Leuchtende Kinderaugen im Falkensteiner Hotel Montafon

Im Fünf Sterne Falkensteiner Hotel Montafon, ein Mitglied der "Leading Hotels of the World" erleben Gäste eine Familienauszeit der besonderen Art.

11. September 2023 - 06:19 Uhr

Urlaub mit gutem Gewissen

Mit dem hat es sich die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group zur Aufgabe gemacht, Nachhaltigkeit und Umweltschonung mit dem Vorarlberger Tourismus zu vereinen. Als klimaneutraler Hotelbetrieb und in Zusammenarbeit mit "turn to zero" überzeugt das Hotel auf 1.000 Höhenmetern mit seiner umweltfreundlichen Bauweise, die sich beeindruckend in die umliegende Natur einfügt.

© Falkensteiner Hotels & Residences

Umweltschutz für Kids: Früh sensibilisieren und Ressourcen schonen

Bereits den Kleinsten wird hier beigebracht, wie wichtig Umweltschutz und Ressourcenschonung sind. Im Spieleparadies Falky Land steht Spaß an oberster Stelle, doch nicht, ohne auf edukative Inhalte zu verzichten. So lernen Kids etwa spielerisch, was Recycling bedeutet oder wie Wasserkraft funktioniert. Das besondere Highlight des stellen hierbei die Falky Ranger dar. Das Falky Ranger Programm lehrt den Nachwuchs-Entdeckern unterschiedlicher Altersstufen den richtigen Umgang mit der Natur und das Erkennen biologischer Ökosysteme und Arten.

Vielfältiges Ecotainment: Falky Land, Science Lab, Spa und mehr. © Falkensteiner Hotels & Residences

Doch Kind sein im bedeutet noch vieles mehr. Das ausgeklügelte Ecotainment-Konzept beinhaltet neben dem Falky Land mit Kreativ-, MINT- und Sport-Workshops zudem das spannende Science Lab, Rätselralleys, einen Multimediaraum mit Disco, Valo Jump, eine Multisporthalle, eine Boulderwand und den Familien-Spa-Bereich mit Textilsauna, Rutschen aller Art und gemütlichem Kleinkindbereich.

Bergglück für Wanderlustige

Inmitten der majestätischen Montafoner Bergwelt können die Natur in ihrer ganzen Pracht erleben. Sanfte Wanderwege führen durch duftende Wälder, vorbei an glitzernden Bergseen und hinauf auf die Gipfel, von denen aus atemberaubende Ausblicke über das Tal den Alltag vergessen lassen.

Idyllische Pfade schlängeln sich durch aromatische Wälder, entlang schimmernder Bergseen und aufwärts zu Gipfeln, die mit atemberaubenden Talblicken den Alltag hinter sich lassen. © Falkensteiner Hotels & Residences

Zeit für Entspannung pur

Nicht nur draußen in der Natur gibt es viel zu entdecken – auch im Hotel selbst erleben Gäste Entspannung pur. Der ist ein Ort der Ruhe, an dem sich Urlauber und Urlauberinnen nach einem ereignisreichen Tag in den Bergen verwöhnen lassen können. Wohltuende Saunen mit Panoramablick, erfrischende Pools und Massagen von erfahrenen Händen verwöhnen angestrengte Bergsteiger-Füße durch und durch. Und für die gemeinsame Auszeit mit der ganzen Familie bietet das Haus einen In- und Outdoor Pool sowie jede Menge Rutschen-Spaß für die kleinen Gäste.

Wohltuende Saunen mit Panoramablick, erfrischende Pools und Massagen von erfahrenen Händen verwöhnen angestrengte Bergsteiger/-innen-Füße durch und durch. © Falkensteiner Hotels & Residences

Eine Genussreise durch die Region

Das im Restaurant "STÄFFA" ist ein Erlebnis, das für sich steht. Die Küche verführt mit regionalen Spezialitäten aus dem Ländle, die mit viel Liebe und Raffinesse zubereitet werden. Von herzhaften Klassikern bis hin zu süßen Gourmetkreationen – hier werden Gaumenfreuden wahr.

Von herzhaften Klassikern bis hin zu süßen Gourmetkreationen – hier werden Gaumenfreuden wahr. © Falkensteiner Hotels & Residences

Das ist ein Ort, an dem Groß und Klein gleichermaßen glücklich werden. Hier können gemeinsame Erinnerungen geschaffen werden, die für immer im Herzen bleiben werden.