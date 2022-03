Anzeige Hallo Frühling! Sonnenskilauf & Sonnenbaden am Fuße des Kitzsteinhorns

Sonnenbaden mit Gletscherblick, Schnee und Berge, Wasser und Sonne: Das TAUERN SPA Zell am See – Kaprun im Salzburger Land bietet die ideale Kombination für alle, die Regeneration und Bewegung an der frischen Luft suchen.

28. März 2022 - 06:13 Uhr

Für alle, die vor einem traumhaften Panorama am Besten entspannen, ist das TAUERN SPA Zell am See – Kaprun, genau das Richtige: Erholung auf höchstem Niveau. © Tauern SPA

Holen Sie sich Ihre Extraportion Vitamin D und Erholung, gepaart mit Wintersport und Wellness im TAUERN SPA Zell am See – Kaprun im Salzburger Land – das ist pures Wintererlebnis und Frühlingsgefühle zugleich. In den Pool und die Aussicht genießen im TAUERN SPA Zell am See – Kaprun ist das möglich. © Tauern SPA Nach einem ereignisreichen Skitag auf über 408 Pistenkilometern bietet das exklusive ein Wellnesserlebnis der Extraklasse. Von der Piste direkt in den Pool und vom Skianzug in den Bikini um im gläsernen Skylinepool oder im Glas Panoramapool dem Himmel entgegen zu schwimmen. Perfekt für jeden – egal ob Familie oder Paare Die vielseitige SPA Wasserwelt mit Blick auf das Kitzsteinhorn sowie moderne Liegemöglichkeiten im windgeschützten Außenbereich laden zum ausgiebigen Sonnentanken ein. Ob für Ruhesuchende, Familien oder Paare – einfach für alle, die das Summerfeeling inmitten der imposanten Kulisse der Pinzgauer Bergwelt fühlen möchten. Zwei Jahreszeiten an einem Tag und das ohne lange Anreise! Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert Für alle, die es gerne noch etwas wärmer haben möchten, gibt es die vielseitige TAUERN SPA Saunawelt. Im Outdoorbereich erwartet die Gäste die Aufguss- & Erlebnissauna Bergkristall, wo wohltuende Aufgüsse mit regionalen Kräutern das Immunsystem und Sinne stimulieren. Sonne tanken vor einer majestätischen Kulisse Sonne tanken lässt es sich danach nach Herzenslust auf der großzügigen Sonnenterrasse vor der imposanten Glasfassade – die wohlige Wärme der ersten Sonnenstrahlen und es warmen Wassers schenken einzigartiges Summerfeeling und lässt vor dieser majestätischen Kulisse nicht nur vom Sommer träumen – das ist Luxus pur! Die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut spüren. © Tauern SPA Das TAUERN SPA Zell am See – Kaprun ist Teil der VAMED Vitality World, Österreichs führender Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts. Für alle, die vor einem traumhaften Panorama am Besten entspannen, ist das TAUERN SPA Zell am See – Kaprun, genau das Richtige: Erholung auf höchstem Niveau. © Tauern SPA Erleben Sie einen unvergesslichen Ausblick Erleben Sie Österreichs größten und exklusivsten Hotel Panorama SPA mit dem spektakulären Skylinepool, dem neuen Glas Panoramapool im Hotel SPA Gletscherblick, sowie traumhafte Panorama Saunen, Eisnebelgang und Kaminfeuer in der Chill-Out-Lounge. Weitere Informationen finden Sie unter: TAUERN SPA WORLD Betriebs GmbH & Co KG Tauern Spa Platz 1

