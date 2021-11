Natur- und Wellnesshotel Höflehner 4-Sterne-Superior

Erleben Sie einen Ihren Traumurlaub im 4-Sterne-Superior Natur- und Wellnesshotel Höflehner. Massagen, Beautyanwendungen oder Skispaß bei perfekten Pistenverhältnissen, hier bleibt kein Wunsch offen.

Auf schneesicheren 1.117 m gelangen Sie direkt vom Hotel über den Höfi-Express in die Skiwelt amadé/ Schladming-Dachstein – eines der fünf größten und modernsten Skigebiete Österreichs.

Luxus der Geborgenheit direkt an der Piste

Nach einem aktiven Tag entspannen Sie im 5.000 m² Premium Alpin SPA und erleben bei exklusiven Massagen und Beautyanwendungen die Kraft der Natur. Kulinarisch gehen Sie von früh bis spät auf eine Reise durch die 3 Genusswelten: Gesund - kreativ - heimisch!

Naturwellness - Premium Alpin SPA

Mitten im Winterwunderland erleben Sie absolute Entspannung im 5.000² Premium Alpin SPA mit unglaublichen Panoramablick.

Tanken Sie Wärme im Almsaunadorf und tauchen Sie ab in die große Naturwasserwelt (neue Highlights: Rooftop- & Infinity-Whirlpool). Bein Body & Mind Programm können Sie unter anderem bei Yoga, Aqua Gym oder Pilates, Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun. Exklusive Massagen, Bäder, Packungen und Beautybehandlungen runden das Wellnessvergnügen perfekt ab.

Naturerlebnis – Ski In & Out

Da das Hotel direkt an der Piste liegt bringt Sie der eigene Skilift Höfi Express in die 4-Berge-Skischaukel Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm. In der Skiregion Schladming-Dachstein erwarten Sie perfekte Pistenverhältnisse und Abwechslung auf 270 topmodernen Liftanlagen.

Naturkulinarium

Von früh bis spät genießen Sie hier das Feinste, das die Region und andere Länder zu bieten haben. Im Naturkulinarium können Sie zwischen drei unglaublichen Genusswelten wählen: Gesund – Kreativ – Heimisch.

Diese regen die Sinne an und sorgen für ein natürliches Geschmackserlebnis. Außerordentlich exklusiv schlemmen Sie im Fine-Dining-Restaurant H 1117.

Familienurlaub

Familien erleben beim Höflehner unvergessliche Momente in der Natur. Gemeinsamer Skispaß, plantschen im SPA oder gemütliches Abendessen - viele Inklusivleistungen sind genau an die Bedürfnisse von Familien angepasst:

Höflehners Funpark mit Spiele Alm und Aktiv Alm

Bambiclub mit Kinderbetreuung

Alpaka Wanderungen, Wildtierfütterungen

Zauberteppich direkt beim Hotel

Kinderbuffet & Speisekarte

