Perfekter Winterurlaub: Top-Hotel auf 1.117 m mit direktem Pistenzugang
Ihr perfekter Skiurlaub beginnt in absoluter Einzellage im Natur- und Wellnesshotel Höflehner Vier- Sterne-Superior, dem Wellness- und Longevityhotel des Jahres 2026.
Alles für Ihren Ski- oder Snowboardurlaub unter einem Dach
Lassen Sie Ihr Auto stehen und genießen Sie grenzenloses Skivergnügen. Ski-in, Ski-out - Sie haben einen direkten Einstieg in die 123 Pistenkilometer der Schladminger Vier-Berge-Skischaukel Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm. Ski amadé bietet gesamt über 760 Kilometer bestens präparierte Pisten, 84 Liftanlagen, rund 100 urige Skihütten und sechs Funslopes.
Ski-Equipment können Sie im hauseigenen Shop ausleihen oder erwerben. Abseits der Piste warten unzählige weitere Freizeitaktivitäten sowie beste Kulinarik und Après-Ski in einer der drei hauseigenen Skihütten.
Tiefenentspannung im Premium Alpin Spa
Das 5.000 Quadratmeter große Premium Alpin Spa ist eine Oase für Entspannung und Regeneration: Ein Luxury-Infinity Pool, ein Rooftop-Whirlpool mit Panoramablick auf die Ennstaler Berge, das ganzjährig beheizte 25-Meter-Sportbecken, zwölf Saunen und zahlreiche Ruhezonen schaffen ideale Bedingungen für Erholung.
Mit den Berggipfeln auf Augenhöhe und dem Gefühl von Schwerelosigkeit wird der Tiefenentspannung der Weg geebnet. Dazu kommen rund 80 exklusive Naturelle Spa-Behandlungen. Eine einzigartige Auswahl aus den Kategorien "gesund und natürlich", "schön und ästhetisch" sowie "individuell und beliebt" laden dazu ein, den Rest der Welt hinter sich zu lassen.
Das inkludierte Aktivprogramm umfasst täglich bis zu zwölf Einheiten – von Pilates und Aquafit bis hin zu Meditation und Entspannungstechniken.
Ein besonderes architektonisches Highlight ist das 300 Quadratmeter große Yogahaus mit Panoramablick. Nachhaltig aus Zirbenholz gebaut und mit großzügigen Glasfronten versehen, bietet es eine einzigartige Atmosphäre für vielseitige Yoga- und Meditationseinheiten.
Ein Rückzugsort für ganzheitliche Gesundheit
Von Gault Millau als "Wellness- und Longevityhotel des Jahres 2026" ausgezeichnet, hat sich das Hotel dem Thema Health Care verschrieben. Ganzjährig buchbare sowie saisonale Retreats und einzelne Longevity-Bausteine, kombiniert mit Schlaf- und Ernährungscoachings, stehen für mehr Vitalität und eine langfristig verbesserte Lebensqualität.
Der Tanz mit den natürlichen Aromen
Das Naturkulinarium ist das Herzstück der Höflehner Kochkunst. Dabei geht es um hochqualitative Zutaten und nachhaltige Entscheidungen im Einkauf - auf den Tisch kommt nur, was regional und ehrlich ist. Ernährungsbewusste Gäste reisen mit regionalen Produkten und Gaumenfreuden durch drei Genusswelten: Gerhards gesunder Genuss, Katrins kreative Küche und Höflehners heimische Hausmannskost.
Weitere Infos:
Natur- und Wellnesshotel Höflehner Vier-Sterne-Superior
Geschäftsführer Mag. FH Gerhard Höflehner
Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH
Gumpenberg 2, 8967 Haus im Ennstal, Steiermark, Österreich
Telefon: +43 3686 / 2548
