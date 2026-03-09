Leichter war es noch nie, nach Vietnam zu reisen

Vietnam war noch nie leichter zu erreichen: Vietnam Airlines fliegt von München direkt nach Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt – ohne Umsteigen, ohne Umwege.

09. März 2026 - 08:38 Uhr

Seit Oktober 2024 verbindet München direkt mit Vietnams zwei wichtigsten Metropolen. Als einzige Fluggesellschaft bietet sie Nonstop-Flüge von der bayerischen Landeshauptstadt nach Hanoi im Norden und Ho-Chi-Minh-Stadt im Süden an. Rund elf Stunden nonstop trennen München damit von einer faszinierenden Welt voller Kontraste – und machen die Reise komfortabel und unkompliziert.

Die Flüge verkürzen die Reisezeit erheblich und ersparen Umwege über andere Drehkreuze. Wer Vietnam erkunden möchte, kann sich so flexibel seine zusammenstellen.

Das Ngọ-Môn-Tor ist das wahrscheinlich prächtigste der zehn Tore, die in die Kaiserstadt Huế führen. © Vietnam Airlines / Shutterstock

Ein Land zwischen Tradition und Moderne

Vietnam überrascht mit Kontrasten, die sich auf engstem Raum entfalten. Im Norden empfängt Hanoi seine Besucher mit kolonialem Charme und einem Straßenleben, das sich über Jahrhunderte kaum verändert zu haben scheint. Die Altstadt ist ein Labyrinth aus engen Gassen, in denen sich Garküchen, Handwerksbetriebe und kleine Tempel aneinanderreihen.

Im Süden pulsiert Ho-Chi-Minh-Stadt als wirtschaftliches Zentrum mit Wolkenkratzern und kreativer Energie. Gleichzeitig bewahrt die Metropole ihre Geschichte: Kolonialbauten stehen neben modernen Hochhäusern, traditionelle Märkte existieren parallel zu internationalen Cafés.

Der Schildkrötenturm (Tháp Rùa), befindet sich im Hoàn-Kiếm-See in Hanoi, etwa 700 Kilometer nördlich von Huế. © Vietnam Airlines / Shutterstock

Dazwischen liegt ein Land, das sich ideal für Rundreisen eignet. Tropische Küstenabschnitte wechseln sich ab mit dichten Regenwäldern und Berglandschaften, in denen terrassenförmig angelegte Reisfelder die Hänge hinaufklettern. An der Küste locken weitläufige Strände mit weißem Sand, im Landesinneren prägen Flusslandschaften und fruchtbare Deltas das Bild.

Tarife und Anschlussmöglichkeiten

Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Frequenz nach Hanoi erhöht. Aktuell fliegt die Fluggesellschaft drei Mal wöchentlich nonstop in die vietnamesische Hauptstadt. Nach Ho-Chi-Minh-Stadt geht es weiterhin zwei Mal pro Woche. Mit insgesamt fünf wöchentlichen Direktflügen ab München bietet sich damit maximale Flexibilität für die Reiseplanung.

Die Verbindungen nach Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt starten bei 599 Euro. Doch Vietnam ist nicht nur selbst ein lohnendes Ziel. Über beide Metropolen eröffnen sich zahlreiche Weiterflugmöglichkeiten zu anderen Destinationen in Asien, im Südpazifik und nach Australien.

