannung im Premium Alpin Spa

Das 5.000 Quadratmeter große ist eine Oase für Entspannung und Regeneration: Ein Luxury-Infinity Pool, ein Rooftop-Whirlpool mit Panoramablick auf die Ennstaler Berge, das ganzjährig beheizte 25-Meter-Sportbecken, zwölf Saunen und zahlreiche Ruhezonen schaffen ideale Bedingungen für Erholung.

Höflehner

Mit den Berggipfeln auf Augenhöhe und dem Gefühl von Schwerelosigkeit wird der Tiefenentspannung der Weg geebnet. Dazu kommen rund 80 exklusive . Eine einzigartige Auswahl aus den Kategorien "gesund und natürlich", "schön und ästhetisch" sowie "individuell und beliebt" laden dazu ein, den Rest der Welt hinter sich zu lassen.

Das inkludierte Aktivprogramm umfasst täglich bis zu zwölf Einheiten – von Pilates und Aquafit bis hin zu Meditation und Entspannungstechniken.

© Hotel Höflehner Bild 1 von 5 Das Vier-Sterne-Superior Natur- und Wellnesshotel Höflehner wurde von Gault Millau als "Wellness- und Longevityhotel des Jahres 2026" ausgezeichnet. © Rene Strasser Bild 2 von 5 Genießen Sie hier das Naturkulinarium, das Herzstück der Höflehner Kochkunst. © Höflehner - Wolfgang Hummer Bild 3 von 5 Gäste können aus 80 exklusiven Naturelle Spa-Behandlungen wählen, von gesund und natürlich über schön und ästhetisch hin zu individuell und beliebt. © Hotel Höflehner Bild 4 von 5 Zwölf Saunen und zahlreiche Ruhezonen schaffen ideale Bedingungen für Erholung und laden dazu ein, den Rest der Welt hinter sich zu lassen. © Höflehner - Harald Steiner Bild 5 von 5 Ein besonderes architektonisches Highlight ist das 300 Quadratmeter große Yogahaus mit Panoramablick und bietet eine einzigartige Atmosphäre für vielseitige Yoga- und Meditationseinheiten.

Ein besonderes architektonisches Highlight ist das 300 Quadratmeter große Yogahaus mit Panoramablick. Nachhaltig aus Zirbenholz gebaut und mit großzügigen Glasfronten versehen, bietet es eine einzigartige Atmosphäre für vielseitige Yoga- und Meditationseinheiten.

Ein Rückzugsort für ganzheitliche Gesundheit

Von Gault Millau als " " ausgezeichnet, hat sich das Hotel dem Thema Health Care verschrieben. Ganzjährig buchbare sowie saisonale Retreats und einzelne Longevity-Bausteine, kombiniert mit Schlaf- und Ernährungscoachings, stehen für mehr Vitalität und eine langfristig verbesserte Lebensqualität.

Regionalen Produkte und nachhaltiger Einkauf: Hotelgäste haben eine Auswahl aus drei Genusswelten: Kreative, gesunde und heimische Hausmannskost. © Höflehner - Wolfgang Hummer

Der Tanz mit den natürlichen Aromen

Das ist das Herzstück der Höflehner Kochkunst. Dabei geht es um hochqualitative Zutaten und nachhaltige Entscheidungen im Einkauf - auf den Tisch kommt nur, was regional und ehrlich ist. Ernährungsbewusste Gäste reisen mit regionalen Produkten und Gaumenfreuden durch drei Genusswelten: Gerhards gesunder Genuss, Katrins kreative Küche und Höflehners heimische Hausmannskost.

