Im Urlaub wie zu Hause fühlen - Im Vier-Sterne-Superior-Hotel MOHR life resort!

Koffer abstellen, Schuhe ausziehen – und sich zuallererst einen kleinen Aperitif gönnen. Ganz wie zu Hause. Willkommen im Backstage, willkommen in den neuen Penthouses im MOHR life resort.

21. Juni 2021 - 07:13 Uhr

Endlich tun was man sich sehnlichst wünscht: die Seele baumeln lassen, einfach auf der eigenen Terrasse das spektakuläre Pano­rama mit der majestätischen Zugspitze genießen oder der Lust auf Bewegung und Begegnungen nachgehen? Das verbindet Lifestyle, Wellness, Fitness, Kulinarik und Gastfreundschaft. Im Familien geführten Vier-­Sterne­-Superior-­Hotel haben die Gaste die Wahl zwischen 18 verschiedenen Zimmerkategorien. Die­ses Frühjahr erweitert das Hotel seine große Auswahl um drei neue und exklusive Penthouses.

Das neue Gebäude liegt etwa 1.6 Kilometer vom Hotel ent­fernt und ist ganz im MOHR­-Stil gehalten: viel Holz, Sicht­ beton, klares Design und mit allem ausgestattet, was es zum Entspannen braucht. So ist man als Hotelgast weg von zu Hause und trotzdem daheim.

In der Ruhe liegt die Kraft

In den 100 bis 120 Quadratmeter großen fin­det man alles, was man zum Wohlfühlen braucht – und etwas mehr. Je nach Große bieten sie Platz für zwei bis sechs Personen und jede Wohnung verfugt über eine großflächige Terrasse mit Whirlpool. Man genießt die Privatsphäre einer Ferienwohnung und kommt gleichzei­tig in den Genuss aller Annehmlichkeiten, die ein Hotel bietet.

Einfach die unglaubliche Aussicht genießen. © Rober Eder / MOHR life resort

Ein Penthouse lasst dem Gast die Freiheit, ganz für sich zu sein oder alle Angebote des Hotels zu nutzen: die MOHR Verwöhnpension mit Frühstück, leichtem Lunch und Abendessen sowie alle Facilities wie den oder den Trainingsbereich MOHR Intensity. Erholung und Exklusivität im MOHR life resort in Tirol, hier werden Urlaubs­-Träume wahr.

Traumhafte Aussichten. © Rober Eder / MOHR life resort

Nach dem Workout in den Pool

Im Trainingsbereich stehen auf rund 330 Quadratmetern die neuesten Gerate der Marken Tech­nogym, Life-Fitness, Precor und Dr. Wolf. Als Besonderheit gilt unter anderem der TRX­-Turm von Precor, der für effek­tives und funktionelles Training sorgt. Der freie Blick auf die Zugspitze wahrend des Trainings ist inklusive!

© Robert Eder / MOHR life resort

Mit dem Wellness­ und Spa-­Bereich " " bietet das Hotel seinen Gasten auf fast 800 Quadratmetern eine großzugige Wellnessoase mit Pool, privater Lounge, gedie­genen Ruheraumen und großer Sauna. Ob im Outdoor­ Infinity­-Pool mit Licht­ und Klangelementen schwimmen und frische Bergluft atmen oder in der modernen Sauna durch die Panoramafenster den Blick auf die Zugspitze genießen – das MOHR escape bietet Entspannung pur.

Die Natur erkunden

Die schöne Kulisse mit Bergen, Wälder und dem hauseigenen See lädt zum Entdecken ein. kommen auf ihre Kosten: Der weite Talkessel rund um Lermoos bietet alles, von der Blumenwiese bis hin zum imposanten Bergmassiv mit Zugspitze.

Stand Up Paddling auf dem hoteleigenen Badesee. © Thommy Mardo / MOHR life resort

Ein Erlebnis der besonderen Art verspricht zudem das Stand Up Paddling auf dem , dem Blindsee. Einfach draufstellen, lospaddeln und die sensationelle Aussicht genießen.

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel MOHR life resort

Das ermöglicht Ferien auf höchstem Niveau und verbindet Lifestyle, Wellness, Beauty, Kulina­rik und Gastfreundschaft. Das Familien geführte Haus in Lermoos, Tirol, blickt stolz auf eine 210 Jahre lange Ge­schichte zurück. 1806 eröffnet, wurde es 2006 komplett umgebaut und erneuert.

© Thorben Jureczko /MOHR life resort

Das überzeugt durch hervorragenden Service und einzigartiges Design. Es bietet 18 verschiedene Zimmer­-Kategorien – vom Doppelzimmer Uber die 007-­ und Feuersuite bis zum Penthouse Adlerhorst.

© Somweber/MOHR life resort

Die Panoramasicht vom Hotel auf die Zugspitze ist atemberaubend und mit dem Wellness­ und Spa­Bereich " “ bietet das Hotel seinen Gasten ein weiteres unvergessliches Highlight.

