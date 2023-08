Hide-Away in den Dolomiten. Aktiv-entspannter Genussurlaub in Südtirol

Erleben Sie eine wohltuende Auszeit mitten in den Dolomiten im Vier Sterne Superior Hotel Ganischgerhof Mountain Resort und SPA in Deutschnofen im Eggental.

28. August 2023 - 06:07 Uhr

Bereit für atemberaubende Naturschauspiele, faszinierende Panoramablicke, strahlend blauen Himmel und herrlich frische Bergluft? Erleben Sie bei den Ganis in Südtirol wunderbar belebende Urlaubsmomente, Entspannung und Genuss – eine Auszeit im Ganischgerhof ist Luxus für Sinne und Seele.

Das familiengeführte liegt nur 20 Fahrminuten von der Landeshauptstadt Bozen entfernt und bietet eine spektakuläre Panoramaausicht auf das UNESCO-Weltnaturerbe der Dolomiten. Der 1000 Quadratmeter große SPA Bereich, der Indoor-Pool, die Saunalandschaft und die weitläufige Gartenanlage laden zum Innehalten und Entspannen an.

Tanken Sie neue Kraft und Energie inmitten der naturbelassenen Bergwelt der Dolomiten im Eggental. © Ganischgerhof

Grenzenloser Genuss mit der Ganis Pension Plus

Zum Hotel mit 42 Zimmern und Suiten gehören außerdem noch vier Restaurantbetriebe in der umliegenden Region im Ski- und Freizeitgebiet Latemar-Obereggen: Gardoné, Ganischgeralm, Platzl und LOOX. Die Gäste des Ganischgerhof können mit der das Beste aus allen Ganis Küchen genießen – ganz ohne Limits und nach dem eigenen Rhythmus. Einmal einchecken und in allen Ganis Betrieben zu Hause sein!

© Ganischgerhof Bild 1 von 4 Gardoné - The Mountain Riviera: Mediterranes Flair auf 1.700m am Fuße des Latemar. © Ganischgerhof Bild 2 von 4 Ganischgeralm – The Mountain Party: Typische regionale Köstlichkeiten mit Panoramablick genießen. © Ganischgerhof Bild 3 von 4 Platzl – The Mountain Lounge: Leckere Holzofenpizza und köstliche Eisbecher an der Talstation in Obereggen. © Ganischgerhof Bild 4 von 4 LOOX – The Alpine Club: Sushi bei Sonnenuntergang mit angesagten Beats und kreativen Cocktails.

Der Experte für das abwechslungsreichste Urlaubserlebnis!

Atemberaubende Sonnenaufgänge mit herzhaftem Bergfrühstück auf unserer Alm in den Dolomiten erleben. Mit Klaus auf der Biketour die schönsten Panoramaaussichten entdecken. Tiefenentspannen mit ruhigen Bewegungen bei der Yogastunde mit Alex. Golf und Genuss im traditionsreichen Golfclub in Petersberg. Geselliges Bergsteigen im UNESCO Weltnaturerbe mit Wanderführerin Irene. Das und noch so vieles mehr gibt es im Ganischgerhof mit dem abwechslungsreichen Ganis Wochenprogramm zu erleben!

Geführte Bikeabenteuer: erkunden Sie bei einer Tour mit Chef Klaus die Dolomitenregion auf 2 Rädern. © Ganischgerhof

Südtiroler Lebensluxus im Herbst

Genießen Sie die Vorzüge der ruhigen Herbstzeit in den Dolomiten. Im September, bei angenehmen Temperaturen und herbstlicher Kulisse, präsentiert sich der Spätsommer mit seiner besonderen Magie, schenkt Kraft und unzählige wunderschöne Momente in der Natur. Die Möglichkeiten im Eggental in der goldenen Jahreszeit sind vielfältig – jetzt ist das Biken, Golfen, Wandern und Genießen bei spätsommerlich angenehmen Temperaturen am schönsten! Lassen Sie sich verzaubern und gönnen Sie sich eine in Deutschnofen im Eggental und genießen Sie den Südtiroler Lebensluxus im Herbst.

Nicht weit vom Ganischgerhof: im sagenumwobenen Karersee spiegeln sich die Bergspitzen des Latemar. © Eggental Tourismus-Thomas Monsorno

anfragen

Ganischgerhof Mountain Resort & SPA****S

Schwarzenbach 22, 39050 Deutschnofen

Dolomiten | Südtirol | Italien

office@ganischgerhof.com

Tel. +39 0471 616504



