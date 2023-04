Mit dem Rad im schönsten Hochtal Europas

Wer sich einen sonnigen Urlaub mit Radfahren vorbei an klaren Seen, grünen Berghängen und urigen Hütten wünscht, der ist im Tannheimer Tal richtig.

03. April 2023 - 08:28 Uhr

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Das in Tirol ist ein Traumziel für jeden, der das Radfahren liebt. Nur zwei Autostunden entfernt von München kommen Sie in den Genuss von wunderbaren Rad-Strecken, die durch eine außergewöhnlich schöne Landschaft führen, bestehend aus grauen Kalksteingipfeln, dunkelgrünen Berghängen und hellgrünen Wiesen durchsetzt von türkis-blauen Seen.

Gruppenausfahrt bei den Rennradwochen im Tannheimer Tal © TVB Tannheimer Tal / Achim Meurer

Berge und Tal mit dem Mountainbike und E-Bike entdecken

Insgesamt gibt es im schönsten Hochtal Europas. Die gut ausgeschilderten Wege liegen abseits der Bundesstraßen und lassen sich auch gut untereinander kombinieren.

Am besten lernt man die Region auf dem " " kennen, der auf 40 Kilometern relativ eben durch das gesamte Tal und zu zauberhaften Orten wie dem Moorweiher Floschen, den Halden- oder Vilsalpsee führt.

Erfrischung gefällig? Der Haldensee lädt zum Schwimmen ein. © TVB Tannheimer Tal / Achim Meurer

Wer von oben auf das Hochtal blicken möchte, nimmt einen der Wege, die hoch auf die Gipfel führen. Gerüstet mit einem der E-Bikes, welche zum Ausleihen in den Orten bereitstehen, lassen sich auch diese anspruchsvolleren Routen entspannt meistern. Der Ausblick lohnt sich! Zusätzlich können Sie vom Tannheimer Tal aus entspannt auf die Strecke " " starten, welche mit 32 Etappen den längsten zusammenhängenden Mountainbike-Rundkurs der Alpen darstellt.

Balsam für die Seele – die Bike-Strecken im Tannheimer Tal führen durch eine zauberhafte Landschaft. © TVB Tannheimer Tal / Achim Meurer

Das Rennrad-Paradies Tannheimer Tal

Unter Kennern gilt das als idealer Ausgangspunkt für Rennradtouren. Auch internationale Profi-Radrennen wie die "Bayern- oder Österreich Rundfahrt" kreuzten schon die landschaftlich reizvolle Region.

Das liegt zum großen Teil an den 22 idealen Rennrad-Strecken, die zusammen 2.500 Kilometer umfassen. Auch radfreundliche Unterkünfte tragen mit Fahrradkellern, Servicestationen und Beratung rund ums Rennrad, Mountainbike und den Touren dazu bei, dass Radfahrer im Tal auf ihre Kosten kommen.

Der Rad-Marathon Tannheimer Tal findet am Sonntag, den 02. Juli 2023 statt. © TVB Tannheimer Tal / Achim Meurer

Ein Highlight im schönsten Hochtal Europas sind die : Eingeteilt in vier Leistungsgruppen – vom "Genussradler“ bis zum "Racer“ – werden mit ortskundigen Guides die Strecken rund ums Tannheimer Tal erkundet. Und das Beste: Auch der ehemalige Profi-Radsportler Marcel Wüst ist mit von der Partie und steht Ihnen mit Profi-Trainings-Tipps zur Seite.

Zu Pfingsten, von Samstag, den 27. Mai bis Samstag, den 03. Juni wird die veranstaltet. Die findet im Vorfeld des beliebten Rad-Marathons Tannheimer Tal statt und geht von Montag, den 26. Juni bis Samstag, den 01. Juli 2023. Den am Sonntag sollten Sie sich dann sicherlich auch nicht entgehen lassen.