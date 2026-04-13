Geheimtipp für Gravel-und Rennradfans: Diese Region ist einzigartig
Wer im Mühlviertel aufs Bike steigt, merkt es schnell: Hier passt der Rhythmus. Die Landschaft verläuft in sanften Wellen, ruhige Straßen schaffen Raum, und der Granit unter den Reifen macht jede Tour spürbar. Es ist ein Fahrgefühl, das nicht inszeniert wirkt, sondern sich ganz selbstverständlich einstellt.
Genau dafür steht Velorama Mühlviertel. Gravel- und Rennradfahrer finden hier Bedingungen, wie sie sein sollen: verkehrsarme Nebenstraßen, feiner Schotter, konstante Linien und ein Panorama, das immer mitfährt. Kein Stop-and-Go, keine überlaufenen Routen, sondern Flow, der sich Kilometer für Kilometer aufbaut.
Das Besondere am Mühlviertel ist sein Charakter. Keine alpinen Extreme, sondern gleichmäßige, fordernde Anstiege und weite Horizonte. Genau daraus entsteht ein Fahrgefühl, das sportlich fordert und gleichzeitig trägt. Ein Terrain, das nicht laut sein muss, um Eindruck zu machen.
Ride real. Ride Granit.
108 Touren, rund 9.000 Kilometer und über 160.000 Höhenmeter liefern die perfekte Bühne. Dahinter stehen 21 spezialisierte Velorama-Gastgeber, die genau wissen, was Gravel- und Rennradfahrer brauchen: sichere Infrastruktur, durchdachte Angebote, ehrliche Gastfreundschaft – und vor allem Verständnis für den perfekten Ride.
Velorama verbindet Performance mit Panorama, Sport mit Kulinarik und Community mit Qualität. Die Region lebt, was andere oft nur versprechen: Wertschätzung, Bodenständigkeit und ein klarer Anspruch an das, was sie tut.
Beim Velorama Bike Weekend von 4. bis 7. Juni 2026 zeigt das Mühlviertel, was in ihm steckt: Community Rides, "Bike & Beer", Panorama ohne Ende, ein geplanter Bike-Weltrekordversuch und mit dem Hobby-Rennrad-Race die Chance, echtes Rennradfeeling zu erleben. Hier trifft lässiger Bike-Lifestyle auf sportliche Highlights.
Velorama ist kein Spot. Es ist ein Versprechen.
Weitere Informationen, Tourenvorschläge und die Partnerbetriebe finden Sie beim Tourismusverband Mühlviertel sowie hier.
- Themen:
- Verkehr
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen