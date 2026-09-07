Goldene Bergwiesen, klare Herbstluft und gemeinsame Gipfelmomente: Vom 5. bis 10. Oktober 2026 lädt das Kleinwalsertal zum zweiten Wanderfestival ein. Naturerlebnisse, Begegnungen und Freude am gemeinsamen Unterwegssein - ganz ohne Leistungsdruck.

07. September 2026 - 07:29 Uhr

Für den gemeinsamen Wandertag stehen drei unterschiedlich anspruchsvolle Strecken durch das rund 185 Kilometer umfassende Wanderwegenetz zur Wahl.

Eine Woche voller Berg-Erlebnisse

Wenn der Herbst die Berge in warme Farben taucht, zeigt sich das von einer besonders ursprünglichen Seite. Während der Festivalwoche entdecken Gäste und Einheimische die Region bei geführten Wanderungen, Kulturtouren sowie Angeboten rund um die alpine Flora und Geologie.

Auch Trittsicherheitstrainings gehören zum Programm und geben praktische Impulse für mehr Sicherheit im Gelände. Die Touren reichen von Einblicken in die Walser Kultur bis zu alpinen Zielen und machen die Vielfalt der Bergwelt auf unterschiedliche Weise erlebbar. So können Teilnehmende das Tal je nach Interesse und Kondition auf ganz unterschiedlichen Wegen kennenlernen.

Vom 5. bis 10. Oktober 2026 lädt das Kleinwalsertal zum zweiten Wanderfestival ein. Im Mittelpunkt stehen Naturerlebnisse, Begegnungen und die Freude am gemeinsamen Unterwegssein - ganz ohne Leistungsdruck. © Dominik Berchtold

Drei Strecken, keine Zeitnahme

Höhepunkt ist Hike the Valley am 10. Oktober. Für den gemeinsamen Wandertag stehen drei unterschiedlich anspruchsvolle Strecken durch das rund 185 Kilometer umfassende Wanderwegenetz zur Wahl. Die Bronze-Strecke führt familienfreundlich über acht Kilometer und 300 Höhenmeter. Wer etwas mehr Strecke sucht, entscheidet sich für Silber mit 16 Kilometern und 800 Höhenmetern. Die Gold-Strecke fordert mit 23 Kilometern und 1.100 Höhenmetern sportlichere Wanderinnen und Wanderer.

Eine Zeitnahme oder Wertung gibt es bewusst nicht. Entscheidend ist das gemeinsame Erlebnis unterwegs - mit genügend Raum für Pausen, Ausblicke und Gespräche am Weg.

Genuss und Begegnungen am Weg

Entlang der markierten Strecken laden Verpflegungsstationen mit regionalen Produkten zu Pausen ein. Fotopoints halten besondere Bergmomente fest, während auf der Bronze-Strecke ein Familienprogramm mit Burmi-Wander-Stempelheft für zusätzliche Abwechslung sorgt. Im Zielbereich rund um das Walserhaus in Hirschegg klingt der Tag mit regionaler Kulinarik, Musik und einem gemeinsamen Ausklang aus. Alle Teilnehmenden erhalten außerdem eine Urkunde und ein Erinnerungsbild.

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Das verbindet Bewegung, Natur und Genuss und schafft bewusst Raum für Begegnungen. Wer den Herbst im aktiv erleben möchte, findet hier einen Anlass, neue Wege kennenzulernen, die Bergwelt im eigenen Tempo zu entdecken und gemeinsam einen besonderen Tag draußen zu verbringen.

Weitere Informationen:

Kleinwalsertal Tourismus eGen

Walserstrasse 264, AT-6992 Hirschegg, Österreich

info@kleinwalsertal.com