Gipfelglück für Groß und Klein: Dieses Bergparadies sollten Sie kennen

Auch Familien kommen auf Ihre Kosten: für aktive Kids gibt es einen Spielplatz an der Berg- und der Mittelstation, von hieraus führt ein einfacher Wanderweg zum Speicherteich mit Nachmittagssonne und Traumblick in das Berchtesgadener Tal.

Mit den bodentief verglasten Gondeln ist die bis auf 1.800 Metern Höhe bereits ein spektakuläres Erlebnis. Oben angekommen, kann man den Blick über Deutschlands einzigen Alpen-Nationalpark schweifen lassen und sich in der höchstgelegenen Info-Stelle mit den Besonderheiten von Flora und Fauna vertraut machen. Und den Ausflug mit feinen bayerischen Schmankerln auf der Panoramaterrasse krönen.

Mit der Seilbahn erreichen Sie täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr den Gipfel, für Wanderer gibt es eine frühe Bergfahrt um 8:30 Uhr. © Jennerbahn - Berchtesgadener Bergbahn

Königsblick und Panorama-Rundweg

Der kurze Wanderweg von der Bergstation zum Königsblick verwöhnt mit einer wahrhaft majestätischen Aussicht auf den und die umliegende Bergwelt.

Der einfach zu begehende Weg führt rund um die Bergstation und bietet spektakuläre Aussichten auf die Berchtesgadener Alpen. Panoramatafeln am Weg geben Orientierung, der Weg ist durchgehend beschildert.

Familienspaß und Natur verstehen

In der interaktiven Ausstellung des Nationalparks Berchtesgaden in der Bergstation erlebt man Flora & Fauna hautnah. © Jennerbahn - Berchtesgadener Bergbahn

In der interaktiven Ausstellung des Nationalparks Berchtesgaden in der Bergstation erlebt man des einzigen deutschen Nationalparks in den Alpen.

Herumtoben ausdrücklich erlaubt: Kinder können sich auf dem Spielplatz an der Berg- und Mittelstation so richtig auspowern. © Jennerbahn - Berchtesgadener Bergbahn

Ein Spielplatz lädt aktive Kids an der Berg- und der Mittelstation zum Austoben ein. Von der Mittelstation führt ein einfacher Wanderweg zum Speicherteich mit Nachmittagssonne und Traumblick in das Berchtesgadener Tal.

Für Wanderer und Kletterer

Zahlreiche Wanderwege in verschiedenen Schwierigkeitsgraden führen durch den Nationalpark. Hinweis: Im Frühjahr kann es schneebedingt zu Einschränkungen bei den Wanderwegen kommen.

Zwei Klettersteige gibt es an den Felswänden des Kleinen Jenner in der Nähe der Bergstation. © Jennerbahn - Berchtesgadener Bergbahn

Zwei Klettersteige gibt es an den Felswänden des Kleinen Jenner in der Nähe der Bergstation. Der "Schützensteig" ist für sportliche Familien geeignet. Klettersteigsets gibt es im Verleih im Sportgeschäft an der Talstation.

Einkehren und auf der Panoramaterrasse den Ausblick auf die Bergwelt genießen. © Marika Hildebrandt

Einkehren

Das Team der JENNERALM an der Bergstation verwöhnt mit saisonalen Spezialitäten, die auf der Panoramaterrasse serviert werden. Im Restaurant HALBZEIT an der Mittelstation genießt man modern interpretierte bayerische Klassiker.

Das exklusive See-Gipfel-Ticket beinhaltet die Schifffahrt über den Königssee bis St. Bartholomä und die Berg- und Talfahrt mit der Jennerbahn und kann nur direkt und unmittelbar vor der Fahrt an der Kasse der Königssee Schifffahrt an der Seelände Königssee erworben werden. © Jennerbahn - Berchtesgadener Bergbahn

Königssee und Gipfelerlebnis: Das (Angebotszeitraum 10.04. bis 30.06.2025 und 16.09. bis 09.11.2025) beinhaltet die Schifffahrt über den Königssee bis St. Bartholomä und die Berg- und Talfahrt mit der Jennerbahn.

Die Seilbahn fährt von 9:00 bis 17:00 Uhr, für Wanderer gibt es eine frühe Bergfahrt bereits um 8:30 Uhr.

