In diesem Tal wird der Herbst zum Fest

Buntes Farbenspiel und unendliche Weitsicht. Hier führt die Natur Regie: Das Großarltal lockt zu jederJahreszeit - der Herbst taucht die Natur in strahlende Farben und ist besonders erlebnisreich.

14. September 2026 - 07:01 Uhr

Das Großarltal ist ein Erlebnis für Naturliebhaber und Genießer, speziell im Salzburger Bauernherbst, der heuer bereits zum 31. Mal über die Bühne geht.

Das einst satte Grün des Almsommers hat sich in harmonische Rot- und Gelbtöne verwandelt. Dazwischen immer wieder kleine Bergseen, darüber endlose Fernsicht. Schöner als jedes Bühnenbild.

Rast an den Trögseen mit Blick über das Großarltal. © Grossarltal

Das kräftige Grün der Heidelbeersträucher hat sich in dunkles Rot verwandelt, das helle Grün der Lärchen in leuchtendes Gold. Die Tiere kommen nach und nach von den Almen zurück und so folgt dem einst fröhlichen Gebimmel der Kuhglocken nun Ruhe und Stille.

Herbstwanderung vom Bergsteigerdorf® Hüttschlag zum Tappenkarsee. © Grossarltal

Während einzelne Nebelschwaden himmelwärts ziehen und auf dem dürren Herbstgras die Tautropfen in der Morgensonne funkeln wie kleine Kristalle, ist es drinnen in den Stuben der rund 40 bewirtschafteten Almen im Großarltal schon gemütlich warm. Wanderer und Mountainbiker machen gerne hier Rast und freuen sich über die selbstgemachte Jause. Ja selbst das Eis wird auf manchen Hütten von Hand gemacht. So etwa auf der Filzmoosalm. – Mit frischen Heidelbeeren und feinem Zirbenextrakt.

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Auch abseits der Almen hat das Großarltal viel zu bieten: Erstklassige Hotels, gemütliche Gasthöfe und Pensionen, Liftanlagen mit Sommerbetrieb bis 31. Oktober und natürlich Rucki-Zucki´s Gaudi-Alm – Salzburgs größter Almenspielplatz direkt im Ortszentrum von Großarl. Acht Kilometer taleinwärts erwartet Sie das Bergsteigerdorf Hüttschlag mit seinen imposanten Klettersteigen und aussichtsreichen Hochtouren im Nationalpark Hohe Tauern. Umgeben von tosenden Wasserfällen, stillen Bergseen und Gipfeln, so weit das Auge reicht.

Herzhafter Käse und würziger Karreespeck. Dazu frische Almbutter und knuspriges Bauernbrot. – Das sind die Hauptzutaten einer zünftigen Brettljause im Tal der Almen. © Lorenz Masser

Bauernherbst im Großarltal

Das Großarltal ist eben ein Erlebnis für Naturliebhaber und Genießer, speziell im Salzburger Bauernherbst, der heuer bereits zum 31. Mal über die Bühne geht. Dabei laden von Mitte August bis Ende Oktober zahlreiche Veranstaltungen wie Almfeste, Musikantentreffen und Erntedankfeste zum Mitfeiern und Genießen ein. Im Mittelpunkt stehen neben gelebtem Brauchtum und altem Handwerk immer regionale Schmankerl aus der Pongauer Wirtshauskuchl, allen voran die hochwertigen Produkte aus der Genussregion Großarltal.

Unter fachkundiger Anleitung werden mit dem Angebot von BERG-GESUND wöchentlich bis zu 10 geführte Outdoor-Aktivitäten angeboten, darunter Yoga-Wanderungen, Klettern und Gipfeltouren. © Lorenz Masser

Gesund und Aktiv

Wer die herrliche Natur mit all ihren Farben unter fachkundiger Anleitung erleben will, der sollte auf das Angebot von BERG-GESUND setzen. Unter dem Leitspruch "sicher und kompetent" bietet das Aktivprogramm wöchentlich bis zu zehn geführte Outdoor-Aktivitäten an. Von der Yoga-Wanderung über Klettern bis hin zu Gipfeltouren. Übrigens: Die Teilnahme am Programm ist für Gäste der BERG-GESUND-Partnerbetriebe kostenlos. Ausrüstungsverleih und Transfer gegen geringe Gebühr.

Einheimische und Gäste sind hier nicht einfach nur Betrachter oder stille Zuhörer. Nein, sie sind mittendrin als Teil des Orchesters. – Beim Salzburger Bauernherbst. Wenn die Natur Regie führt und die Bergkulisse als grandioses Bühnenbild dient.

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Weitere Informationen:

Tourismusverband Großarltal

Tel. +43 (0)6414/281