Familienurlaub mal anders: Entdecken Sie Frankreich auf besondere Art

Naturismus bietet Familien Raum für Freiheit, Respekt und Naturverbundenheit – eine besondere Art, gemeinsam Urlaub zu machen und die schönsten Regionen in Frankreich kennenzulernen.

23. März 2026 - 07:46 Uhr

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Gemeinsam im Wasser – ein Moment voller Freude in Sérignan.

Was, wenn Naturismus schon für die Jüngsten zu einer wertvollen Erfahrung würde?

Naturverbundenheit spüren

In einer Welt, in der Kinder früh mit Konsum, Leistungsdruck und digitalen Reizen konfrontiert werden, bietet der naturistische Lebensstil etwas Seltenes: einen einfachen, respektvollen und natürlichen Umgang mit sich selbst, mit anderen und mit der Umwelt. Barfuß im Gras, ohne Masken und ohne Rollen lernen Kinder hier, ihren Körper anzunehmen und die Natur als etwas Kostbares zu begreifen.

Familienmomente zwischen Sand und Meer in Sérignan. © Sébastien Chebassier

Naturismus vermittelt Werte, die weit über den Urlaub hinauswirken. Achtsamkeit, Rücksichtnahme und Offenheit prägen den Alltag – und genau diese Haltung kommt auch den Jüngsten zugute. Wer früh erlebt, dass Unterschiedlichkeit normal ist und dass die Natur mit Respekt behandelt wird, entwickelt ein gesundes Selbstbild und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Gemeinsam essen, gemeinsam Zeit verbringen in La Sablière. © Sébastien Chebassier

Erleben Sie Frankreich mit seiner wunderschönen Natur hautnah

Frankreich gilt weltweit als führende Destination für naturistischen Urlaub. Kaum ein anderes Land bietet so viele Möglichkeiten, diese Lebensart in unterschiedlichen Landschaften zu erleben. Von den rauen Stränden des Atlantiks über mediterrane Küsten bis hin zur Provence und den sanften Hügeln im Süden reicht die Vielfalt.

Entspannung und Freiheit unter freiem Himmel in der Provence. © Sébastien Chebassier

Als Marktführer vereint ausgewählte Vier- und Fünf-Sterne-Campingplätze, die speziell auf Familien ausgerichtet sind: Sportangebote, Wasserrutschen, Schwimmkurse, kreative Workshops und kulturelle Aktivitäten sorgen dafür, dass jedes Familienmitglied seinen Platz findet. Die Anlagen verfügen über komfortable Unterkünfte und regionale Küche – alles eingebettet in eine offene, entspannte Atmosphäre.

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Zeit für Familie

In den Kinder- und Jugendclubs entstehen Freundschaften, die oft über den Urlaub hinaus bestehen. Basteln, Sport, Naturerkundungen oder gemeinsame Spiele sorgen für Abwechslung und Abenteuer. Gleichzeitig werden Jugendliche in dieser sensiblen Lebensphase ernst genommen und respektiert – ein wichtiger Aspekt, um sich frei entfalten zu können, ohne sich erklären oder rechtfertigen zu müssen.

Spiel, Wasser und Lachen – Familienmomente im Freien in la Sablière. © Sébastien Chebassier

So wird Naturismus für Familien zu mehr als nur einer Urlaubsform: Er wird zu einer Erfahrung, die verbindet, stärkt und lange nachwirkt.

Und wer weiß – vielleicht ist dieses Jahr genau der richtige Moment, als Familie etwas Neues auszuprobieren?

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