Lesen Sie was Bad Füssing zu Europas beliebtestem Heilbad macht

Der Kurort an der bayerisch-österreichischen Grenze eröffnet eine Welt des Aktivseins und der Entspannung.

22. Mai 2023 - 06:32 Uhr

Die wohltuende Wirkung des Thermalwassers genießen, die Natur entdecken, dabei Kraft und Lebensfreude tanken und neue Energie schöpfen: im Bayerischen Golf- und Thermenland ist der ideale Ort für eine wohltuende Anti- Stress-Kur für alle Sinne.

Der natürliche, heilkräftige Schatz, der 56 Grad heiß aus 1.000 Metern Tiefe empor sprudelt, ist auch heute Bad Füssings Gästemagnet Nummer Eins. In den drei Thermen erwartet die Gäste eine Erlebniswelt mit 12.000 Quadratmetern Wasserfläche. In etwa der Hälfte der rund 100 Pools kann man die Sonnenstrahlen im wohlig-warmen Wasser unter freiem Himmel genießen.

Vom 3. bis 5. August verwandelt sich der Kurpark beim "magic blue Open Air" in eine riesige Konzertarena. Und ein wahres Kulturfeuerwerk bietet Bad Füssing im Herbst beim 24. Kulturfestival vom 15. September bis 14. Oktober. Jetzt braucht es nur noch die passende Unterkunft: Hier stellen sich zehn Partnerbetriebe mit ihren individuellen Angeboten vor!

Freizeit aktiv

Der Appartementhof Aichmühle umgeben von herrlicher Natur. © Appartementhof Aichmühle

Umgeben von herrlicher Natur bietet der " " ideale Bedingungen zum Wandern und Radfahren. Beliebte Ausflugsziele sind die Dreiflüssestadt Passau, die österreichische Barockstadt Schärding sowie romantische Fluss-Schifffahrten. Die hauseigene Massagepraxis verwöhnt Gäste mit Fangopackung und wohltuender Massage. Für noch mehr Entspannung sorgt das Heilwasser der Füssinger Thermen.

Relaxtage

Das Boutique Hotel Diana, hier finden Sie Ruhe und Erholung. © Kurhotel Diana

Mitten im lebendigen Zentrum zwischen Therme Eins und Europa Therme – umrahmt von altem Baumbestand und Gartenterrasse mit Liegewiese – ist das ein Ruhepol. Die großzügigen Zimmer sind modern eingerichtet, feine Extras wie das Genießerfrühstück und Kuchen aus der eigenen Backstube werden mit der Herzlichkeit eines familiengeführten Hotels serviert.

Wohlfühlen

Wellness- und Gesundheitsbehandlungen lassen Ihren Aufenthalt in Bad Füssing zu etwas ganz Besonderem werden. © Europa Residenz

Liebevoll eingerichtete Ein- und Zwei-Raum-Suiten mit Frühstücksküche. Großräumige Tiefgaragenstellplätze, abschließbarer Fahrradraum, barrierefrei dank Lift in beiden Häusern. Ob im Therapiezentrum Sonnleitner & Mindl, im Restaurant Havels oder bei Josefs feine Weine, in der ist für jeden etwas dabei. Und das Beste: Nur 100 Meter von der Europa Residenz entfernt, befindet sich die Europa- Therme.

Kraftoase

Genießen Sie die tiefgehende Entspannung im Bio Hotel mit eigener Therme. © Bio-Thermalhotel Falkenhof

Wohlfühlen in lichtdurchfluteten Räumen, entspannen im Thermalwasser und feine Bio-Köstlichkeiten genießen – das ist das Konzept des . Therapeuten begleiten die Gäste auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Vitalität. Besondere Highlights: der hauseigene Thermalpool (36 Grad) und der Salzwasserpool (29 Grad). Zudem ist das Haus bis ins Detail ökologisch gestaltet – eben 100 % Bio.

