Im Hotel Moserhof lautet das Motto: "Lebe Genuss!“

Der Moserhof lebt den Alpe-Adria-Lifestyle. Zwischen Bergen und Seen, ums Eck zu Italien und Slowenien, mit der Leichtigkeit des Südens. Für uns zählt: Come as you are! Alle sind herzlich willkommen!

19. September 2022 - 06:53 Uhr

An dem großartigen Standort im Süden Österreichs, zwischen Berge und See und direkt an der Grenze zu Slowenien und Italien lebt der die legere Leichtigkeit. Das Vier-Sterne-Hotel fungiert als perfektes Drehkreuz für hervorragende Ausflüge in das umliegende Dreiländereck.

Im Moserhof sind stilvolles Ambiente, moderner Standard und traditionelle Kärntner Gastfreundschaft miteinander verbunden. © assam / Hotel Moserhof GmbH

Für alle, die rund um den See wandern, Urlauben, das Leben genießen beginnt der Tag mit einem Frühstücksritual. Immer lässig und bei reich gedecktem Tisch mit frischem Brot und Gebäck, leichten Aufstrichen, vielen Käsesorten, herzhaften Aufschnitten, Obstvariationen, Kaffee- und Teespezialitäten sowie regionale Säften.

Wunderbare Inklusivleistungen sind an vielen Ecken des Hauses zu finden und machen jeden Moment ein bisschen besonders. Details der stylischen Atmosphäre, Fitnessraum mit Kraft- und Ausdauertrainingsgeräten, frisches Quellwasser und feine Tees, Moserhof-Wohlfühltasche für den Weg zum kleinen Indoorpool und ins Adult only am Rooftop.

Das Motto lautet: "Lebe Genuss!" © Carletto / Hotel Moserhof GmbH

Wenn der Hunger kommt, ist das the place to be. Kreationen à la carte verwöhnen mit hochwertigen Zutaten und Frische. Hier gilt der Dresscode: am besten völlig entspannt. Danach geht es an die Bar für Cocktail, Gin, Wein, Bier & Co.