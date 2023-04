Mit SKY express von München nach Athen und zu den griechischen Inseln

Die jüngste und umweltfreundlichste Flotte Griechenlands bringt Sie von München nach Athen und weiter zu 33 bezaubernden griechischen Zielen.

07. April 2023 - 06:17 Uhr

Griechenland ist sicherlich nicht nur im Sommer attraktiv... Wenn die meisten Menschen an Griechenland denken, stellen sie sich sofort kristallklares türkisfarbenes Wasser und traumhafte Sandstrände vor. Und das ist auch die Realität!

Die Strände auf Kreta lassen keine Wünsche offen. © Marina Vernicos

Entdecken Sie die Vielseitigkeit Griechenlands

Griechenland ist jedoch auch ein Land, das so reich an Geschichte, Denkmälern und Kultur ist, dass man es nicht außer Acht lassen sollte, wenn man einen europäischen Urlaub plant. Der milde Winter ist sogar die beste Zeit, um die Kultur, die Geschichte und die Vielseitigkeit Griechenlands sowohl auf den Inseln, als auch auf dem Festland zu erleben. Mit SKY express fliegen Sie das ganze Jahr über zu den magischen und geschichtsträchtigen Städten im Mittelmeerraum.

Der weiße Turm ist ein Baudenkmal und Museum in der Stadt Thessaloniki. © Marina Vernicos

Erleben Sie ein einzigartiges Flugerlebnis

Die jüngste und umweltfreundlichste Flotte Griechenlands bringt Sie derzeit täglich von München nach Athen und von dort aus weiter zu . Somit bietet Ihnen SKY express das größte inländische Netzwerk an.

Die aufmerksame Crew an Bord lässt keine Wünsche offen. © SKY express

SKY express hat sich in den letzten beiden, für die globale Luftfahrtindustrie schwierigen Jahren, zu einem vollständig nachhaltigen Luftverkehrsmodell verpflichtet und in die Zukunft investiert, was die Luftfahrtlandschaft des Landes dramatisch verändert hat. Mit dem Erwerb von hat die Airline sogar eine der weltweit größten Investitionen im Luftfahrtbereich getätigt.

Fliegen Sie mit SKY express und genießen Sie ein .