Entlang von Flüssen, durch uralte Wälder und sanft geschwungene Weingärten oder inmitten beeindruckender Berge: Niederösterreich bietet unzählig viele verschiedene Radtouren inmitten schönster Natur.

13. April 2026 - 07:57 Uhr

Wenn das Rad die glorreichste Erfindung der Menschheit ist – und dafür spricht vieles –, dann wäre Radfahren dessen Weiterentwicklung ins Wunderbare. Schon die Vorfreude, wenn man sich draufsetzt und die Muskeln sich vor Unternehmungslust spannen: Dieses Gefühl des Seins im Moment, des Düsens im Sauseschritt, wenn der Wind lau durchs Haar streicht und einem ganz köstlich kühl unters Hemd fährt.

Auf dem Rad das wunderschöne Niederösterreich entdecken. © Ian Ehm

Alles ist radfahren

Dann spürt man das Leben, als ob man ganz buchstäblich draufsitzen und es reiten würde. Wobei: Das eine Radfahren gibt es ja gar nicht. Auf asphaltierten Wegen dahingleiten oder kraftvoll am Schotter graveln, steil bergab über Wurzeln und Steine oder sanft geradeaus auf stillen Pfaden: Alles ist Radfahren, aber jedes für sich ein eigenständiges Erlebnis.

Radeln auf autofreien Wegen. © Franziska Consolati

Niederösterreich hat da besonders viel zu bieten: Über 1.500 Kilometer an Top-Radrouten ziehen sich durchs Land, ergänzt durch rund 4.000 Kilometer regionale Ausflugsrouten. Und das Beste: Die meiste Zeit sind es eigene, völlig autofreie Wege.

Auf dem Rad das wunderschöne Niederösterreich entdecken. © Ian Ehm

Der Weg ist das Ziel

und Bäche glucksen und brausen dahin, sodass sich Wege an ihren Ufern eingerichtet haben – von March und Kamp bis zu Traisen, Ybbs oder Donau. Diese Wege sind wie gemacht fürs Dahingleiten. Radelnde dürfen dem nächsten Etappenziel auch deshalb sehnsuchtsvoll entgegentreten, als es sich dabei stets um ein kulturelles Highlight und/oder ein gastfreundliches Haus, ein köstliches Wirtshaus, eine empfehlenswerte Mostschenke oder einen ausgezeichneten Heurigen handelt.

Eine Weinreise durchs Weinviertel- ein Sommerhighlight. © Romeo Felsenreich

Der Weg ist das Ziel - umso mehr, wenn man durch uralte Kulturlandschaften oder entlang romantischer strampelt und den Rückweg entspannt antreten kann. Viele mehrtägige Routen bieten zudem Gepäcktransport zur nächsten Etappe.

Einen wunderschönen Sonnenuntergang erleben nach nach einem eindrucksvollen Tag auf dem Rad. © Franziska Consolati

Routen für jeden Geschmack

Das heißt aber keineswegs, dass wir nur der Gemütlichkeit das Wort reden möchten. finden auf Trails im Wienerwald, in Bikeparks in den Wiener Alpen und entlang von Routen im Waldviertel maßgeschneiderte Herausforderungen – etwa rund um Semmering, Wechsel oder Schneeberg, am Jauerling oder am Anninger.

Auch Mountainbikerinnen und Biker kommen voll auf Ihre Kosten. © Ian Ehm

Die Möglichkeiten, sich aus eigener Kraft dieses Glück zu bescheren, sind ziemlich unendlich.

Wie sich diese Möglichkeiten im Detail anfühlen? kommen Sie zu den Angeboten. Weitere Informationen zum Urlaub in Niederösterreich erhalten Sie unter:

Telefon 0043 2742/9000-9000 oder info@noe.co.at.