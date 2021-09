Hotel Alte Posthalterei - Jeder Aufenthalt ein Erlebnis

Lassen Sie sich verzaubern - Hier in Zusmarshausen, mitten im Naturpark Westliche Wälder gelegen, befindet sich die ALTE POSTHALTEREI. 400 Jahre alte Tradition trifft auf modernes Design, dabei bleiben keine Wünsche offen.

20. September 2021 - 07:31 Uhr

Das stilvolle bietet Ihnen die besonders reizvolle Kombination aus ansprechend modernem Ambiente und einer jahrhundertealten Tradition, die bereits seit 1648 in diesen Räumen wohnt. Hier lautet das Motto "carpe diem“ – nutze den Tag. Jeder Tag wird als neue Chance gesehen, einen Ort zu schaffen an dem sich Gäste, das Team und die Familie wohl fühlen und entfalten können. Hier werden die Erwartungen der Gäste nicht nur erfüllt, sondern übertroffen.

© Alte Posthalterei

Die ALTE POSTHALTEREI verfügt über insgesamt 66 Zimmer, darunter ein Apartment mit eigener Küchenzeile, zwei Fürstenzimmer, 8 Adelszimmer, 45 Posthalterzimmer und 10 Kutscherzimmer. Groß geschrieben wird vor allem auch Regionalität und Saisonalität, sie bestimmen das Restaurant und das Tun des familiengeführten Hotels.

Das Heimatrestaurant "dahoim"

der ALTEN POSTHALTEREI . Es wurde ein Ort der Begegnung und des Wohlfühlens geschaffen, dessen Atmosphäre zum Wiederkommen einlädt. Der freundliche und zuvorkommende Service gestaltet Ihren Aufenthalt so schön und entspannt wie möglich. Am Ende sollten Sie sich hier wie "dahoim" fühlen - in einem zweiten zu Hause.

© Alte Posthalterei

Bei der Philosophie des steht Regionalität an oberster Stelle. Deshalb wird eng mit Lieferanten und Produzenten aus der Region zusammengearbeitet. Und sollten Zutaten ausnahmsweise einen längeren Weg ins Restaurant haben, achten wir auf höchste Qualität, Nachhaltigkeit in der Herstellung sowie auf das Wohl der Tiere. Bei "dahoim“ stehen auch die Jahreszeiten und die damit verbundenen saisonalen Produkte für die Küche im Vordergrund. Kurzum die Küche steht für kreative, saisonale und mit Liebe zubereitete Gerichte, die Sie immer wieder aufs Neue überraschen und begeistern werden.

© Alte Posthalterei

Zusmarshausen und seine Sehenswürdigkeiten

Die historische Region um Zusmarshausen wurde bereits seit der Altsteinzeit besiedelt. Die Entstehung des Ortes vermutet man im 7. oder 8. Jahrhundert. Im Jahr 1684 erhielt der Ort eine Poststation an der Straße Paris – Wien. Und diese alte Poststation ist nun die ALTE POSTHALTEREI.

© Alte Posthalterei

Es gibt einiges rund um das Hotel zu entdecken. Egal ob die wunderschöne Natur der Westlichen Wälder, prachtvolle Städte wie Augsburg oder Ulm, historische Gebäude wie die St. Michael Kirche oder Erlebnisse wie das Legoland Günzburg. Hier ist für jeden etwas dabei.

Wandern im Naturpark Westliche Wälder

Sammeln Sie Energie für die schönen Dinge des Lebens. Entdecken Sie die schönsten Plätze der Westlichen Wälder. Genießen Sie die Zeit und Ruhe. Entschleunigen und entspannen Sie - im Wald findet der gestresste Mensch zu sich selbst. Waldbaden hält Körper und Seele gesund. Erlernen Sie das durch die wunderschönen Westlichen Wälder direkt vor der Haustür der ALTEN POSTHALTEREI.

© Canva / Alte Posthalterei

Entdecken Sie die wunderschöne Gegend rund um das Hotel lieber mit dem Fahrrad, auch kein Problem! Die Mitarbeiter an der Rezeption des Hotels halten einige Ausflugstipps, die Sie gut mit dem Rad erreichen können, für Sie bereit.

Erlebnisse der besonderen Art

Mit den ausgewählten der ALTEN POSTHALTEREI können Sie ganz besondere Erlebnisse schenken. Egal ob aktiv beim Wandern oder Radfahren, gemütlich und entspannend bei einer Kulinarik Reise, ausgelassen bei einem Mädelsabend oder bei romantischer Zeit zu zweit. Die ALTE POSTHALTEREI bietet für jeden Geschmack das passende Angebot.

© Alte Posthalterei

Alle Angebote und weitere Informationen finden Sie hier:

ALTE POSTHALTEREI Zusmarshausen

Augsburger Str. 2

86441 Zusmarshausen

Telefon: +49 (0) 8291 85 82 20

E-Mail: info@posthalterei.com