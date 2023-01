Haartransplantation in der Türkei - günstig und effizient

Die Türkei ist ein beliebtes Reiseziel für eine Haartransplantation, da die Preise im Vergleich zu anderen Ländern günstiger sind und die Kliniken hohe Qualität bieten.

Haartransplantation in der Türkei.

sind eine beliebte Möglichkeit, um verlorene Haare wiederherzustellen oder den Haarwuchs zu verbessern.

Die Türkei ist ein beliebtes Reiseziel für Menschen, die eine Haartransplantation durchführen lassen möchten, da die Preise im Vergleich zu anderen Ländern deutlich günstiger sind und die Kliniken hohe Qualität bieten.

Was ist eine Haartransplantation und wie wird die durchgeführt?

Eine Haartransplantation ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem Haarfollikel von einer Stelle des Kopfes an andere kahle Stellen verpflanzt werden, um vor allem erblich bedingten Haarausfall zu behandeln oder den Haarwuchs zu verbessern.

Es gibt verschiedene Techniken, die bei einer Haartransplantation angewendet werden können, um Haare zu extrahieren, darunter die Follicular Unit Transplantation (FUT) und die Follicular Unit Extraction (FUE).

Die FUT-Technik beinhaltet das Entfernen eines Streifens von Haut mit Haaren aus dem Hinterkopf, aus dem die einzelnen Haarfollikel dann entnommen werden. Die transplantierten Haare werden dann chemisch aufbereitet und an die gewünschte Stelle auf dem Kopf verpflanzt.

Die hingegen involviert das Entfernen einzelner Haarfollikel direkt aus dem Hinterkopf mit einer speziellen Nadel oder einem sogenannten Punch. Durch die FUE-Haartransplantation wird die Bildung unschöner Narben am Hinterkopf vermieden.

Wie gut sind Haartransplantationen in der Türkei?

Die Türkei ist ein beliebtes Reiseziel für Haartransplantationen, da die Kliniken dort hohe Qualität bieten und die Preise im Vergleich zu anderen Ländern deutlich günstiger sind. Die Kliniken in der Türkei verfügen über modernste Methoden und erfahrene Ärzte, die die Eingriffe sicher und erfolgreich durchführen.

Allerdings sollten Patienten sich gründlich informieren und die Klinik sorgfältig auswählen. Es empfiehlt sich, Bewertungen von früheren Patienten zu lesen und sich von einem vertrauenswürdigen Arzt beraten zu lassen, bevor man sich für eine Klinik entscheidet.

Besonders gut auf die Patienten ausgerichtete Kliniken zeichnen sich dadurch aus, dass der Patient sich an eine Außenstelle in seinem Heimatland wenden kann.

Cosmedica Clinic in Istanbul. © de.cosmedica.com

Welche Klinik ist die beste für eine Haartransplantation in Istanbul?

Die Wahl der besten Klinik für eine Haartransplantation in der Türkei hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Erfahrung und Qualifikation des behandelnden Arztes, die Qualität der verwendeten Technologie, die Bewertungen von früheren Patienten und die Anzahl der Grafts, die benötigt werden.

Eine der renommiertesten Kliniken für Haartransplantationen direkt in der Bosporus-Metropole Istanbul ist zum Beispiel die Cosmedica Clinic von Dr. Levent Acar.

Dr. Acar studierte Medizin in Deutschland und wurde mehrfach mit internationalen Auszeichnungen gewürdigt. Auch die wurde mehrfach ausgezeichnet.

Welche Methoden sind die besten für eine Haartransplantation?

Es gibt verschiedene Techniken, die bei einer Haartransplantation angewendet werden können, darunter die Saphir FUE Methode und die DHI, beziehungsweise die DHI Saphir Haartransplantation.

Alle Techniken haben ihre Vor- und Nachteile und es ist wichtig, sich gründlich zu informieren und die für einen selbst geeignete Methode auszuwählen.

