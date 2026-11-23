Traumhafte Abfahrten, Schneegarantie und eine bequeme Anreise aus München: In Kitzbühel beginnt der Skiurlaub schon mit der Vorfreude. KitzSki: Der Winter liegt so nah.

23. November 2026 - 17:04 Uhr

Morgens die ersten Schwünge auf frisch präparierten Pisten, danach Tiroler Spezialitäten und rundherum ein atemberaubendes Panorama.

Morgens die ersten Schwünge auf frisch präparierten Pisten, mittags Tiroler Spezialitäten auf der Sonnenterrasse und rundherum ein Panorama, das jeden Skitag besonders macht: Bei ist das Winterglück von Bayern aus zum Greifen nah. 233 Abfahrtskilometer und 58 Seilbahnen und Lifte verbinden die Skiberge zwischen Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg und dem Pass Thurn. Von genussvollen Familienabfahrten bis zur legendären Streif findet hier jeder seine Lieblingspiste.

Von genussvollen Familienabfahrten bis zur legendären Streif findet hier jeder seine Lieblingspiste. © Michael Werlberger

Ein früher Start mit starken Aussichten

Schon am 6. November 2026 ist die Saison am Resterkogel gestartet. Möglich macht das unter anderem Schnee aus dem Vorwinter, der über den Sommer konserviert wurde. Für noch mehr Schneesicherheit sorgt der neue Speicherteich Sonnenrast: Mit 95.000 Kubikmetern Fassungsvermögen stärkt er die technische Beschneiung im Kernskigebiet.

Konservierter Restschnee aus dem Vorjahr und technische Beschneiung sorgen für die Schneesicherheit. © Max Dräger

Dazu kommt die offizielle KitzSki Schneegarantie – ein besonderes Versprechen ganz ohne Gletscher. Für Skipässe von einem bis 14 Tagen, die bis 19. Dezember 2026 online gekauft werden, gilt: Ist Skifahren vom 20. Dezember 2026 bis 13. März 2027 an einzelnen Tagen wegen Schneemangels nicht möglich, wird der Preis anteilig erstattet.

Bei Kitzki ist das Winter- und Schneeglück zum Greifen nah. © Kitzski

Online buchen und entspannt ankommen

Wer seinen Skipass früh im bucht, kann bis zu 20 Prozent sparen. Reguläre Tageskarten sind online sogar immer mindestens einen Euro günstiger als an der Kasse. Mit dem Smartphone-Ticket aus der KitzSki App geht es ohne zusätzlichen Kassenstopp direkt zum Lift.

Spontaner Tagesausflug, Wochenendvergnügen mit der Familie oder Urlaub: Kitzski bringt alle zum Strahlen. © Helmut Lackner

Gerade für Münchner ist auch der Weg ins Skigebiet angenehm unkompliziert. Der KitzSkiXpress fährt täglich ab München, Holzkirchen und Rosenheim zur Fleckalmbahn – Tagesskipass inklusive. Wer mit dem Auto kommt, profitiert von der neu gebauten Parkgarage an der Fleckalmbahn. Zusammen mit dem Außenparkplatz stehen rund 1.100 Stellplätze bereit.

Der Bergadvent in Kitzbühel wird nicht nur für Familienzu einem unvergesslichen Erlebnis. Stimmungsvolle Musik, duftender Punsch und eine festliche Atmosphäre hoch über der Stadt – heuer an zwei Freitagen, am 4. und 18. Dezember 2026. © Helmut Lackner

Und wenn die Ski einmal Pause haben? Winterwanderwege, gemütliche Hütten und die Naturrodelbahn am Gaisberg machen aus einem Skitag einen kleinen Urlaub. Ob spontaner Tagesausflug oder verlängertes Wochenende: Der Winter in Kitzbühel ist näher, als man denkt.

Mehr Informationen und Tickets: