Mühlviertel: Raus aus dem Alltag, rein ins echte Draußen

Wer eine Auszeit sucht, muss nicht weit fahren, um anzukommen. Das Mühlviertel ist gut erreichbar und fühlt sich dennoch sofort nach Urlaub an. Sanfte Hügel, weite Ausblicke, herzliche Gastgeber und viel Raum für Bewegung machen die Region im Norden Oberösterreichs zum idealen Ziel für alle, die aktiv unterwegs sind und regionale Kulinarik genießen möchten.

13. Juli 2026 - 07:03 Uhr

Besonders eindrucksvoll zeigt sich das auf zwei Rädern. Mit hat sich die Region als Gravel- und Rennradrevier mit Charakter positioniert. 108 Touren, rund 9.000 Kilometer und über 160.000 Höhenmeter führen über verkehrsarme Nebenstraßen, feinen Schotter und durch eine Landschaft, die sportlich fordert, aber nie überfordert. Der Granit unter den Reifen, die konstanten Anstiege und die weiten Horizonte sorgen für genau jenen Flow, den Rennrad- und Gravel-Fans suchen. Dazu kommen 21 spezialisierte Bike-Gastgeber, die wissen, worauf es nach der Tour ankommt: praktische Services, Routenerfahrung und ein feines Gespür für die Bedürfnisse von Radgästen.

Mit Velorama Mühlviertel hat sich die Region als Gravel- und Rennradrevier mit Charakter positioniert © Andreas Balon

Vielfalt, die begeistert

Der Perspektivenwechsel gelingt auch abseits des Sattels. Wer langsamer unterwegs sein möchte, findet beim Pilgern und Wandern seinen eigenen Rhythmus. Wege wie der , der Weg der Entschleunigung oder der Wilheringer Weg führen durch Wälder, über Höhenrücken, zu Kraftplätzen, Aussichtspunkten und Wirtshäusern. Hier geht es um Landschaft, Stille, Begegnung und das gute Gefühl, Schritt für Schritt wieder bei sich selbst anzukommen.

Im Mühlviertel kann man auch entspannt Pilgern und Wanderun umwieder bei sich selbst anzukommen. © Robert Maybach

Regionaler Genuss mit Charakter

Kulinarisch bleibt die Region ihrer Linie treu: bodenständig, hochwertig und mit Charakter. Unter dem Dach des " " zeigen Wirtshäuser, Produzenten und Gastgeber, wie regionale Küche schmecken kann, wenn Herkunft, Handwerk und Haltung zusammenkommen. Vom klassischen Bratl über feine Bio-Produkte bis zu kreativen Genussmomenten zeigt sich eine Küche, die bodenständig bleibt und trotzdem überrascht.

Wirtshäuser, Produzenten und Gastgeber zeigen, wie regionale Küche schmecken kann. © Robert Josipovic

Aktivitäten für jeden Geschmack

Das zeigt seine Stärke in der Abwechslung. Bogensport-Parcours mitten in der Natur, Golfplätze mit Weitblick, Badeseen, Aussichtswarten, historische Städte und kleine Manufakturen bringen Vielfalt in jeden Aufenthalt. Genau diese Mischung macht den Reiz aus. Im Mühlviertel liegen aktive Tage, gute Küche und entspannte Momente nah beieinander.

Im Mühlviertel liegen aktive Tage, gute Küche und entspannte Momente nah beieinander. © Alexander Kaiser

Mit der Mühlviertel App bestens begleitet

Die Region ist unkompliziert erreichbar, kompakt genug für kurze Wege und vielseitig genug für mehrere Urlaubstage. Mit der Mühlviertel App finden Gäste Touren, Veranstaltungen, Ausflugstipps und regionale Empfehlungen direkt am Smartphone. Ankommen, durchatmen, losziehen – und eine Landschaft erleben, die mit ihrer Natürlichkeit überzeugt.

Mühlviertel. Nah dran. Viel draußen. Und überraschend entspannt.

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