"Friends": Kreuzfahrt-Reise für 500 Fans im Mai 2022

Mit 500 "Friends"-Fans gemeinsam Urlaub machen? Für wen das nach dem Urlaubshimmel auf Erden klingt, der könnte im Mai nächsten Jahres auf einer "Friends"-Themenreise mit einem Kreuzfahrschiff von Florida nach Mexiko schippern.

Der Hype um die Sitcom "Friends" ist seit der Reunion-Folge auf einem neuen Allzeithoch. Nun gibt es für Fans der Serie sogar eine Kreuzfahrtschiff-Reise mit "Friends"-Motto. wird der Fan auch gleich stilecht begrüßt: "I'll be there for you" heißt es dort in Anspielung auf den berühmten Titelsong vor Meereshintergrund.

Die Reise mit dem Kreuzfahrtschiff Celebrity Equinox findet vom 15. bis 21. Mai 2022 statt und führt die Besucher von Fort Lauderdale in Florida über Key West und Grand Cayman zur weitgehend unerschlossenen Insel Cozumel, Mexiko.

500 "Friends"-Fans finden auf dem Schiff Platz, wie die Reiseagentur Fana World Travel mitteilt. Ihnen verspricht sie neben "erlebnisreichen" Ausflügen auch "Friends"-Kostümwettbewerbe, "Friends"-Quizspiele und weitere "lustige Aktivitäten". "Mach dich bereit, wie Joey zu essen, wie Chandler zu scherzen, wie Monica zu kochen, wie Rachel einzukaufen, wie Phoebe Yoga zu machen und wie Ross zu graben", heißt es auf der Website.

Der Preis für die Reise beträgt mindestens 1648,66 US-Dollar. Eine Suite mit Balkon kostet stolze 3048,66 US-Dollar. Und bevor falsche Hoffnungen geweckt werden: Keiner der Darsteller wird auf der Reise dabei sein. Aber unter den Gästen werden sich sicher ein paar talentierte Doubles finden.