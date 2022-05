Nichts wie raus: Aktivurlaub in der Tiroler Bergwelt

Die österreichische Bergwelt lässt sich ganz wunderbar in Tirol erkunden. VAYA-Hotels bieten dafür die idealen Voraussetzungen – und einen Top-Deal!

16. Mai 2022 - 08:41 Uhr

Seinen Gästen einen genialen Urlaub in den Tiroler Alpen bereiten, das kann niemand besser als . Denn keine andere Hotelgruppe hat so viele tolle Häuser mitten im Tiroler Bergland in seinem Portfolio.

Egal, für welches der mehr als 20 Standorte sich die Gäste entscheiden, eines ist garantiert: Sie dürfen sich über ein traumhaftes Bergpanorama, herrlich klare Luft, ausgezeichnetes Essen und sattgrüne Wiesen und Almen freuen.

Auch für den Gaumenschmaus wird gesorgt. © VAYA Group

Aktivurlaub in den Bergen

Was in der kalten Jahreszeit der Traum eines jeden begeisterten Wintersportlers ist, ist im Sommer ein Paradies für Wanderer und Mountainbiker. Das in Obergurgl etwa ist der ideale Ausgangspunkt für einen Aktivurlaub in den Bergen. Es liegt auf 2.000 Metern und bietet unvergleichliche Aussichten. Doch damit nicht genug: Das Resort-Juwel vereint Glamour, alpinen Lifestyle und trendiges Design zu einem erstklassigen Urlaubserlebnis.

Die Berge zum Greifen nah. © VAYA Group

Spa und Entspannung mit Bergpanorama

Ein ganz besonderes Highlight stellt der Wellnessbereich des dar. Kein Problem also, falls das Wetter für den Outdoor-Spaß mal nicht mitspielen sollte. Bleibt die Sonne hinter dicken Wolken verborgen, sorgen im luxuriösen Spa ESPA Signature Treatments und Massagen mit einer einzigartigen Kombination aus Pflanzenextrakten, Meereswirkstoffen und ätherischen Ölen für Entspannung.

Das stilvolle Ambiente findet sich in jedem Zimmer wieder. © VAYA Group

Idoor- und Outdoorpools, eine finnische Außensauna, Bio-Sauna, Aroma- und Soledampfbad sowie eine Infrarotkabine und ein Kräuterbad runden den Wellnesstraum ab. Von den Wasserbetten in den Ruheräumen hat man das hinreißende Panorama der Ötztaler Alpen stets im Blick.

Ein stilvolles Ambiente. © VAYA Group

Das Wandererlebnis direkt vor der Tür

Das wiederum begeistert mit seiner perfekten Lage in Poleposition an der 3-Seen-Bahn. Diese bringt die Urlaubshungrigen ohne Umwege in die Gipfelwelt hinauf. Das Wandererlebnis beginnt so direkt vor der Haustüre. Naturfans, Mountainbike-Pros, Trailrunner und Kletterer sind im besonders gut aufgehoben.

Entspannen mit Blick auf das Bergpanorama. © VAYA Group

Auch für Regentage ist vorgesorgt: Das Spa verwöhnt mit Indoorpool, Sauna, Salzgrotte und Dampfbad. Und wenn die Sonne wieder rauskommt, geht es flugs mit dem Aufzug direkt auf die Sonnenterrasse.

Die Sommer Card als besonderes Goodie

Wer einen Urlaub in einem bucht, profitiert auch gleich vom gesamten Aktivprogramm der Umgebung. Denn VAYA schenkt seinen Gästen zum Aufenthalt eine Sommer Card dazu. Mit ihr sind viele tolle Unternehmungen, etwa Fahrten mit den Bergbahnen, kostenlos, auf viele weitere gibt es Rabatte.

Auf der Sonnenterasse hat man einen herrlichen Blick. © VAYA Group

Und von den sich bereits anbahnenden sommerlichen Schwingungen können jetzt auch die Leserinnen und Leser profitieren: Der "Get the Summer Vibe"-Deal: Wer zwei Nächte in einem beliebigen bucht, bekommt zehn Prozent Ermäßigung.