Wohlfühlfaktor

Entdecken Sie das einzigartige Ambiente eines familiengeführten Wohlfühlhotels. © Hotel-Pension Fent

Egal ob Sie nur ausspannen möchten oder eine ambulante Badekur durchführen wollen – in der sind Sie dafür genau richtig. Das familiengeführte Haus in Schöchlöd liegt inmitten der Natur am Nordrand von Bad Füssing. Die Thermen sind nur wenige Minuten entfernt. Die Zimmer sind umfassend ausgestattet, der Relaxgarten umfasst 6.000 Quadratmeter und das Frühstücksbuffet bietet von deftig über vital bis hin zu mediterran so einiges auf.

Verwöhntage

Das Aparthotel Grabner extrem günstige Lage, ruhig und doch zentral gelegen. © Aparthotel Grabner

liegt idyllisch am Ortsrand von Bad Füssing, direkt am Mühlbach. In wenigen Minuten erreichen Gäste die heilkräftigen Thermen sowie die Einkaufs- und Erlebniswelt des Kurortes. Liebevoll eingerichtete Zimmer sorgen während des Aufenthalts für eine individuelle Note. Im Frühstücksraum und Wintergarten wartet ein besonders reichhaltiges Frühstücksbuffet auf Genießer. Eine Restaurantempfehlung ist das "Bachliesl" gleich nebenan. Das Highlight: die hauseigene Physiotherapie, eine Wohltat für Körper und Geist.

Zeit für sich

Entdecken Sie die Vielfalt der Johannesbad Hotels. © Johannesbad Hotels

Urlaub für Körper, Geist und Seele – das erleben Gäste in einem der beliebtesten Urlaubsorte Deutschlands. Besucher entdecken die Vielfalt der vier im bayerischen Bäderdreieck und tauchen in die Thermenlandschaft der Johannesbad Therme mit rund 4.500 Quadratmeter Wasserfläche ein. Die Urkraft des schwefelhaltigen Thermal-Mineralwassers ist in jedem Becken spürbar.

Für Kurzbucher

Das Hotel Juwel mitten im Herzen von Bad Füssing in unmittelbarer Nähe zu den Thermen. © Hotel Juwel

Mitten im Herzen von Bad Füssing und in unmittelbarer Nähe zu den Thermen, zum Kurpark und zu den Einkaufsmöglichkeiten liegt das . Hier erwartet die Gäste ein "All inclusive- Gesundheitsurlaub" mit täglichem Thermalbaden, exzellenter Küche sowie Live-Musik in der hauseigenen Cocktailbar. Eine ruhige Gartenanlage umgibt das Haus mit 81 Zimmern und Suiten.

Geheimtipp

Hier steht das Urlaubserlebnis, entspannen, willkommen sein und ausruhen im Vordergrund. © Hotel Garni Lichtquelle

Das ist ein Geheimtipp. Gäste wohnen fürstlich in farb-thematisierten Zimmern, mitten im Herzen Bad Füssings. Das "Mehr" an Aufmerksamkeit ist das Motto des Hotels mit zwölf Zimmern. Hier gilt: Gesund bleiben mit dem reichhaltigen Bio-Frühstücksbuffet und stilvoll wohnen. Ob Erholungs- oder Gesundheitsurlaub – hier findet jeder sein richtiges Urlaubsmodell.

Wellness-Glück

Entspannen Sie bei einer Hot-Stone-Massage, Aromaölmassage und vielem mehr. © Thermenhotel Tannenhof

In den hoteleigenen Thermalwasser- Pools entspannen oder den Bademantelgang zur riesigen Thermen- und Sauna-Landschaft der Europa Therme nutzen: Gäste erhalten einen Leihbademantel, Gratis-Eintritt in die Salzgrotte und Infrarot-Wärmekabine sowie ganztags gratis Kaffee, Tee- und Sprudelwasser. Zusätzlich bietet das Wellnessbehandlungen wie Hot- Stone-Massagen, Aromaölbäder, usw. Rezepte für Massagen, Fango, etc. können Gäste in der Physiotherapie- Abteilung einlösen.