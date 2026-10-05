Herbstzauber am Achensee – wo Familien unvergessliche Erinnerungen schaffen
Das Familienresort Buchau im Herzen der Alpen verzaubert mit unvergesslichen Urlaubstagen für Groß und Klein.
Badespaß in den Bergen: Wellness für Eltern, Abenteuer für Kinder
Mit Blick auf die herbstlich gefärbten Berge laden der traumhafte Infinity-Pool und der großzügige Indoor-Pool mit gemütlichen Relaxinseln zum Wohlfühlen ein. Absolute Kinder-Lieblinge: das sprudelnde Wasserwerk, der Zwergenpool und die Triple Slide Rutsche für Kleinkinder.
Von Pferdeglück bis Kletterwand: Erlebnisse für kleine Entdecker
Echte Abenteuer warten beim Ponyreiten in der Reithalle "Pferdeglück", beim Schwimmen in FREDS SWIM ACADEMY und in der aufregenden Indoor Erlebniswelt mit Kletter- und Boulderhalle.
Aktivparadies am Achensee: Bikes, Buggys und Wanderausrüstung inklusive
Direkt vor der Hoteltür beginnt das Aktivparadies zum Wandern und Biken. Übrigens können Sie gern mit leichtem Gepäck anreisen, denn Bikes und E-Bikes, Kinderwagen, Buggys und Rückentragen für Ihre Spaziergänge und Wanderungen leihen Sie sich ganz bequem im hoteleigenen Sportshop aus.
NEU: Padel-Plätze direkt am See
Der Trendsport verbindet Elemente aus Tennis und Squash und ist denkbar leicht zugänglich – auch für alle, die noch nie einen Schläger in der Hand hatten. Gerade für Familien mit Teenagern ist das ein Gewinn: Padel ist eine Aktivität, bei der Eltern und Kinder auf Augenhöhe spielen, lachen und sich einen ehrgeizigen Wettkampf liefern können. Ob erster Ballwechsel oder spontanes Familienmatch – die neuen Plätze laden dazu ein, gemeinsam etwas Neues auszuprobieren.
Exklusiver Wohnkomfort: Von Deluxe-Zimmern bis zur Penthouse Suite
Im Familienresort Buchau haben viele Ecken und Räume das Potenzial zum Lieblingsplatz, allen voran die modernen Zimmer, zu denen sich nun neu gestaltete Zimmer und Suiten gesellen. Genießen Sie Entspannung und exklusiven Wohnkomfort in den neuen Zimmern und Suiten: Wohlfühlzimmer Deluxe, Kuschel Suite Deluxe, Penthouse Suite und Penthouse Suite Deluxe – Ihre persönlichen Oasen des Wohlbefindens
Kinderbetreuung und Wellness: Entspannung für alle bei All-inclusive Superior
Während die Kleinen bei der liebevollen Kinderbetreuung an sieben Tagen bestens aufgehoben sind, genießen Eltern pure Entspannung in der Wellnessoase mit Saunen und Massage. All-inclusive Superior bedeutet herrliches Schlemmen von 07.30 bis 22.00 Uhr – Genuss pur für die ganze Familie.
Herbst-Schnuppern bis 08.11.2026
Herbstzeit ist Familienzeit! Wir verwöhnen Sie und Ihre Liebsten rundum, die Kinder spielen und Sie entspannen. Alles ist bereits für Sie organisiert – Sie müssen nur noch ankommen und genießen.
- 2 Übernachtungen All-Inclusive-Superior mit alkoholfreien und alkoholischen Getränken bis 22.00 Uhr
- Early Check-in (Zimmer ab 15.00 Uhr)
- Late Check-Out bis 13.00 Uhr (Zimmer bis 11.00 Uhr)
- Großzügig erweiterter Indoor Pool mit bequemen Relaxinseln und -Kojen, Triple Slide Rutsche & Wasserwerk & Zwergenpool für unsere kleinen Gäste
- Infinity-Pool (5,5 x 11 Meter), windgeschütztes Sonnendeck
- All-Inclusive Ponyreiten
- Tägliche Baby- und Kleinkinderbetreuung von 10.00 -20.00 Uhr
- NEU Padel & Beachvolleyball Plätze direkt am See
- Kinderclub für Minis, Midis und Maxis
- Teilnahme am Aktiv- und Sportprogramm
- Verleih von Kinderwagen und Rückentragen
- Hoteleigener Sportshop und Bikeverleih
- Softplayanlage, Reithalle & Kletterhalle
ab Euro 1210,- für 2 Erwachsene und 1 Kind bis 2 Jahre
Nähere Informationen unter:
Kinderhotel Buchau GmbH
Buchauer Straße 3
6212 Eben am Achensee
Telefon: +43 (0) 5243 / 5210
E-Mail: info@buchau.com
www.buchau.com
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