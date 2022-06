Haartransplantation Türkei - Kosten, die sich lohnen

Seit vielen Jahren erlebt die Haartransplantation in der Türkei einen regelrechten Boom und tausende Haarausfall-Patienten lassen sich erfolgreich in der Türkei behandeln. Hier erfahren Sie die Gründe dafür!

08. Juni 2022 - 11:12 Uhr

Der Hauptgrund für den großen internationalen Durchbruch sind die günstigen . Tatsächlich sind die Preise in dem sonnigen Urlaubsdomizil um bis zu 70 Prozent niedriger als in Deutschland. Tut dies der medizinischen Qualität einen Abbruch? Keineswegs, die Standards bewegen sich stets auf Top-Niveau.

Erklären lassen sich die überraschend günstigen Preise für Haartransplantationen zum einen mit den spürbar niedrigeren Lebenshaltungskosten in der Türkei. Das Leben kostet einfach weniger. Zum anderen hängen sie mit den attraktiven All-inclusive-Paketen zusammen. Denn viele renommierte türkische Kliniken bieten ihren Patienten nicht nur die modernsten Methoden, sondern auch noch lukrative Zusatzleistungen, die ihren Aufenthalt besonders angenehm machen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Das Haartransplantation Türkei all-inclusive Paket bei Dr. Serkan Aygin

Eine dieser modernen Kliniken, die ihren Patienten ein Rundum-Sorglos-Paket in Aussicht stellt, ist die Dr. Serkan Aygin Clinic. Im Herzen von Istanbul sagt sie der Alopezie den Kampf an – sei es der erblich bedingten oder der hormonell bedingten Alopezie. Das Herzstück der Klinik ist Dr. Serkan Aygin.

Stattlichen Anwuchsrate von über 98 Prozent. © www.drserkanaygin.com/de

Seit mehr als 25 Jahren ist der ausgebildete Chirurg im Dienste der Medizin im Einsatz. Dabei hat er sich ein ganz besonderes Spezialgebiet ausgesucht – die ästhetische Haarchirurgie. Mit viel Feingefühl und Expertise geht er auf die Wünsche seiner Patienten ein, was sich insbesondere in seiner stattlichen Anwuchsrate von über 98 Prozent widerspiegelt. Nahezu jedes Transplantat behält sich seinen Platz im Kopfkleid. Umso fülliger wirkt später das Resultat.

Ein weiteres Indiz für die hohe medizinische Kompetenz ist Dr. Serkan Aygins European Award in Medicine. Erst 2019 überzeugte er die Jury von seinem Können und durfte am Ende den begehrten Preis mit nach Hause nach Istanbul nehmen. Spätestens jetzt besteht kein Zweifel mehr: Die Dr. Serkan Aygin Clinic ist eine ausgezeichnete Hair Clinic – im wahrsten Sinne des Wortes.

Besonders viel Lob ernten die gut durchdachten Komplettpakete der Klinik. Hier ist alles zusammengefasst, was der Patient zum Wohlfühlen braucht, und zwar:

Übernachtung im eleganten 4-Sterne-Hotel in Kliniknähe mitsamt Frühstück und Wi-Fi

kostenloser Shuttle-Service zwischen Flughafen, Klinik und Hotel

ausführliches Beratungsgespräch mit einem der besten Ärzte in der Türkei

Laser Therapy für eine rasche Regeneration

mit maximal möglicher Anzahl an Grafts

After Care-Package mit Pflegeprodukten und Arzneimitteln

rund um die Uhr gut betreut dank 24-Stunden-Support

Ein weiterer Vorzug: Bezahlen müssen Patienten der Dr. Serkan Aygin Clinic erst vor Ort in Istanbul. So bleiben sämtliche Kosten für eine Haartransplantation stets nachvollziehbar und transparent.

Ein Haartransplantation Türkei Angebot mit den besten Techniken

Neben dem ausgezeichneten Service loben die Patienten auch immer wieder die Ergebnisse. Kahle Stellen sind vollständig verschwunden. Stattdessen wirkt das gesamte Haarkleid sichtbar frischer, voller und lebendiger. Genauso lobenswert ist die bestechende Natürlichkeit der Ergebnisse. Ganz ohne starren Fremdkörper-Effekt schmiegen sich die Transplantate der Kopfhaut an und kreieren ein glaubwürdiges Haartransplantation Vorher-Nachher-Ergebnis.

Je präziser die Arbeit, desto sanfter und gleichmäßiger erscheinen die Resultate. © www.drserkanaygin.com/de

Ausschlaggebend für die überzeugenden Vorher-Nachher-Ergebnisse sind neben den motorischen Fähigkeiten Dr. Serkan Aygins selbstverständlich auch die modernen Techniken. Sei es die oder die Saphir FUE Methode – beide übertreffen sich mit ihrer Präzision. Und je präziser der Chirurg bei der Haartransplantation arbeiten kann, desto sanfter und gleichmäßiger erscheinen später die Resultate.

Haarverpflanzung in der Türkei bei Dr. Serkan Aygin – für alle, die mehr wollen

Die einen Kliniken in Istanbul überzeugen mit ihren hohen technischen Standards. Die anderen schwören auf eine kompetente Beratung. Wieder andere halten die Kosten in der Türkei auffällig gering. Doch welche Klinik kann schon mit allem auf einmal dienen?

Modern eingerichteten Räumlichkeiten in zentraler Lage. © www.drserkanaygin.com/de

Umso mehr sticht die Dr. Serkan Aygin Clinic aus der breiten Masse hervor. Denn sie ist eine der wenigen Kliniken in Europa, die ihren Patienten mit allem zugleich verwöhnen darf. Von modern eingerichteten Räumlichkeiten in zentraler Lage über die besten Methoden auf dem Markt bis hin zu erstaunlich günstigen Preisen – hier wurde an alles gedacht. Verständlich, dass die Dr. Serkan Aygin Clinic immer wieder zu einer der besten Kliniken für die Haartransplantation gekürt wird.

Weitere Informationen und Kontakt: