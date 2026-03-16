In diesem Hotel trifft Geschichte von früher auf Komfort von heute

Was 1864 als Schwefelbad begann, ist heute ein Ort mit Weitblick. Das Vier-Sterne Natur- und Wellnesshotel Prinz-Luitpold-Bad im Allgäu und eine Geschichte über Wandel, Haltung und stille Entscheidungen.

16. März 2026 - 07:49 Uhr

Der ganzjährig beheizte Infinity-Pool - das Herzstück der Wellnessanlage des Hotel Prinz-Luitpold-Bad.

Manche Häuser erzählen ihre Geschichte nicht laut, sondern in Zwischentönen. Das Wellnesshotel ist so ein Ort. Seit seiner Gründung im Jahr 1864 hat es vieles erlebt – Aufschwung und Stillstand, Inflation, Enteignung, Neuanfang. Und immer wieder die Frage: bewahren oder verändern?

Mitten in der Natur gelegen mit Bergen und Wiesen rundherum. © Hotel Prinz-Luitpold-Bad, Michael Huber

Verlust und Neuanfang

Als die Familie Gross das Haus 1923 übernahm, war die Welt im Umbruch. Die Inflation ließ Geld binnen Wochen an Wert verlieren – am Ende war der Kaufpreis kaum mehr wert als zwei Semmeln. Es folgten wirtschaftlich schwierige Jahre, später der Krieg und die Enteignung.

Großer Naturpark mit Teich, Biergarten, Naturschatten. © Hotel Prinz-Luitpold-Bad, Michael Huber

1950 kehrte das Hotel in Familienbesitz zurück. Weiterzumachen war keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Entscheidung. Verwunderlich ist sie nicht, die Lage ist traumhaft, ganz allein oberhalb von Bad Oberdorf mit unvorstellbarem Blick in die Berge. Was Vergleichbares zu finden, wäre schwer gewesen.

© Hotel Prinz-Luitpold-Bad, Günter Standl Bild 1 von 4 Unsere Zimmer: Ein Zuhause auf Zeit mit liebevollen Details. © Hotel Prinz-Luitpold-Bad, Michael Huber Bild 2 von 4 Nicht nur in der Blockhaussauna entspannt es sich mit Blick. © Hotel Prinz-Luitpold-Bad, Michael Huber Bild 3 von 4 Wohlig warm und trotzdem mit Traumblick, das Hallenbad. © Hotel Prinz-Luitpold-Bad, Michael Huber Bild 4 von 4 Wasserbetten im Ruhebereich des Prinz-Luitpold-Spa.

In den Jahrzehnten danach wurde angebaut, modernisiert, neu gedacht. Freibad und Gesundheitsangebote entstanden, später – lange bevor es zum Trend wurde – ein eigener . Doch auch kluge Entscheidungen schützen nicht vor Strukturwandel: Die Kurreform der 1990er-Jahre brachte massive Einschnitte. Weniger Zuschüsse, weniger Gäste, hohe Belastungen. Wieder stand das Haus an einem Wendepunkt.

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Neue Wege auf bekannten Pfaden

Mit dem Einstieg der vierten Generation mit Armin und Sabine Gross begann eine Phase, die weniger von Expansion als von Haltung geprägt war. Es ging nicht darum, Altes abzureißen, sondern es weiterzuerzählen. Historische Räume blieben erhalten, Holzvertäfelungen, Bleiglas, die gewachsene Atmosphäre.

Am besten genießen sich die regionalen Köstlichkeiten im Panorama-Restaurant. © Hotel Prinz-Luitpold-Bad

Gleichzeitig wurde behutsam erneuert: Ein lichtdurchfluteter Restaurantanbau mit großen Panoramafenstern öffnet heute den Blick noch weiter in die Berge. Zum modernen Wellnessbereich - in den auch historische Elemente Einzug hielten - mit , zwei weiteren Pools und fünf Saunen gesellt sich seit diesem Jahr ein Spa-Café – ein Ort, an dem man im Bademantel sitzen kann, ohne die Ruhe zu unterbrechen.

Unsere Zimmer, alle mit Südbalkon und Bergblick für den perfekten Aufwachmoment. © Hotel Prinz-Luitpold-Bad, Günter Standl

Schritt für Schritt Richtung Zukunft

Auch Nachhaltigkeit wird Schritt für Schritt mitgedacht. Neben Pelletheizung und Photovoltaik auf dem Dach werden künftig in mehreren Etappen auch die Balkone mit Solarpaneelen ausgestattet – eine stille Investition in die Zukunft. So ist aus einem einstigen Mineralbad ein nachhaltiges geworden, das seine Vergangenheit nicht inszeniert, sondern trägt.

Gemütlicher als in der Kaminhalle den Tag ausklingen zu lassen, wird es nicht. © Hotel Prinz-Luitpold-Bad, Michael Huber

Vielleicht liegt die besondere Atmosphäre genau darin: in der Fähigkeit, schwierige Zeiten zu überstehen, das Gute zu bewahren – und sich dennoch immer wieder neu zu erfinden.

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