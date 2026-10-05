Wenn sich die Blätter golden färben, wird das Familienresort Buchau am Achensee zum perfekten Familienreiseziel. Wandern, Radeln und Genießen in Tirol‘s schönster Herbstkulisse - hier leuchten nicht nur Kinderaugen.

05. Oktober 2026 - 07:47 Uhr

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Herbstzeit ist Familienzeit - das Familienresort Buchau ist der perfekte Ort, um die goldene Jahreszeit gemeinsam aktiv zu erleben.

Das im Herzen der Alpen verzaubert mit unvergesslichen Urlaubstagen für Groß und Klein.

Unendliche Möglichkeiten für unvergessliche Momente im Familienresort Buchau. © Brandnamic

Badespaß in den Bergen: Wellness für Eltern, Abenteuer für Kinder

Mit Blick auf die herbstlich gefärbten Berge laden der traumhafte Infinity-Pool und der großzügige Indoor-Pool mit gemütlichen Relaxinseln zum Wohlfühlen ein. Absolute Kinder-Lieblinge: das sprudelnde Wasserwerk, der Zwergenpool und die Triple Slide Rutsche für Kleinkinder.

Rutschabenteuer hoch drei nicht nur für die Kleinsten. © Familienresort Buchau

Von Pferdeglück bis Kletterwand: Erlebnisse für kleine Entdecker

warten beim Ponyreiten in der Reithalle "Pferdeglück", beim Schwimmen in FREDS SWIM ACADEMY und in der aufregenden Indoor Erlebniswelt mit Kletter- und Boulderhalle.

Wo kleine Reiter ganz groß werden. © Familienresort Buchau

Aktivparadies am Achensee: Bikes, Buggys und Wanderausrüstung inklusive

Direkt vor der Hoteltür beginnt das zum Wandern und Biken. Übrigens können Sie gern mit leichtem Gepäck anreisen, denn Bikes und E-Bikes, Kinderwagen, Buggys und Rückentragen für Ihre Spaziergänge und Wanderungen leihen Sie sich ganz bequem im hoteleigenen Sportshop aus.

Immer am Ball mit dem neuen Trendsport für die ganze Familie. © Familienresort Buchau

NEU: Padel-Plätze direkt am See

Der Trendsport verbindet Elemente aus Tennis und Squash und ist denkbar leicht zugänglich – auch für alle, die noch nie einen Schläger in der Hand hatten. Gerade für Familien mit Teenagern ist das ein Gewinn: Padel ist eine Aktivität, bei der Eltern und Kinder auf Augenhöhe spielen, lachen und sich einen ehrgeizigen Wettkampf liefern können. Ob erster Ballwechsel oder spontanes Familienmatch – die neuen Plätze laden dazu ein, gemeinsam etwas Neues auszuprobieren.

Familienresort Buchau - Ihr Zuhause auf Zeit am Achensee. © Familienresort Buchau

Exklusiver Wohnkomfort: Von Deluxe-Zimmern bis zur Penthouse Suite

Im haben viele Ecken und Räume das Potenzial zum Lieblingsplatz, allen voran die modernen Zimmer, zu denen sich nun neu gestaltete Zimmer und Suiten gesellen. Genießen Sie Entspannung und exklusiven Wohnkomfort in den neuen Zimmern und Suiten: Wohlfühlzimmer Deluxe, Kuschel Suite Deluxe, Penthouse Suite und Penthouse Suite Deluxe – Ihre persönlichen Oasen des Wohlbefindens

Indoor-Schwimmparadies mit Wohlfühlfaktor. © Familienresort Buchau

Kinderbetreuung und Wellness: Entspannung für alle bei All-inclusive Superior

Während die Kleinen bei der liebevollen Kinderbetreuung an sieben Tagen bestens aufgehoben sind, genießen Eltern pure Entspannung in der Wellnessoase mit Saunen und Massage. bedeutet herrliches Schlemmen von 07.30 bis 22.00 Uhr – Genuss pur für die ganze Familie.

Herbstzeit ist Familienzeit! Wir verwöhnen Sie und Ihre Liebsten rundum, die Kinder spielen und Sie entspannen. Alles ist bereits für Sie organisiert – Sie müssen nur noch ankommen und genießen. 2 Übernachtungen All-Inclusive-Superior mit alkoholfreien und alkoholischen Getränken bis 22.00 Uhr

Early Check-in (Zimmer ab 15.00 Uhr)

Late Check-Out bis 13.00 Uhr (Zimmer bis 11.00 Uhr)

Großzügig erweiterter Indoor Pool mit bequemen Relaxinseln und -Kojen, Triple Slide Rutsche & Wasserwerk & Zwergenpool für unsere kleinen Gäste

Infinity-Pool (5,5 x 11 Meter), windgeschütztes Sonnendeck

All-Inclusive Ponyreiten

Tägliche Baby- und Kleinkinderbetreuung von 10.00 -20.00 Uhr

NEU Padel & Beachvolleyball Plätze direkt am See

Kinderclub für Minis, Midis und Maxis

Teilnahme am Aktiv- und Sportprogramm

Verleih von Kinderwagen und Rückentragen

Hoteleigener Sportshop und Bikeverleih

Softplayanlage, Reithalle & Kletterhalle ab Euro 1210,- für 2 Erwachsene und 1 Kind bis 2 Jahre

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Nähere Informationen unter:

Kinderhotel Buchau GmbH

Buchauer Straße 3

6212 Eben am Achensee

Telefon: +43 (0) 5243 / 5210

E-Mail: info@buchau.com

