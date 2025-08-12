Im Urlaub darf's auch mal getrennte Wege geben

Eine aktuelle Umfrage zeigt: Drei von vier Deutschen wollen im Urlaub nicht alles gemeinsam unternehmen. Warum auch Solo-Aktivitäten für einen gelungenen Trip wichtig sind, zeigen die Antworten.

Um gemeinsam einen schönen Urlaub zu erleben, sollten man auch Freiräume für sich schaffen.

Reisen mit dem Partner, Freunden oder der Familie heißt für viele nicht, dass sämtliche Programmpunkte vom ersten bis zum letzten Urlaubstag gemeinsam absolviert werden müssen. Laut einer Befragung im Auftrag von GetYourGuide, einer Plattform zur Buchung von Reise-Erlebnissen, wünschen sich 76 Prozent der Teilnehmenden im Urlaub auch Zeit für sich - etwa für Wellness, Shopping oder Erkundungstouren ohne Begleitung.

Die Umfrage, die unter 2.000 Personen in Deutschland durchgeführt wurde, zeigt, dass dieser Wunsch bei Frauen (78 Prozent), Singles (82 Prozent) sowie in der Altersgruppe der 34- bis 44-Jährigen (78 Prozent) besonders verbreitet ist. Rund die Hälfte aller Befragten trennt gelegentlich ihre eigenen Tagespläne von denen der Mitreisenden. Unter Jüngeren bis Mitte 30 und Vielreisenden liegt dieser Anteil deutlich höher.

Beliebte Einzelaktivitäten

Als häufigste Beschäftigungen während solcher Auszeiten wurden Spa- und Wellnessangebote (40 Prozent), Shoppingtouren (38 Prozent) und Besuche lokaler Märkte (33 Prozent) genannt. Frauen gaben dabei überdurchschnittlich oft an, allein in Geschäften zu stöbern, während Singles eher zu Stadtführungen oder Fotospaziergängen tendieren.

Laetitia Delorme von GetYourGuide ordnet die Umfrageergebnisse ein: "Die Zahlen zeigen deutlich: Reiseerlebnisse nach Maß sind gefragter denn je. Ob Abenteuer, Kultur oder Kulinarik - es geht darum, etwas zu erleben, das wirklich zu einem selbst passt."

Freiraum statt Kompromisse

Für 64 Prozent der Befragten sind getrennte Unternehmungen eine Möglichkeit, die Urlaubsstimmung zu verbessern. 44 Prozent nennen den Wunsch nach persönlichem Freiraum als Hauptgrund. Gleichzeitig berichten 70 Prozent der Teilnehmenden, häufig Rücksicht auf andere Interessen, Aktivitätslevel oder Schlafgewohnheiten nehmen zu müssen - die persönliche Auszeit bietet dann für viele die im Urlaub erhoffte Erholung.

Den Promis geht es nicht anders

Im Vorfeld der Umfrage hatte GetYourGuide auch eine neue Kampagne mit den Zwillingen Bill (35) und Tom Kaulitz (35) gelauncht. Die beiden prominenten Musiker stellen darin ihre persönlichen Empfehlungen für die US-Metropole Los Angeles vor - Bill mit Schwerpunkt auf Vintage-Läden, Tom mit Vorliebe für Motorradtouren. Die Botschaft: Gemeinsames Reisen und unterschiedliche Interessen schließen sich nicht aus - selbst bei Zwillingen nicht.