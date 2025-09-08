Insel Krk – Entdecken Sie den Zauber der goldenen Insel

Krk, die goldene Insel Kroatiens, vereint Natur, Kultur, Genuss und Abenteuer für Familien, Entdecker und Genießer. Die Insel ist schnell erreichbar und bietet unvergessliche Momente.

08. September 2025 - 06:03 Uhr

Nutzen Sie die Nähe und Erreichbarkeit der Insel Krk und entdecken Sie ihre reiche Geschichte und Tradition.

, die größte Insel Kroatiens, ist dank der Brücke zum Festland und dem Flughafen in Omišalj bequem zu erreichen. Besucher erwartet eine faszinierende Vielfalt: malerische Küstenorte mit lebendigen Altstädten, idyllische Badebuchten mit kristallklarem Wasser sowie Wander- und Radwege durch mediterrane Landschaften. Kulturinteressierte entdecken historische Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale von Krk oder alte Kastelle, während Genießer regionale Spezialitäten und exzellente Weine probieren können. Diese Mischung macht die Insel zu einem Ziel, das Erholung, Abenteuer und Genuss gleichermaßen bietet.

Besuchen Sie idyllische Badebuchten. © Tourismusverband der Insel Krk

Omišalj und Njivice – Historie trifft Familienurlaub

besticht durch eine historische Altstadt mit engen Gassen, charmanten Steinhäusern und beeindruckenden Baudenkmälern, die von der langen Geschichte des Ortes erzählen. Von hier eröffnet sich ein traumhafter Blick auf die geschützte Bucht von Rijeka.

Genießen Sie malerische Küstenorte. © Tourismusverband der Insel Krk

an der Nordwestküste hat sich von einem kleinen Fischerdorf zu einem beliebten Reiseziel für Familien entwickelt. Gepflegte Strände, eine entspannte mediterrane Atmosphäre, vielfältige Sportmöglichkeiten sowie eine gute Auswahl an Restaurants und Cafés machen den Ort besonders attraktiv.

Malinska und Dobrinj – Kulinarik und traditionelles Inselleben

verführt mit einer lebendigen Uferpromenade und einer großen Auswahl an Restaurants, die regionale Spezialitäten wie frischen Fisch, Olivenöl oder heimischen Wein servieren. Der beliebte Urlaubsort lockt zudem mit schönen Stränden, Wassersportmöglichkeiten und abwechslungsreichen Sommerveranstaltungen. Im Inselinneren liegt Dobrinj, ein Ort, der mit seinen traditionellen Steinhäusern, engen Gassen und romanischen Kirchen das ursprüngliche Inselleben bewahrt. Von hier aus bietet sich ein weiter Blick über Wälder, Olivenhaine und bis zur Küste, was Dobrinj zu einem kulturellen und landschaftlichen Kleinod im Herzen der Insel macht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Vrbnik und Baška – Wein, Klippen und traumhafte Strände

An der Ostküste liegt , berühmt für den exzellenten Weißwein Žlahtina und seine dramatischen Klippen mit atemberaubendem Meerblick. Baška lockt mit dem Vela-Strand, einem der schönsten Sandstrände der Adria, und zahlreichen Wanderwegen durch die malerische Landschaft.

Für Genießer gibt es regionale Spezialitäten und exzellente Weine. © Tourismusverband der Insel Krk

Punat und Stadt Krk – Marina, Kloster und kulturelles Herz

ist bekannt für seine Marina, eine der ältesten und größten an der Adria, sowie für das friedvolle Inselkloster Košljun, das kulturelle Schätze und Ruhe bietet. Die als kulturelles Zentrum beeindruckt mit ihren antiken Mauern, einem imposanten Kastell und einer lebhaften Uferpromenade, die zum Flanieren einlädt. Besucher entdecken hier enge Gassen mit Cafés und Boutiquen, mediterrane Plätze mit lebhafter Atmosphäre und ein reiches Veranstaltungsprogramm, das Tradition und Moderne verbindet. Zahlreiche Strände und Buchten rund um Krk laden zudem zum Baden, Segeln und Erkunden der vielfältigen Inselnatur ein.

Auf Krk finden Besucher Entspannung an idyllischen Stränden, spannende Abenteuer in der Natur und authentischen Genuss in der regionalen Küche – die Insel vereint all das und noch vieles mehr.