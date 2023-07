Genießen Sie Wellness in Bestform und sparen Sie dabei bis zu 45 Prozent

Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Zeit im Jahr. Ob am Bodensee, in den Berchtesgadener Alpen oder in Kitzbühel – finden Sie mit Spa-dich-fit Ihre perfekte Wellnessauszeit zu den besten Konditionen.

26. Juli 2023 - 10:00 Uhr

Bora-Bora Wellnessurlaub am Bodensee mit 45 Prozent Ersparnis

Vor den Toren des staatlich anerkannten Kur- und Erholungsortes Radolfzell und in erstklassiger Lage am Bodensee setzt das Vier-Sterne Superior Wellness- und Designhotel neue Maßstäbe für einen erholsamen Wellnessurlaub. Im 8.000 qm großen textilfreien HotSpa-Bereich finden Sie neben Außenpool und japanischem Onsenbad eine gigantische Saunalandschaft. Im Restaurant Rubin werden Sie mit euro-asiatischer und internationaler Fusionsküche verwöhnt. Atemberaubende Sicht auf das Schwäbische Meer haben Sie von der Dachterrasse. Am Seeufer erwartet Sie der bora Biergarten.

Der 8.000 qm große textilfreie HotSpa-Wellnessbereich im Hotel bora HotSpaResort****S mit direktem Seezugang, Außenpool, Japanischem Onsenbad und Saunalandschaft lässt keine Wellness-Wünsche offen. © Spa-Dich-Fit

Jetzt 45 Prozent sparen und 8.000 qm Spa genießen: Vier Übernachtungen inkl. Halbpension und Zimmer-Upgrade auf "Exquisit"-DZ, Nutzung des großen Bora HotSpas, Verwöhn-Express-Kur (Gesicht) für Sie (25 Min / Wert 35 Euro) oder eine Aroma-Öl-Massage für Ihn (25 Min / Wert 35 Euro), VHB-Mehrwert-Gästekarte, zehn Prozent Shopping-Rabatt "seemaxx Factory Outlet Center".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Wellness-Hideaway der Extraklasse in den Berchtesgadener Alpen

Umrahmt vom UNESCO Biosphärengebiet Berchtesgadener Alpen bietet das Berghotel Rehlegg nachhaltigen Wellnessurlaub am Watzmann. © Spa-Dich-Fit

Mitten in den Berchtesgadener Alpen am berühmten Watzmann bietet das Vier-Sterne Superior Berghotel Rehlegg Ihnen Wellnessurlaub vom Feinsten. Und das nachhaltig und klimapositiv! In über 100 Jahren entwickelte Familie Lichtmannegger das Rehlegg vom Bauernhaus zu einem einzigartigen Wellness-Hideaway, das zu den TOP-25-Hotels in Deutschland gehört (Travelers Choice Award 2022). Auf der Speisekarte stehen regionale und Bio-zertifizierte Spezialitäten. Im 1.000 qm großen Almwies’n SPA mit Panorama-Innenpool und ganzjährig beheiztem Freibad genießen Sie den Blick auf die traumhafte Bergkulisse. 97 Prozent Weiterempfehlung!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Maximal "Rehleggsen": Sieben Übernachtungen inkl. Halbpension Plus als Genießer-Spezialitätenbuffet sowie einem privaten Abendessen für zwei mit Vier-Gang-Menü, täglich Jausenbuffet, eine Flasche Prosecco zur Anreise, einer Verkostung von Rehlegg-Speck inklusive Bauernbrot und ein Glas Rehbock-Bier. Alpen-Wellness im Almwies’n SPA und 15 Prozent Beauty- und Wellnessrabatt. Alle Vorzüge des Ramsauer Vital-Natur-Erlebnis-Programms, täglich wechselndes Aktivprogramm, gratis WLAN und Parken.

Wellness und wandern in der legendärsten Sportstadt der Alpen

Traditionell und kultig zugleich begrüßt Sie das 4-Sterne Q! Hotel Maria Theresia im Herzen von Kitzbühel. © Spa-Dich-Fit

Wenn Sie einen Gönn-ich-mir-Moment erleben möchten, ist das stylische Q! Hotel Maria Theresia im Zentrum des Alpen-Sportorts Kitzbühel genau das Richtige! Im Hotel-Restaurant genießen Sie täglich ein vielfältiges Frühstück und abends ein köstliches Vier-Gang-Wahlmenü mit Tiroler Spezialitäten. Für Wanderer top: Mit dem Kitzbühel Wanderticket erreichen Sie mit den Sommerbahnen der Region auf sanfte Weise die spektakuläre Bergwelt von Kitzbühel und genießen das sagenhafte Alpenpanorama. Über 1.000 km Wanderwege lassen jedes Wandererherz höherschlagen.

5=4 Sommer-Special in Kitzbühel mit 21 Prozent Preisvorteil: Fünf Übernachtungen mit Halbpension inkl. täglich Vier-Gang Genießer-Abendmenü und vier Tage all-inclusive Wanderglück samt Nutzung aller Kitzbüheler Bergbahnen, täglich frisch befülltem Proviant-Rucksack und geführten Bergwanderungen. Freie Nutzung des „Q! Spa“ mit vier Saunen und des Q! City Gym u.v.m.

Lust auf noch mehr Inspiration? Entdecken Sie über 300 Wellnessangebote mit Bestpreisgarantie und 99,8 Prozent Kundenzufriedenheit! Weitere Informationen finden Sie