Geheimtipp für Gravel-und Rennradfans: Diese Region ist einzigartig

Sanfte Hügel, feiner Schotter und kaum Verkehr: Das Mühlviertel verbindet sportliche Herausforderung mit entspanntem Fahrgefühl.

13. April 2026 - 06:44 Uhr

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Wer im aufs Bike steigt, merkt es schnell: Hier passt der Rhythmus. Die Landschaft verläuft in sanften Wellen, ruhige Straßen schaffen Raum, und der Granit unter den Reifen macht jede Tour spürbar. Es ist ein Fahrgefühl, das nicht inszeniert wirkt, sondern sich ganz selbstverständlich einstellt.

Mit dem Rad durch das größte Hopfenanbaugebiet Österreichs. © Alexander Kaiser

Genau dafür steht Velorama . Gravel- und Rennradfahrer finden hier Bedingungen, wie sie sein sollen: verkehrsarme Nebenstraßen, feiner Schotter, konstante Linien und ein Panorama, das immer mitfährt. Kein Stop-and-Go, keine überlaufenen Routen, sondern Flow, der sich Kilometer für Kilometer aufbaut.

Rennradfahren durch die hügelige Landschaft des Mühlviertels. © Alexander Kaiser

Das Besondere am ist sein Charakter. Keine alpinen Extreme, sondern gleichmäßige, fordernde Anstiege und weite Horizonte. Genau daraus entsteht ein Fahrgefühl, das sportlich fordert und gleichzeitig trägt. Ein Terrain, das nicht laut sein muss, um Eindruck zu machen.

Die einzigartigen Stoabloss-Häuser sind typisch für das Mühlviertel. © Alexander Kaiser

Ride real. Ride Granit.

108 Touren, rund 9.000 Kilometer und über 160.000 Höhenmeter liefern die perfekte Bühne. Dahinter stehen 21 spezialisierte Velorama-Gastgeber, die genau wissen, was Gravel- und Rennradfahrer brauchen: sichere Infrastruktur, durchdachte Angebote, ehrliche Gastfreundschaft – und vor allem Verständnis für den perfekten Ride.

Genießen Sie Ihre Pause im Panorama des Mühlviertels. © Alexander Kaiser

verbindet Performance mit Panorama, Sport mit Kulinarik und Community mit Qualität. Die Region lebt, was andere oft nur versprechen: Wertschätzung, Bodenständigkeit und ein klarer Anspruch an das, was sie tut.

Gravelbiken bei Sonnenaufgang in Peilstein im Mühlviertel. © Alexander Kaiser

Beim Velorama Bike Weekend von 4. bis 7. Juni 2026 zeigt das Mühlviertel, was in ihm steckt: Community Rides, "Bike & Beer", Panorama ohne Ende, ein geplanter Bike-Weltrekordversuch und mit dem Hobby-Rennrad-Race die Chance, echtes Rennradfeeling zu erleben. Hier trifft lässiger Bike-Lifestyle auf sportliche Highlights.

Velorama ist kein Spot. Es ist ein Versprechen.

Weitere Informationen, Tourenvorschläge und die Partnerbetriebe finden Sie beim Tourismusverband Mühlviertel sowie .