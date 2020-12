Für die Reise nach Corona: Kopenhagen - die Weltstadt mit dem Hygge-Charme

Eine traurige Meerjungfrau als Wahrzeichen, ein Vergnügungspark aus dem 19. Jahrhundert, eine königliche Oper, bunte Häuser in Nyhavn, die größte Fußgängerzone Europas, Schloss Amalienborg und Rosenborg und vieles mehr – das findet man alles in der dänischen Metropole Kopenhagen. Und glückliche Menschen, denn die sind hier alle hygge.

Kopenhagen - Was bedeutet eigentlich "hygge"? Lina, Verkäuferin in einem Laden in der Strøget lacht fröhlich: "Das ist eine typische Eigenschaft von uns Dänen, die sich schlecht mit einem Wort beschreiben lässt: glücklich, entspannt, gemütlich, diese Adjektive treffen das Hyggegefühl der Dänen am besten." Die junge Frau liebt ihre Heimatstadt. Für sie zählt Kopenhagen zu den schönsten Städten der Welt. Auf die Frage, was es hier alles zu sehen gibt, ist sie kaum noch zu stoppen und gibt jede Menge Tipps für ein abwechslungsreiches Sightseeing-Erlebnis.

Kopenhagens Wahrzeichen: Die kleine Meerjungfrau

Als Erstes steht deshalb ein Besuch der Uferpromenade Langelinie auf dem Programm. Eine Traube von Menschen weist den Weg. Und dann ist man plötzlich vor ihr: eine kleine Bronzefigur thront hier auf einem Findling. Den lille Havfrue oder die kleine Meerjungfrau, Kopenhagens Wahrzeichen, ist weltbekannt und unglaublich beliebt. Nachdenklich und traurig, von den Menschen enttäuscht, blickt die Titelfigur aus dem gleichnamigen Märchen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen aufs Meer hinaus. Mit einer Höhe von nur 125 cm gilt das Kunstwerk nach dem Entwurf von Edvard Eriksen als eines der kleinsten Wahrzeichen der Welt und wäre deshalb leicht zu übersehen, …wenn die Menschentrauben nicht wären.

Das Wahrzeichen von Kopenhagen: Die kleine Meerjungfrau. © Ursula Angelika Küffner

Nicht zu übersehen ist Tivoli, der Kopenhagener Vergnügungspark aus dem 19. Jahrhundert. Der nach Einbruch der Dunkelheit farbenfroh beleuchtete Park bietet besonders in der Weihnachtszeit eine märchenhafte Kulisse: Millionen Lichter funkeln um die Wette, es duftet nach gebrannten Mandeln und auf den Seen glitzern die Eissterne im Mondlicht.

Ein Muss für jeden Besucher: der Nyhavn

Ein Besuch des Nyhavn ist ein Muss für jeden Kopenhagen-Besucher. Der 1673 fertig gestellte Kanal diente zeitweise auch Hans Christian Andersen als Wohnsitz. Diese malerische Sehenswürdigkeit von Kopenhagen mit ihren bunt bemalten Giebelhäusern, vor denen behäbig alte Schiffe und Ausflugsboote schaukeln, ist nicht nur wegen ihrer vielen Restaurants und Cafés ein Touristenmagnet und eines der bekanntesten Fotomotive der dänischen Metropole.

Auch ein Schlossbesuch darf bei einem Kopenhagen-Aufenthalt nicht fehlen. Schloss Amalienborg liegt idyllisch direkt am Wasser und ist die Residenz der Königin. Hier können die Gäste täglich die berühmte Wachablösung miterleben. Von Schloss Amalienborg kommt man nach einem kurzen Fußmarsch zu Schloss Rosenborg, das bis 1720 als königliche Residenz genutzt wurde. In einem wunderschönen Garten gelegen und aus roten Ziegelsteinen bestehend mit grauem Sandstein abgesetzt und vielen Türmchen, erinnert es an ein Schloss aus einem nordischen Märchen. Heute wird das prachtvolle Kastell als Museum genutzt und bietet eine faszinierende Antiquitätensammlung für die vielen Besucher. Und auch ein besonderes Highlight wird dort aufbewahrt: Die dänischen Kronjuwelen funkeln hier in den Schatzkammern um die Wette.

Längste Fußgängerzone in Europa

Ebenfalls ein Anziehungspunkt für Touristen ist die Strøget, die berühmte Einkaufsstraße der dänischen Hauptstadt. Diese Fußgängerzone zwischen dem Kopenhagener Rathausplatz und dem Königlichen Neuen Markt darf sich mit einer Länge von über einen Kilometer als die längste in Europa bezeichnen. Hier findet der Besucher kleine Boutiquen neben internationalen Modelabeln und einfach alles, was das Herz begehrt. Und immer wieder ergibt sich auch die Gelegenheit, mit den netten Verkäuferinnen, wie Lina, etwas zu plaudern.

Infos über Kopenhagen:

Lage: Im Osten Dänemarks an der Ostsee auf den Insel Seeland und Amager

Sprache: Dänisch

Währung: Dänische Krone, 1 DK entspricht etwa 0,13 Euro

Einwohner: Seeland komplett mit Kopenhagen ca. 2.312.000 Einwohner

Kopenhagen Einwohner: etwa 632.340

Anreise mit dem Auto ohne Fährverbindung: Autobahn Nürnberg – Würzburg - Kassel – Hannover – Hamburg – Flensburg – Kolding – über die Brücke bei Middelfart (quer durch die Insel Fünen) – Odensee – Nyborg – Brücke über den Großen Belt – Slagelse – Holbæk – Kopenhagen

Streckenlänge: 1076 km

Gebührenpflichtige Autobahn: Autobahn-Brücke über den Großen Belt: 245,00 DK, entspricht etwa 35,00 Euro (einfache Fahrt)

Anreise mit Fährverbindung: Fähre z. B. von Rostock nach Gedser

Parken im Zentrum von Kopenhagen: Jeudan Parkering, Sankt Annæ Pl. 32, 1250 København

Unterkunft in Ferienhaus: Feriepartner Odsherred, Holtets Plads 1 - DK-4500 - Nykøbing Sj, odsherred@feriepartner.dk, Tel: +4559910888

(Für alle die Strandurlaub mit Stadturlaub verbinden möchten, vom Strand etwa 90 km nach Kopenhagen-Zentrum.)

Danmark Touristik: VisitDenmark, , daninfo@visitdenmark.com

Beste Reisezeit: In Kopenhagen ist das ganze Jahr Saison.

Souvenirs: Schöne Souvenirs sind z. B. Produkte aus Algen, Glaskunst, Keramik oder Porzellangegenstände von "Royal Copenhagen" oder Socken aus Schafswolle

Kurtaxe/Parkgebühren/Eintritt am Strand: In Dänemark gibt es keine Kurtaxe. Der Eintritt zu den Stränden ist frei. In den meisten Städten (außer in Großstädten und der Hauptstadt) kann man an den ausgeschilderten Parkplätzen kostenfrei parken.