Direkt am Altausseer See gelegen, verbindet die Seevilla Natur, Genuss und Erholung zu einer Sommerauszeit am schönsten Logenplatz des Salzkammerguts.

29. Juni 2026 - 07:26 Uhr

Sommerfrische mit Seeblick: Auszeit in der Seevilla Altaussee

Am Ufer des Altausseer Sees, eingebettet in die beeindruckende Bergwelt des steirischen Salzkammerguts, liegt ein Ort, der seit Generationen für Erholung, Genuss und stilvolle Gastfreundschaft steht: die . Wenn der Sommer die Landschaft in kräftige Farben taucht und das Wasser des Sees in tiefem Blau glitzert, entfaltet das traditionsreiche Haus seinen besonderen Charme. Hier verbinden sich Natur, Kulinarik und Entspannung zu einer Sommerauszeit, die lange in Erinnerung bleibt.

Sommergenuss zwischen See und Bergen

Direkt vor der Haustüre eröffnet sich eine der schönsten Naturlandschaften Österreichs. Ob beim morgendlichen Sprung in den Altausseer See, bei einer Wanderung auf den Loser, bei einem gemütlichen Spaziergang entlang des Seeufers oder einer traditionellen Plättenfahrt – die Region lädt dazu ein, den Sommer aktiv und zugleich entspannt zu erleben. Die markanten Gipfel von Trisselwand, Sandling und Tressenstein bilden dabei die eindrucksvolle Kulisse.

Natürliche Materialien, warme Farben und moderne Akzente in den individuell gestalteten Zimmern schaffen eine Atmosphäre, die gleichermaßen elegant und entspannt wirkt. © Karl Steinegger

Stilvolle Rückzugsorte mit Aussicht

Die 60 individuell gestalteten Zimmer und Suiten bieten viel Raum zum Ankommen und Wohlfühlen. Natürliche Materialien, warme Farben und moderne Akzente schaffen eine Atmosphäre, die gleichermaßen elegant und entspannt wirkt. Viele Zimmer begeistern mit Blick auf den See oder die umliegenden Berge, einige verfügen sogar über eine eigene kleine Vinothek. Wer hier den Tag beginnt, erlebt das Ausseerland von seiner schönsten Seite.

So kann der Tag beginnen: Mit einem reichhaltigen Frühstück und regionalen Produkten. © Karl Steinegger

Kulinarik mit regionaler Handschrift

Auch kulinarisch spiegelt sich die Verbundenheit zur Region wider. Der Tag beginnt mit einem reichhaltigen Frühstück auf der Terrasse mit Seeblick. Am Abend verwöhnt die Küche mit einem Falstaff-prämierten Menü, das saisonale Produkte aus dem Ausseerland kreativ interpretiert. Im Brahms Café treffen Wiener Kaffeehauskultur und moderne Genussmomente aufeinander. Dreimal pro Woche lädt Gastgeberin Ines Gulewicz persönlich zum Aperitif ein, während musikalische Abende mit Klavierbegleitung für besondere Stimmung sorgen.

Am Abend erwartet die Gäste ein Falstaff-prämiertes Menü. © Karl Steinegger

Logenplatz direkt am Wasser

Ein Highlight der ist die großzügige, hoteleigene Liegewiese direkt am Altausseer See. Hier genießen Gäste ihren Urlaub in der ersten Reihe – mit freiem Blick auf das Wasser und die umliegende Bergwelt. Ob beim Sonnenbaden, beim entspannten Verweilen am Seeufer oder beim erfrischenden Bad im glasklaren See: Die private Badeoase schafft jene Momente der Leichtigkeit, die den Sommer im Ausseerland so besonders machen. Für zusätzliche Entspannung sorgt das Refugium mit Massagen, Beauty-Anwendungen sowie Sauna und Dampfbad.

Entspannen im Refugium mit einem unvergleichlichen Ausblick. © Karl Steinegger

Ein besonderer Tipp für die warme Jahreszeit ist das Arrangement "Sommerfrische am See", das Genuss, Erholung und die einzigartige Lage direkt am Wasser verbindet. So wird die zum perfekten Rückzugsort für alle, die den Sommer an einem der schönsten Logenplätze des Salzkammerguts erleben möchten.

Beim Yoga die magische Idylle genießen und zur Ruhe kommen: die Seevilla am Altaussee schafft Momente der Leichtigkeit für ihre Gäste. © Karl Steinegger

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Weitere Informationen:

Seevilla Altaussee

Fischerndorf 60, A 8992 Altaussee

T +43 (0)3622 71302

hotel@seevilla.at

