Goldener Herbst in Österreich

Österreichs Bergwelt ist ein Wanderparadies. Ganz hervorragend lässt sie sich von einem der EuroParcs Ferienparks aus erkunden. Einfach loswandern, klettern und entspannen! Hier drei Empfehlungen.

05. September 2022 - 06:04 Uhr

Kärntens sonniger Süden

In der Region Nassfeld-Pressegger See laden über 1.000 Kilometer an Wanderwegen und Klettersteigen dazu ein, alpines Hochgefühl und mediterranes Flair zu erleben. Die imposante Bergwelt eignet sich bestens, um aktiv zu sein und zu relaxen. Urige Hütten und Gasthöfe laden dabei immer wieder zur Rast ein. Das passende Urlaubsdomizil findet sich im EuroParcs Pressegger See oder im .

Im EuroParcs Hermagor · Nassfeld finden Urlauber ein vielfältiges Angebot an Unterkünften. © EuroParcs

Im empfiehlt sich eines der 77 Cottages als gemütlich-komfortables "Basislager". Nicht minder traumhaft logiert man im benachbarten EuroParcs Hermagor · Nassfeld. Beispielsweise in einem der zwölf luxuriösen Alpinappartements mit Sonnenterasse oder – besonders kuschelig – in einem Schlaffass. In beiden Ferienparks sind auch Mobilheime oder Stellplätze buchbar.

Die neu errichteten Cottages im EuroParcs Pressegger See verbinden Komfort mit einer luxuriösen Einrichtung. © EuroParcs

Ein Highlight ist das AlpinSPA, ein Wellness-Refugium, das die Gäste beider Ferienparks kostenlos nutzen dürfen. Es verfügt über ein beheiztes Freibad, ein Naturschwimmbad und ein Hallenbad. Hinzu kommen vier Saunen, von denen eine einen unvergleichlichen Blick auf das Bergpanorama eröffnet, Infrarotkabine, Dampfbad, Salzgrotte sowie ein umfangreiches Angebot an Massagen. In den Ferienparks können zudem E-Bikes, Fahrräder und SUPs ausgeliehen werden. Gäste profitieren von der +CARD holiday Gästekarte. Der regionale ÖPNV und die Bergbahnen sind damit gratis. In beiden Ferienparks sind auch Vierbeiner willkommen. Tipp: Der Hunde Agility Park und die Hundeduschen.

Entspannung pur erleben Gäste nach einem Wandertag im großzügigen AlpinSPA im EuroParcs Hermagor · Nassfeld. © EuroParcs

In Tirol Bergluft schnuppern

Auf 1.200 Höhenmetern befindet sich eines der schönsten Hochplateaus der Alpen – und der . Unvergessliche Routen starten dort teilweise unmittelbar am Ferienpark. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Aufstieg zur Meilerhütte oder einer leichten Wanderung durch die Leutascher Geisterklamm? Routenoptionen im Überfluss! Übernachtet wird in einem der zünftigen Blockhäuser, im Appartement oder im eigenen Wohnmobil, -wagen oder Zelt. Bei jedem Aufenthalt ist die Plateau Card inbegriffen, die zahlreiche Vergünstigungen bietet. Auch dieser Ferienpark ist hundefreundlich.

Campingbegeisterte finden im EuroParcs Leutasch · Seefeld einen Stellplatz für ihre mobile Unterkunft mit Blick auf die Tiroler Berge. © EuroParcs

