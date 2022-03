Hotel KAISERHOF Kitzbühel - stilvolles Lebensgefühl und klassische Werte

Das Hotel KAISERHOF am Fuße der Kitzbühler Berge, direkt an der weltbekannten Abfahrt "Streif" gelegen, lädt Sie ein, Tradition verbunden mit klassischen Werten und Herzlichkeit zu genießen!

21. März 2022 - 06:29 Uhr

Das Hotel KAISERHOF in Kitzbühel bietet Ihnen eine wundervolle Aussicht und Entspannung pur. Unsere 73 Zimmern und Suiten sind mit hochwertigen, heimischen Zirbenholz-Möbel und 7-Zonen Kaltschaum Matratzen ausgestattet, behaglich eingerichtet und werden durch den persönlichen Service, zu dem Urlaubsrefugium, das Sie sich ersehnen. Von gemütlichen Zimmern, kuschelig unter der Mansarde bis hin zur großzügigen Suite – alle haben das mitreißende Panorama im Blick. Mit gekühlten Getränken und frischer Bergluft sind sie ein wundervoller Urlaubsort.

© michael preschl photography Bild 1 von 2 Kaiserlich gebettet in der Kaiser Maximilian Suite © michael preschl photography Bild 2 von 2 Kaiserlich gebettet in der Kaiser Maximilian Suite © michael preschl photography Bild 3 von 2 Kaiserlich gebettet in der Junior Suite © michael preschl photography Bild 4 von 2 KAISERHOF-Honeymoon Badeerlebnis

Nur wenige Gehminuten vom Kitzbüheler Stadtzentrum entfernt, liegt das Hotel KAISERHOF in Ruhe und Natürlichkeit am Fuße des Hahnenkamms. Das romantische Städtchen sorgt für die gewisse Mondäne und ist stets belebt mit zahlreichen Feiern und faszinierenden Veranstaltungen. Der KAISERHOF hat die einzigartige Möglichkeit, alle Ihre Wünsche zu erfüllen.

Osterbrunch im KAISERHOF Kitzbühel. © Michael Preschl Photography

Wir begleiten Sie auf der Reise, das behagliche Tempo von Alt-Österreich während Ihres Aufenthalts zu finden. Schon bei Anreise, sind wir bemüht, Ihnen Ihren Alltagsstress von den Schultern zu heben und Ihnen an unserer KAISERHOF Bar einem Drink anzubieten.

Kaiserhof-Frühstück auf der Sonnenterrasse. © Michael Preschl Photography

Kulinarische Highlights im KAISERHOF

Das KAISERHOF Restaurant, mehrfach ausgezeichnet, unter der Leitung von Küchenchef Ernst Köstenbaumer, bietet eine kulinarische Vielfalt und zahlreiche Spezialitäten. Regelmäßig werden Sie bei exquisiten Ereignissen zusätzlich verwöhnt, wie zum Beispiel bei unserem alljährlichen Osterbrunch. Heuer findet er am 17. April 2022 mit leichter, musikalischer Untermalung durch eine Jazz-Band statt. Küchenchef Ernst Köstenbaumer serviert saisonale Köstlichkeiten, begleitet mit ausgezeichneten österreichischen Weinen und zusätzlichen innovativen, alkoholfreien Spezialitäten!

Kaiserhof Verwöhn-Massage. © Michael Preschl Photography

Spa, Pool und Fitness mit Panorama

Kraft schöpfen Sie in unserem achtsam gestalteten Fitnessraum mit Blick Richtung Alpen. Im Panorama-Indoor Pool blicken Sie auf den Himmel, während Sie das kühle Nass genießen. Auch in unserer liebevoll gestalteten Saunalandschaft ist für jeden Gast das Ideal dabei: unterschiedlich-temperierte Saunaräume, Ruhezonen mit Wasserbetten und zahlreiche Angebote an verwöhnenden Massagen.

Das Panorama vom Indoor-Pool aus genießen. © Michael Preschl Photography

Das Hotel KAISERHOF Kitzbühel ist ein Ort der gelebten, herzlichen Gastfreundschaft. Wir legen höchsten Wert auf eine Mischung aus Ruhe, Entspannung und stilvollem Ambiente. Lassen Sie sich von uns in die Welt der Kitzbüheler Berge entführen! Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen unter:



© Kaiserhof



KAISERHOF Kitzbühel

Hahnenkammstraße 5

6370 Kitzbühel, Österreich

Tel: +43 5356 / 75503 44

kitz@hotel-kaiserhof.at