HOCHoben – Das Leben in vollen Zügen genießen

Komm zum HOCHoben. Komm zu dir. Egal ob Sie auf der Suche nach Ruhe und Erholung, oder Abenteuer und Herausforderung sind. Das HOCHoben – fernab von Alltagstrubel und Massentourismus – hier finden Sie beides.

28. August 2023 - 06:55 Uhr

Eingebettet in die beeindruckende Bergwelt der Hohen Tauern – inmitten einer der eindrucksvollsten Wander- und Sportregionen Europas – liegt das Camping- und Chaletdorf . Hier ist es egal ob Sie am Liebsten mit Ihrem Wohnmobil, in HOCHoben Mobile-Homes, oder – wunderbar puristisch – mit dem Zelt urlauben möchten. Alle Stellplätze sind mit Zu- und Abwasser, Strom, Satelliten-TV sowie W-LAN versorgt und mit einem atemberaubenden Ausblick ausgestattet.

Hier spielt es keine Rolle, ob jemand am liebsten mit einem Wohnmobil, in den Mobile-Homes oder ganz minimalistisch mit einem Zelt seinen Urlaub verbringen möchte. © HOCHoben

Sie stehen auf Luxus pur?

Dann sind die genau das Richtige für Sie! Ausgestattet mit eigener Sauna, Steinbadewanne, Holzofen und großzügiger Panorama-Terrasse, sorgen die Chalets für langanhaltende Urlaubserinnerungen.

© HOCHoben Bild 1 von 5 Ausgestattet mit einer eigenen Sauna, einer Steinbadewanne, einem Holzofen und einer großzügigen Panorama-Terrasse, schaffen die Chalets unvergessliche Urlaubserlebnisse. © HOCHoben Bild 2 von 5 Ausgestattet mit einer eigenen Sauna, einer Steinbadewanne, einem Holzofen und einer großzügigen Panorama-Terrasse, schaffen die Chalets unvergessliche Urlaubserlebnisse. © HOCHoben Bild 3 von 5 Ausgestattet mit einer eigenen Sauna, einer Steinbadewanne, einem Holzofen und einer großzügigen Panorama-Terrasse, schaffen die Chalets unvergessliche Urlaubserlebnisse. © HOCHoben Bild 4 von 5 Ausgestattet mit einer eigenen Sauna, einer Steinbadewanne, einem Holzofen und einer großzügigen Panorama-Terrasse, schaffen die Chalets unvergessliche Urlaubserlebnisse. © HOCHoben Bild 5 von 5 Ausgestattet mit einer eigenen Sauna, einer Steinbadewanne, einem Holzofen und einer großzügigen Panorama-Terrasse, schaffen die Chalets unvergessliche Urlaubserlebnisse.

Zahlreiche Abenteuer warten hier auf Sie!

Egal ob Sie ausgiebige Spaziergänge in den umliegenden Tälern und Wäldern bevorzugen, oder Klettertouren auf 3.000 m Höhe, ob Sie sich mit einem Raftingboot in reißende Fluten stürzen wollen, oder lieber mit dem Mountainbike zahlreiche Höhenkilometer zurücklegen möchten – hier ist alles möglich!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

HOCHoben schmeckt es einfach besser!

Im landen sowohl österreichische Wirtshausklassiker als auch beliebte Highlights der internationalen und mediterranen Küche, auf den Tellern der Besucher des HOCHobens. Egal ob ein schneller Kaffee zwischendurch, ein Snack in der Mittagssonne oder ein romantisches Fine-Dining am Kamin – hier kommen Sie als Gast voll und ganz auf ihre Kosten. Die kleinen Besucher genießen dabei den Indoor- und Outdoor-Spielbereich sowie einen eigenen Kleintier-Streichelzoo mit Hasen und Ziegen.