Kraftorte Bauernhöfe  erleben Sie Urlaub anders!

Winter auf Tirols Bauernhöfen erleben: die Natur als Rückzugsort und als Schauplatz abwechslungsreicher Aktivitäten genießen!

31. Januar 2022 - 07:13 Uhr

Rückzugsort Natur

Dem stressigen, grauen Alltag entfliehen und die ersehnte Ruhe finden – die Wirkung von ein paar entspannenden Tagen inmitten Tirols winterlicher Landschaft wird einem erst vor Ort so richtig bewusst: in Tirol tauchen die Urlauberinnen und Urlauber intensiv in die Natur ein und erleben diese mit allen Sinnen. Die tägliche Hektik ist plötzlich sehr weit weg, die Ausgeglichenheit kehrt zurück und die Batterien laden so richtig wieder auf. Die , bieten viel Platz sowohl in den Ferienwohnungen und Zimmern als auch auf den Höfen und den Feldern und Wiesen, die sie umgeben. Lust auf ein Pläuschchen mit den "Locals“? Die Bauernfamilien als Ihre Gastgeber freuen sich darauf, Geheimtipps zu Wanderwegen, Gasthäusern und Ausflugszielen mit den Gästen zu teilen und Sie am eigenen Alltag teilhaben zu lassen.

Altertümlich war gestern

Wer bei Urlaub auf dem Bauernhof an veraltete, altertümliche Bauernhäuser denkt, der wird sich vom Gegenteil überraschen lassen: das komfortable Wohnen auf einem der vielen Bauernhöfe lässt so manchen erstaunen … und heimisch werden! Denn ganz nach Belieben kann die präferierte Unterkunftsart ausgewählt werden – ob urig oder modern, geräumig oder kuschelig.

© Urlaub am Bauernhof Tirol Bild 1 von 2 Der Berggasthof Steckholzer in Vals, Wipptal. © Urlaub am Bauernhof Tirol Bild 2 von 2 Moderne Einrichtung trifft urigen Bauernhof im Tassenbacherhof in Strassen, Osttirol.

Zwischen Spaß, Ruhe und Romantik

Lust auf Bewegung an der frischen Luft? Unter den ist für jede Altersstufe das Richtige zu finden. Und ganz ehrlich: Diese geniale Kombination aus Gemütlichkeit und Action muss einfach ausprobiert werden! Seien es die ersten Schwünge auf den naheliegenden Pisten am Morgen oder eine lustige Fahrt mit der Rodel von den teils direkt ab den Höfen startenden Rodelbahnen, eine romantische Kutschfahrt durch die verschneite Landschaft oder ein gemütlicher Waldspaziergang – ob ruhig oder aufregend: der Anblick der majestätischen, schneebedeckten Gipfel rundherum ist einem gewiss. Diese unvergesslichen Erlebnisse an der frischen, kühlen Luft machen die Tage zum nahezu perfekten Urlaub!

Rodelspaß für die ganze Familie. © Tirol Werbung / Kathrein Verena

Ab nach Österreich

Einem Eintauchen in diese doch andere, vielfältige Welt und dem Entdecken von diesen Rückzugsorten stehen auch die aktuellen Bestimmungen nicht im Wege – im Gegenteil: mit gültigem Impfstatus ist es möglich quarantänefrei einzureisen und alle Vorzüge von einem Aufenthalt in Tirol zu erhalten – damit der Urlaub zu dem wird, was wir von ihm erhoffen.*

*Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Reisebestimmungen, bevor Sie Ihren Urlaub in Tirol antreten.

© Urlaub am Bauernhof Tirol

Weitere Informationen finden Sie unter:

Urlaub am Bauernhof Tirol

Brixner Straße 1

6020 Innsbruck



Email: uaB@lk-tirol.at

Telefon: +43 592921172