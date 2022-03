Familienurlaub mit dem Luxus des Natürlichen

Genießen den atemberaubenden Fernblick in der Bergregion Schladming-Dachstein mit Naturabenteuern und Rückzugsmöglichkeiten im Premium Alpin SPA.

28. März 2022 - 07:16 Uhr

Als in vierter Generation wissen wir, was Familien im Urlaub wünschen. Entdecken Sie unsere Top-Inklusivleistungen und lassen Sie sich in einer sagenhaften Naturkulisse abwechslungsreich verwöhnen. Eltern entspannen in unserem Premium Alpin SPA, während Kinder mit unseren hauseigenen Natur-Berg-Guides und Kinderbetreuer:innen die Umgebung erkunden.

Entspannen vor malerischer Kulisse. © Höflehner / CMVisuals

Genießen Sie individuelle Rückzugsmöglichkeiten und den atemberaubenden Fernblick in der Bergabenteuerregion Schladming-Dachstein. Entdecken Sie bei geführten Themenwanderungen mit hauseigenen Natur- und Bergführern direkt vom Hotel aus die glasklaren Bäche, idyllischen Seen, facettenreichen Wälder. Unzählige Wanderwege warten auf Sie. Auf das alpine Lebensgefühl im Herzen Österreichs, auf den luxuriösen Wellness-Hotspot, auf den Genuss in der Bergwelt Dachstein-Schladming!

Einen solchen Anblick findet man nur selten. © Höflehner / Raffalt

Premium Alpin SPA – Tiefenentspannung & Sommerfrische

Im schwimmen Sie mit den Berggipfeln auf Augenhöhe, während Sie sich mit Naturelle-Spa-Ritualen und den Köstlichkeiten aus der Naturküche verwöhnen lassen. Lassen Sie im weitläufigen Premium Alpin SPA den Alltag los, ziehen Sie morgendliche Züge im Sportschwimmbecken, erfrischen Sie sich im Naturbadeteich und schweben Sie mit Leichtigkeit im Rooftop-Infinity-Whirlpool.

Im Pool entspannen und das Panorama genießen. © Höflehner / CMVisuals

Nach dem Eintauchen in unsere luxuriösen Wasserwelten tanken Sie Wärme im weitläufigen Almsaunadorf mit 12 Saunen. Beim Aktiv- und Entspannungsprogramm bringen Sie Körper und Geist mit Yoga, Tabata, Aqua Gym, Pilates, uvm. wieder ins Gleichgewicht.

Familienurlaub – Schöne Erinnerungen sammeln

Familien erleben im unvergessliche Momente in der Natur. Viele Inklusivleistungen, welche an Kinderbedürfnisse angepasst sind, garantieren einen einzigartigen und sorgenfreien Aufenthalt im Ennstaler Naturparadies.

Familienurlaub und Entspannung schließen sich nicht aus. © Höflehner / CMVisuals

Im Funpark mit Sportplatz, auf der Spiele-Alm oder Aktiv-Alm, im Bambiclub und bei Alpaka-Wanderungen erleben Kinder Abenteuer gut betreut, während Eltern Ruhe und Entspannung finden.

Entdecken Sie die faszinierende Naturidylle rund um das Hotel. © Höflehner / Raffalt

Naturkulinarium – Genussreise für Individualisten

Begeben Sie sich auf eine Genussreise und entdecken Sie die drei Genusswelten: Gerhards gesunder Genuss, Katrins kreative Küche und Höflehners heimische Hausmannskost. Genießen Sie besondere Kulinarik-Erlebnisse sowohl im Zuge der Gourmetpension als auch im à la Carte Restaurant H1117, an der Poolbar und an der Hausbar Der Alchemist.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH

Gumpenberg 2

8967 Haus

Telefon: +43 36 86 25 48

Telefax: +43 3686 2568

E-Mail: info@hoeflehner.com