Magische Winterauszeit im Rosen-Chalet

Was gibt es Schöneres, als den Start ins Eheleben mit trauter Zweisamkeit zu beginnen? Am besten gelingt das auf einer unvergesslichen Hochzeitsreise in die österreichische Bergwelt. Die Lehenriedl Chalets und Appartements in Wagrain sind bereit für Liebespaare auf der Suche nach Romantik: Hier kann der Winter kommen.

In ruhiger, sonniger Lage stehen die drei luxuriösen Chalets Edelrose, Alpenrose und Wildrose. Private Momente lassen sich hier wunderbar mit Aktivitäten in der verschneiten Landschaft kombinieren.

Lehenriedl 4 In ruhiger, sonniger Lage stehen die drei luxuriösen Chalets Edelrose, Alpenrose und Wildrose. Private Momente lassen sich hier wunderbar mit Aktivitäten in der verschneiten Landschaft kombinieren.

Hat man ausgepackt und sich in einem der drei eingefunden, heißt es für die frisch Getrauten: erst einmal zurücklehnen.

Währenddessen lässt es sich entspannt beobachten, wie der Winter die Bergwelt in herrliches Weiß taucht. Da kann es draußen noch so stürmen und schneien – im liebevoll gestalteten Inneren wird’s dadurch erst so richtig gemütlich. Das Knistern des Kaminfeuers liegt in der Luft, das Licht ist gedimmt. Mit einem guten Buch auf dem Sofa oder zum Brettspiel versammelt um den großen Esstisch sitzt man gemütlich im Chalet zusammen.

Nach Lust und Laune tun, was einem beliebt

An kalten Wintertagen wird die chaleteigene Sauna angeheizt – was bekanntlich noch herzerwärmender wirkt. Und es gibt ausnahmsweise mal keinen Termin, zu dem man muss. Man darf einfach nur sein: mit sich selbst oder dem Partner inmitten des Salzburger Winter-Wunderlandes. Wenn die Sonne lacht, schweift der Blick aus dem Fenster über die magischen, weißen Weiten, die das Chalet umgeben. So ungestört wacht man gerne auf. Beim Frühstücken mit einem bunt gefüllten Genuss-Frühstückskorb, den Familie Vorderegger schon früh morgens und völlig unbemerkt auf den Tisch gezaubert hat, kommen die besten Ideen für Unternehmungen in der Winterlandschaft.

Die einen können es kaum erwarten, per Shuttleservice des Hauses zum nahegelegenen Skigebiet in „Ski amadé“ aufzubrechen. „Andere kommen zu uns, um sich voll und ganz der Stille und Magie unserer Natur hinzugeben“, sagt Heike Vorderegger. Das gelingt zum Beispiel, indem man sich die Winterstiefel überstreift und direkt vom Chalet in die weite Welt hinausstapft. Oder direkt an der Haustür der eigenen Rose in die ungestörte Langlaufrunde einsteigt.

Nichts müssen, außer zu genießen

Die Krönung eines gelungenen Tages erfolgt bei der im Haupthaus. Dann wird die lang ersehnte Auszeit Wirklichkeit. Schon bald wird’s langsam dunkel am malerischen Lehenriedl und damit wieder besonders kuschelig in den eigenen vier Urlaubswänden. Es klopft an der Tür und draußen steht der Chef des Lehenriedl mit einem herrlich duftenden Abendessen im Gepäck.

Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Familie Vorderegger und den örtlichen Gastronomiebetrieben muss man sich hier also nicht einmal um die ständige Essensfrage kümmern, sofern man das will. So soll er auch sein – der (mit Abstand) schönste Winterurlaub in den Bergen.

Weitere Informationen:

Lehenriedl Chalets & Appartements

Lehenriedl 15

5602 Wagrain

Tel. +43 6413 8462

info@lehenriedl.at