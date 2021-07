Kroatien - Ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Sie wollen sich im Urlaub frei fühlen und bedenkenlos das Leben genießen können, dann besuchen Sie Kroatien. Egal ob Aktiv- oder Wellnessurlaub hier werden Sie bestimmt fündig.

05. Juli 2021 - 08:22 Uhr

Dieses Jahr ist es wirklich nicht einfach einen Urlaub zu planen. Nachdem Sie fast 365 Tagen vom perfekten Urlaub geträumt haben, ist es nicht leicht, sich für ein Reiseziel zu entscheiden, das Ihre Erwartungen erfüllen wird. Wir wollen Ihnen die Entscheidung erleichtern.

Kroatien - Die Perle des Mittelmeers

Auf der Suche nach einem Reiseziel das Ihre hohen Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen wird, sind wir fündig geworden - ! Diese Perle des Mittelmeers bietet alles, was Sie brauchen um sich nach Ihrem Urlaub wie neugeboren zu fühlen – von Entspannung in versteckten Buchten, die Ihren Serotoninspiegel steigen lassen, bis zu einem reichhaltigen und trendigem Angebot an Aktivitäten für alle, die neue Erfahrungen und Anregungen suchen.

Grand Park Hotel Rovinj. © Maistra d.d.

Hier nur ein paar der Gründe, warum Kroatien das perfekte Urlaubsziel ist:

– ob Sie in einem der Luxushotels Rovinjs wie das Grand Park Hotel und Monte Mullini, das Design Hotel Lone, das Familienhotel Amarin übernachten oder Gäste schöner Camps sind, ein Morgenspaziergang durch Rovinj sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Die Altstadt von Rovinj ist ein lebendiger Ort an dem Sie die reiche Vergangenheit dieser mittelalterlichen Stadt, aber auch den Charakter Ihrer Gastgeber am besten erleben können. Gehen Sie durch das Balbi-Tor, steigen Sie zur Kirche St. Euphemia hinauf und machen Sie auf dem Rückweg Halt auf dem Markt oder bei einem der vielen lokalen Handwerkern auf der Suche nach einem authentischen Souvenir. Beenden Sie die Tour auf der Terrasse des Hotels Adriatic, wo Sie bei einem Getränk die heitere Atmosphäre der Stadt genießen können.

Blaues Meer und grüne Wälder

– Vrsar ist eine schöne istrische Stadt, die für ihr kristallklares blaues Meer und die prächtigen Wälder entlang der gesamten Küste bekannt ist. Wenn Sie Urlaub machen, um sich wirklich zu entspannen, finden Sie einen Strand für sich und Sie werden das ultimative Gefühl von Ruhe und Freiheit finden. Neben der Erholung finden Sie in Vrsar viele Möglichkeiten aktiv zu sein. Von gepflegten Radwegen, hier empfiehlt sich ein Aufenthalt im Hotel Pineta, welches besonders für den Fahrradtourismus geeignet ist, über Freischwimmbäder, ein besonderes Erlebnis bietet hier das Belvedere Resort, bis hin zu Tauchen, Tennis und unzähligen Spielplätzen in wunderschönen Camps.

Vrsar. © Maistra d.d.

im Inneren der Halbinsel – Olivenöl ist stark im täglichen Leben vieler Generationen der Istrianer verwurzelt und ist als solches ein wesentlicher Bestandteil der Identität dieser Halbinsel. Und die Tatsache, dass Istrien sechsmal zum besten Olivenerzeugungsgebiet der Welt gewählt wurde, beschreibt eigentlich am besten, wie viel Aufmerksamkeit und Respekt diesem wertvollen Lebensmittel geschenkt wird. Doch wenn sie ins Landesinnere Istriens hineinschauen, finden Sie nicht nur erstklassige Olivenölproduzenten, sondern auch zahlreiche kleine, preisgekrönte Kellereien, deren Weine dieses unglaubliche Terroir widerspiegeln. Ein Ausflug ins Zentrum der Insel lohnt sich somit allemal.

Familienhotel Amarin. © Maistra d.d.

Mit dem Kajak die Gegend erkunden

– Der Lim Kanal ist eine 11 Kilometer lange Naturattraktion, die mit dem Auto oder einer organisierten Bootsfahrt erreicht werden kann. Wir sind sicher, dass der beste Weg dafür ist, sich in einen Kajak zu setzen und in ein Abenteuer zu paddeln. Und wenn Sie Trekking bevorzugen, schnallen Sie sich Ihren Rucksack auf den Rücken und erkunden Sie den umliegenden Wald Kontija, mit ihren vielen historischen Denkmälern.

© Maistra d.d.

– Als eines der am besten erhaltenen Festungsdenkmäler der Welt sind die Mauern von Dubrovnik eine einzigartige Attraktion. Ein Spaziergang durch die Mauern führt Sie zurück in das goldene Zeitalter der Stadt, die einst eine wichtige und reiche Republik war. Aber Dubrovnik ist viel mehr als nur die Mauern. Unterkunft in Hotels oder Luxusappartements, die sich nur wenige Minuten entfernt an der schillernden Riviera von Dubrovnik befinden und die nötige Ruhe bringen. Naturstrände, lokale Gastronomie und Stradun, eine der berühmtesten Hauptstraßen der Welt, sind weitere Gründe diese Wunderstadt zu besuchen.

Und unabhängig davon, welche Art von Urlaub Sie bevorzugen, in Kroatien finden Sie die perfekte Balance zwischen Aktivität und Entspannung, beides mit dem Ziel, sich nach Ihrem Sommerurlaub wirklich wie neugeboren zu fühlen.

