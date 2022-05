Glück.tage im Kufsteinerland

Inspirierende Frühlingstage und ein ganz besonderes Festival. Bei den glück.tagen sammeln die Zuhörerinnen und Zuhörer vom 12. – 14. Mai 2022 jede Menge frischen, geistreichen Input.

02. Mai 2022 - 07:08 Uhr

Dieses Jahr auf der Bühne stehen: Anders Indset, Thorsten Otto & Friends und Markus Gabriel. Hochkarätige Impulse aus den Bereichen Lebenskunst, Philosophie, Literatur, Natur und Genuss werden das Publikum begeistern und zum Nachdenken anregen. Die Region an der Tirol-Bayrischen Grenze hat einiges zu bieten.

Den Auftakt macht der "Rock'n'Roll Plato"

Am 12. Mai wird zum Auftakt im Festspielhaus Erl einer der weltweit führenden Wirtschaftsphilosophen Anders Indset erwartet. Nicht umsonst wird er von Kritikern dank seiner unkonventionellen, eigenwilligen Art auch als "Rock’n‘Roll Plato" gefeiert. Sein Buch "Quantenwirtschaft – Was kommt nach der Digitalisierung?" gehört zu den meistverkauften Wirtschaftsbüchern Deutschlands.

Thorsten Otto. © Susanne Sigl

Freuen darf man sich auch auf Thorsten Otto, eine bekannte Stimme des Bayerischen Rundfunks, der sich mit Maike van den Boom und Florian Langenscheidt zu den Themenkreisen Kunst, Spiel, Bewusstsein, Wasser, Menschwerdung und Natur am 13. Mai auf der Bühne im Passionsspielhaus in Thiersee unterhalten wird.

Einen Tag später am 14. Mai im Kultur Quartier in Kufstein steht mit Prof. Dr. Markus Gabriel einer der derzeit bekanntesten Philosophen im deutschsprachigen Raum auf dem Programm der . In seiner Betrachtung "Warum es die Welt nicht gibt" reißt er mit geistreichen Gedankenspielen und Mut zur Provokation die Zuhörerinnen und Zuhörer mit.

Die Entdeckung des eigenen Glücks

Zudem hat das Literaturfestival so viele Side Events wie nie zuvor zu bieten und das eine ganze Woche lang. Alles neu macht der Mai und im Kufsteinerland kann sich jeder auf die Suche nach dem eigenen Glück machen. Raum dafür gibt es genug. Die perfekte Lage direkt an der Grenze zu Bayern ermöglicht eine bequeme Anreise durch die öffentlichen Verkehrsmittel (ab Bahnhof Kufstein mit dem Bus ca. 40 Minuten nach Erl und ca. 20 Minuten nach Thiersee) oder mit dem Auto über die A93.

Ein speziell eingerichteter Veranstaltungsbus bringt das Publikum umweltbewusst zur Spielstätte und wieder zurück. Karten gibt es in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen um 33 Euro für einzelne Veranstaltungen sowie 89 Euro für das ganze Wochenende.

Mehr Infos und Buchungsmöglichkeiten für Tickets und zu Angeboten gibt es unter .