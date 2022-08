Jennerbahn am Königssee: Indian Summer im Nationalpark Berchtesgaden

Fast lautlos schweben die bodentief verglasten Gondeln der Jennerbahn mit Blick auf den Königssee zur Bergstation auf 1.800 Metern und hinein in den Nationalpark Berchtesgaden.

29. August 2022 - 06:35 Uhr

Traumhafter Rastplatz: der Speicherteich an der Mittelstation.

Pfade mit Panoramablick führen in die Bergwelt rund um den Jenner.

Beste Aussichten bei der Fahrt in den bodentief verglasten Gondeln.

Wahrhaft majestätisch: der Königsblick in der Nähe der Jennerbahn-Bergstation.

Zahllose Almwiesen schmiegen sich an die Hänge rund um den Jenner am Königssee.

Morgenstimmung am Speicherteich an der Jennerbahn Mittelstation.

Der Herbst ist für Bergbegeisterte die schönste Jahreszeit. Milde Temperaturen machen das Gehen angenehm, bunte Ahorne und leuchtend gelbe Lärchen säumen die Wanderwege im . Klassiker wie die Kleine Reibn, eine anstrengende Tagestour für erfahrenen Bergsteiger, beginnt man am besten ab der . Die 1.200 Höhenmeter ab Tal überwindet man entspannt in 15 Minuten und genießt dabei den Panoramablick auf die Berchtesgadener Alpen mit ihrem Wahrzeichen, dem mächtigen Watzmann-Massiv. Für den knieschonenden Abstieg sorgt die Talfahrt am Ende der Tour ab der Mittelstation.

Zwei Klettersteige im Bereich des Kleinen Jenners

Flying Fox mit Ausblick? Kletterer haben die Wahl zwischen zwei Varianten. © Thomas Willig

Viele Wege in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden führen auf umliegende Gipfel und über Almwiesen, auf denen jetzt die Silberdisteln blühen. Mit etwas Glück kann man die letzten Murmeltiere vor dem Winterschlaf beobachten. Für Kletterer wurden im Bereich des Kleinen Jenners zwei angelegt, der bequemste Zustieg ist ab der Bergstation. Der Schützensteig ist für Einsteiger und bergaffine Familien geeignet, der Laxersteig bleibt erfahrenen Kletterern vorbehalten. Klettersteigsets sind Voraussetzung für die Begehung und können im Sportgeschäft an der Talstation ausgeliehen werden.

Sonnenterrasse und Panoramablick

Für Genießer ist das Restaurant an der Bergstation das passende Ziel. Das Küchenteam zaubert regionale Spezialitäten auf den Teller, die auf der Panoramaterrasse oder im stylischen Restaurant serviert werden. Der kurze Anstieg von der Bergstation über den Gipfelweg führt zum auf den Königssee, den man wohl nirgends schöner liegen sieht als von hier. Wer trittsicher ist, sollte diesen Blick auf keinen Fall verpassen. Für Familien geeignet ist der Rundweg zum Speicherteich an der Mittelstation, anschließend lockt das Restaurant zur gemütlichen Einkehr.