Mit der FUE-Methode ("Follicular Unit Extraction") hat sich ein etablierter Standard bei Haartransplantationen durchgesetzt. Das Verfahren bezeichnet die Entnahme einzelner gesunder Haare bzw. Haarfollikel aus der Kopfhaut des Patienten.

Mit einer Hohlnadel erfolgt die Öffnung der Kanäle rund um den Follikel. So können die Follikel besonders schonend entnommen und nach sorgfältiger Prüfung am kahlen Bereich des Patienten wieder eingefügt werden.

Bei der Saphir FUE Technik handelt es sich um eine Weiterentwicklung der herkömmlichen FUE. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Stahlklingen werden bei Saphir FUE Saphirklingen für das Öffnen der Kanäle verwendet, wodurch die Öffnungen noch feiner sind.

Bei der DHI-Methode werden einzelne Haare mit speziellen Stanzen (Choi Stift) aus dem Spenderbereich entnommen. Die entnommenen Haarfollikel befinden sich im Inneren der Nadel und werden mit der Spitze des Stiftes direkt an der Empfängerstelle wieder eingesetzt. Eine vorherige Vorbereitung des Empfängerbereichs ist bei der DHI (Direct Hair Implantation) somit nicht notwendig.

Die DHI-Methode wird von vielen Patienten als schonender und weniger invasiv empfunden und kann bei einer Vielzahl von Haarausfall-Problemen angewendet werden. Sie ist jedoch aufwendiger und dauert länger als die herkömmliche FUE-Technik und kann daher auch etwas teurer sein.

Das direkte Implantieren kann jedoch auch Gefahren für umliegende Haarwurzeln bergen, welche mit der neuen DHI Saphir Methode komplett umgangen werden kann. Die kombiniert das Beste aus der DHI-Methode und der FUE (Follicular Unit Extraction) Saphir.

Was sind Rundum-sorglos Pakete und was beinhalten diese?

Rundum-sorglos Pakete sind Angebote, die von vielen Kliniken in der Türkei angeboten werden und neben der Haartransplantation auch weitere Leistungen wie Unterkunft, Verpflegung und Transport beinhalten. Diese Pakete sind besonders für Patienten geeignet, die aus dem Ausland anreisen, um sich einer Haarverpflanzung in der Türkei zu unterziehen.

Die Leistungen, die in einem Rundum-sorglos Paket enthalten sind, können von Klinik zu Klinik variieren und es empfiehlt sich, sich vorab gründlich zu informieren und die Angebote zu vergleichen.

In der Regel beinhalten Rundum-sorglos Pakete die Unterkunft in einem Hotel oder einer Pension in der Nähe der Klinik, Verpflegung und Transport zwischen dem Hotel und der Klinik. Manche Pakete beinhalten auch zusätzliche Leistungen wie Sightseeing-Touren oder kosmetische Behandlungen.

Dr. Levent Acar - Chefarzt der Cosmedica Clinic. © de.cosmedica.com

Was macht die Cosmedica Clinic so besonders?

Die Cosmedica Hair Clinic ist eine renommierte Klinik für Haartransplantationen in der Türkei, die sich auf die FUE-Technik spezialisiert hat. Die Klinik verfügt über modernste Technologien und erfahrene, deutschsprachige Ärzte, wie den Hauptarzt Dr. Levent Acar, die sicher und erfolgreich Haartransplantationen durchführen.

Ein besonderes Merkmal der Cosmedica Clinic ist ihr umfassendes Rundum-sorglos Paket, das neben der Haartransplantation auch Unterkunft, Verpflegung und Transport beinhaltet. Das Paket ist besonders für Patienten geeignet, die aus dem Ausland anreisen und sich um nichts kümmern möchten. Die Cosmedica Clinic bietet zudem zusätzliche Leistungen wie kosmetische Behandlungen und kostenlose Pflegeberatungen an.

