Winter Chillout im Raurisertal

Skigenuss bis Ostermontag: Firn, Sonne, Retro-Wochenende, Osterhasen-Schnitzeljagd und Frühlingsmomente im Nationalpark Hohe Tauern.

27. Februar 2026 - 11:24 Uhr

Bei den Hochalmbahnen geht der Sonnenskilauf in die Verlängerung: Bis zum Ostermontag, 06.04.2026, genießen Skifahrer und Snowboarder perfekte Frühlingstage im Schnee. Am Vormittag sind die Pisten angenehm griffig, später sorgt die Sonne für herrlichen Firn – und zwischendurch heißt es: Sonne tanken bei angenehmen Temperaturen, auf der Hüttenterrasse gemütlich einkehren und das Panorama ganz entspannt genießen.

Für extra gute Laune am Berg sorgen bunte Programmpunkte: Ein Retro-Wochenende bringt lässiges Vintage-Feeling auf die Pisten, und bei der Osterhasen-Schnitzeljagd kommen Familien und kleine Entdecker so richtig in Fahrt. Ob Schneehase oder Osterhase – hier ist Frühlingsstimmung garantiert.

Dazu passt die Mischung aus Höhensonne, Firnschnee und Pinzgauer Schmankerln auf den Hütten: gemütlich einkehren, die Aussicht genießen und den Skitag entspannt ausklingen lassen. Auch Tourengeher zieht es im Frühjahr in die Goldberggruppe der Sonne entgegen – Schritt für Schritt zu beeindruckenden Zielen wie Hocharn (3.254 m) oder Hoher Sonnblick (3.106 m). Ein echtes in hochalpiner Kulisse.

Skispaß für jedes Alter. © Daniel Breuer

Termine & Erlebnisse im März und zu Ostern

Beim Retro-Wochenende "Ein Winter wie damals" (13.–15.03.2026) werden im Raurisertal die alten Skiausrüstungen hervorgekramt – mit viel Charme, einem herzlichen "Griaß Di" auf den Hütten und jeder Menge guter Laune.

Kulturfans freuen sich auf die 55. Rauriser Literaturtage (25.–29.03.2026): Hochkarätige Autorinnen und Autoren, Lesungen, Gespräche und Schreibwerkstätten sorgen für besondere Urlaubsmomente – auch abseits der Piste. Die Osterwoche verbindet Wintervergnügen und Frühlingserwachen: Neben Skifahren sind auch Wandern und Schneeschuhwandern mit Nationalpark Ranger möglich – hinein in den "winterlichen Urwald", hinauf zu einem "zauberhaften Wintererlebnis" oder ganz entspannt über den Hochalm-Winterwanderweg. Am Ostersonntag wartet die Osterhasen-Schnitzeljagd auf alle Kinder. Und natürlich wird auch kulinarisch aufgefahren: Die Skihütten servieren regionale Besonderheiten – von Spinatknödeln bis Erdäpfelnidei.

Eine sprudelnde Stärkung mit den Liebsten genießen. © Hochalmbahnen AG

Gute Verbindung mit Öffis

Rauris ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar: Von den Bahnhöfen Zell am See und Taxenbach pendeln ganzjährig Linienbusse ins Tal. An Wochenenden ergänzt der Pinzgau Ost Shuttle das Angebot (ca. 06:30 bis 19:30 Uhr). Vor Ort bringt dich der kostenlose Skibus bequem zwischen Rauris, Wörth, Hochalmbahn und Kreuzbodenbahn hin und her. Extra praktisch: Mit dem Guest Mobility Ticket kannst du Busse und Bahnen im gesamten Bundesland Salzburg kostenlos nutzen.