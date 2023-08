Istrien – Ferien, wie sie sein sollten

Spätsommer und Herbst sind perfekt, um Istrien zu entdecken – Europas neues Trendziel an der nahen kroatischen Adria. Zum Sporteln, Genießen, Entspannen und Staunen. Perfekt für einen sommerlichen Herbsturlaub.

21. August 2023 - 06:05 Uhr

Die vom Sommer erwärmte Adria, lädt oft noch bis in den Oktober hinein zum Baden, Stand-up-Paddeln, Kayaking und Schnorcheln ein. Im Herbst sind die Temperaturen zudem ideal für Aktivitäten an der Küsten und im idyllischen Hinterland: Wandern, Biken, Klettern, Tennis am Meer – schier grenzenlose Freizeitmöglichkeiten in Kombination mit der grandiosen Kulisse.

Spaß für die ganze Familie bei einer Radtour. © TVB Istrien

Vielfältige Unterkünfte und kulinarische Genüsse

Traumhafte Naturlandschaften und die kulturhistorischen Zeitzeugen einer lebendigen Geschichte vermischen sich mit modernem Lifestyle und mediterranem Esprit. In den vergangenen Jahren hat sich außerdem europaweit als Feinschmeckerdestination etabliert. Mit urigen Landgasthäusern, sogenannten Konobas, und kreativen Gourmet-Restaurants, die auch Tester von Gault Millau und Michelin begeistern. Entdecken lässt sich all dies in malerischen Küstenorten und entlang der Olivenöl- und Weinstraßen im Hinterland. Das oft extravagante Design von Weingütern, Ölmühlen und Hotels symbolisiert lässigen mediterranen Lifestyle und ein generell hohes Qualitätslevel. Strenge Moderne trifft dabei auf eleganten Landhausstil.

Die einzigartige Kulisse von Dvigrad. © TVB Istrien

Familiäre Boutiquehotels laden ebenso ein, wie luxuriöse Edelresorts und Hideaways für jeden Anspruch, bis zu Glamping (luxuriösem Camping) oder der Villa mit Butler und Koch. Kombiniert mit attraktiven Spa- und Wellnessbereichen sind diese Domizile ein weiterer Grund, gerade jetzt nach zu reisen. Nicht zuletzt deshalb, weil bis November ein kulinarisches Highlight die Speisekarten bereichert: der Weisse Trüffel aus dem Mirnatal. Diesen sollten sich Genießer keinesfalls entgehen lassen.

In unter zwei Stunden per Direktflug erreichbar

Die beliebteste Art nach zu reisen ist das Auto. Die nördliche Adria ist relativ schnell zu erreichen – von München etwa sind es knapp sechs Autostunden. Schneller und bequemer geht es aber natürlich mit dem Flugzeug. Drei Airlines fliegen direkt in die legendäre Hafenstadt Pula – Lufthansa bis Ende Oktober von Frankfurt und München, Ryanair von Düsseldorf-Weeze bis Ende September, Eurowings von Köln/Bonn, Düsseldorf und Stuttgart bis 23. September.

