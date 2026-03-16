In diesem Hotel trifft Geschichte von früher auf Komfort von heute
Manche Häuser erzählen ihre Geschichte nicht laut, sondern in Zwischentönen. Das Wellnesshotel Prinz-Luitpold-Bad ist so ein Ort. Seit seiner Gründung im Jahr 1864 hat es vieles erlebt – Aufschwung und Stillstand, Inflation, Enteignung, Neuanfang. Und immer wieder die Frage: bewahren oder verändern?
Verlust und Neuanfang
Als die Familie Gross das Haus 1923 übernahm, war die Welt im Umbruch. Die Inflation ließ Geld binnen Wochen an Wert verlieren – am Ende war der Kaufpreis kaum mehr wert als zwei Semmeln. Es folgten wirtschaftlich schwierige Jahre, später der Krieg und die Enteignung.
1950 kehrte das Hotel in Familienbesitz zurück. Weiterzumachen war keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Entscheidung. Verwunderlich ist sie nicht, die Lage ist traumhaft, ganz allein oberhalb von Bad Oberdorf mit unvorstellbarem Blick in die Berge. Was Vergleichbares zu finden, wäre schwer gewesen.
In den Jahrzehnten danach wurde angebaut, modernisiert, neu gedacht. Freibad und Gesundheitsangebote entstanden, später – lange bevor es zum Trend wurde – ein eigener Wellnessbereich. Doch auch kluge Entscheidungen schützen nicht vor Strukturwandel: Die Kurreform der 1990er-Jahre brachte massive Einschnitte. Weniger Zuschüsse, weniger Gäste, hohe Belastungen. Wieder stand das Haus an einem Wendepunkt.
Neue Wege auf bekannten Pfaden
Mit dem Einstieg der vierten Generation mit Armin und Sabine Gross begann eine Phase, die weniger von Expansion als von Haltung geprägt war. Es ging nicht darum, Altes abzureißen, sondern es weiterzuerzählen. Historische Räume blieben erhalten, Holzvertäfelungen, Bleiglas, die gewachsene Atmosphäre.
Gleichzeitig wurde behutsam erneuert: Ein lichtdurchfluteter Restaurantanbau mit großen Panoramafenstern öffnet heute den Blick noch weiter in die Berge. Zum modernen Wellnessbereich - in den auch historische Elemente Einzug hielten - mit Infinity-Außenpool, zwei weiteren Pools und fünf Saunen gesellt sich seit diesem Jahr ein Spa-Café – ein Ort, an dem man im Bademantel sitzen kann, ohne die Ruhe zu unterbrechen.
Schritt für Schritt Richtung Zukunft
Auch Nachhaltigkeit wird Schritt für Schritt mitgedacht. Neben Pelletheizung und Photovoltaik auf dem Dach werden künftig in mehreren Etappen auch die Balkone mit Solarpaneelen ausgestattet – eine stille Investition in die Zukunft. So ist aus einem einstigen Mineralbad ein nachhaltiges Wellnesshotel im Allgäu geworden, das seine Vergangenheit nicht inszeniert, sondern trägt.
Vielleicht liegt die besondere Atmosphäre genau darin: in der Fähigkeit, schwierige Zeiten zu überstehen, das Gute zu bewahren – und sich dennoch immer wieder neu zu erfinden.
Weitere Informationen unter www.luitpoldbad.de
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