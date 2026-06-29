Logenplatz am See: Sommerfrische in der Seevilla Altaussee
Sommerfrische mit Seeblick: Auszeit in der Seevilla Altaussee
Am Ufer des Altausseer Sees, eingebettet in die beeindruckende Bergwelt des steirischen Salzkammerguts, liegt ein Ort, der seit Generationen für Erholung, Genuss und stilvolle Gastfreundschaft steht: die Seevilla Altaussee. Wenn der Sommer die Landschaft in kräftige Farben taucht und das Wasser des Sees in tiefem Blau glitzert, entfaltet das traditionsreiche Haus seinen besonderen Charme. Hier verbinden sich Natur, Kulinarik und Entspannung zu einer Sommerauszeit, die lange in Erinnerung bleibt.
Sommergenuss zwischen See und Bergen
Direkt vor der Haustüre eröffnet sich eine der schönsten Naturlandschaften Österreichs. Ob beim morgendlichen Sprung in den Altausseer See, bei einer Wanderung auf den Loser, bei einem gemütlichen Spaziergang entlang des Seeufers oder einer traditionellen Plättenfahrt – die Region lädt dazu ein, den Sommer aktiv und zugleich entspannt zu erleben. Die markanten Gipfel von Trisselwand, Sandling und Tressenstein bilden dabei die eindrucksvolle Kulisse.
Stilvolle Rückzugsorte mit Aussicht
Die 60 individuell gestalteten Zimmer und Suiten bieten viel Raum zum Ankommen und Wohlfühlen. Natürliche Materialien, warme Farben und moderne Akzente schaffen eine Atmosphäre, die gleichermaßen elegant und entspannt wirkt. Viele Zimmer begeistern mit Blick auf den See oder die umliegenden Berge, einige verfügen sogar über eine eigene kleine Vinothek. Wer hier den Tag beginnt, erlebt das Ausseerland von seiner schönsten Seite.
Kulinarik mit regionaler Handschrift
Auch kulinarisch spiegelt sich die Verbundenheit zur Region wider. Der Tag beginnt mit einem reichhaltigen Frühstück auf der Terrasse mit Seeblick. Am Abend verwöhnt die Küche mit einem Falstaff-prämierten Menü, das saisonale Produkte aus dem Ausseerland kreativ interpretiert. Im Brahms Café treffen Wiener Kaffeehauskultur und moderne Genussmomente aufeinander. Dreimal pro Woche lädt Gastgeberin Ines Gulewicz persönlich zum Aperitif ein, während musikalische Abende mit Klavierbegleitung für besondere Stimmung sorgen.
Logenplatz direkt am Wasser
Ein Highlight der Seevilla ist die großzügige, hoteleigene Liegewiese direkt am Altausseer See. Hier genießen Gäste ihren Urlaub in der ersten Reihe – mit freiem Blick auf das Wasser und die umliegende Bergwelt. Ob beim Sonnenbaden, beim entspannten Verweilen am Seeufer oder beim erfrischenden Bad im glasklaren See: Die private Badeoase schafft jene Momente der Leichtigkeit, die den Sommer im Ausseerland so besonders machen. Für zusätzliche Entspannung sorgt das Refugium mit Massagen, Beauty-Anwendungen sowie Sauna und Dampfbad.
Ein besonderer Tipp für die warme Jahreszeit ist das Arrangement "Sommerfrische am See", das Genuss, Erholung und die einzigartige Lage direkt am Wasser verbindet. So wird die Seevilla zum perfekten Rückzugsort für alle, die den Sommer an einem der schönsten Logenplätze des Salzkammerguts erleben möchten.
Weitere Informationen:
Seevilla Altaussee
Fischerndorf 60, A 8992 Altaussee
T +43 (0)3622 71302
hotel@seevilla.at
www.seevilla.at
- Themen:
- Johannes Brahms
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