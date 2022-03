Geschenk zum Muttertag: Mama im Hotel statt Hotel Mama

Das VAYA Zillertal und Resort Achensee by VAYA rücken am Muttertag die Mamas in den Mittelpunkt. Sie haben ein besonderes Muttertagsspecial geschnürt.

28. März 2022 - 08:46 Uhr

Sie sind Chauffeurinnen, Köchinnen, Managerinnen, Organisatorinnen und noch viel mehr. Außerdem haben sie einfach immer alles im Griff: Mütter. Keine Frage, Mama ist die Beste - und zwar immer, nicht nur am Muttertag. Aber wenn es schon einen speziellen Ehrentag gibt, sollte man den auch gebührend feiern. Selbstverständlich muss da auch ein ganz besonderes Geschenk her. Nur: Was wünschen sich Mütter zum Muttertag wirklich?

Wer könnte hier nicht entspannen? © VAYA Group

Die Suche nach dem kann einen schon mal zur Verzweiflung treiben. Blumen und Schokolade? Es geht auch kreativer. Nur 11 Prozent der befragten Mütter gaben in einer Forsa-Umfrage an, damit Freude zu haben. Das bedeutet den letzten Platz für den Geschenkklassiker. Auf Platz 1? Mehr als die Hälfte wünscht sich gemeinsame Zeit.

Eine Besonderheit sind die riesigen Wohlfühlbadewannen. © VAYA Group

Muttertagsspecial im Hotel

Warum also nicht mit Mama ab ins Hotel? Im VAYA Zillertal und im Resort Achensee by VAYA genießt Mama von 6. bis 8. Mai das exklusive . Und lässt sich so richtig verwöhnen. Das Hotelangebot zum Muttertag inkludiert zwei Übernachtungen im stylischen Doppelzimmer Grand Deluxe. Wenn eine Suite verfügbar ist, schenkt VAYA zudem Mama und ihrer Begleitung ein kostenloses Upgrade. Die Anreise wird stilvoll mit einem Welcome-Drink gefeiert.

Kulinarik wird hier groß geschrieben. Egal, für welches der Menüs man sich entscheidet: Es wird sicher ein Genuss sein. © VAYA Group

Das ist aber nur der Auftakt für das Verwöhnprogramm, das noch folgt. Denn im Spa erhält Mama eine entspannende Ganzkörpermassage, zusätzlich genießt sie mit ihrer Begleitung den Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad und Indoor Pool. Auch in kulinarischer Hinsicht gibt's nichts zu meckern. Das Restaurant-Team verwöhnt seine Gäste mit hervorragender Halbpension. Am Muttertag krönt ein herrlicher Muttertagsbrunch mit Prosecco und Blumen den Aufenthalt. .

Wem die riesigen Wohlfühlbadewannen noch nicht groß genug sind, kann auch im wundervollen Innenpool seinen Bahnen ziehen. © VAYA Group

Die österreichische feiert den Ehrentag der Mütter aber auch in seinen anderen Häusern mit speziellen Angeboten. Egal, ob es lieber ins VAYA Post Saalbach, ins Hotel Victoria by VAYA, ins Hotel Pass Thurn by VAYA, ins VAYA Kaprun, ins Village Park Suites by VAYA oder ins Hotel Vier Jahreszeiten by VAYA gehen soll: jedes Haus punktet mit durchdachten Details, den typischen VAYA Vibes und ist Ausgangspunkt für jede Menge unvergessliche Urlaubsmomente an den schönsten Orten Österreichs.

Weitere Informationen finden Sie hier: