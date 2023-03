Familienurlaub 2023 im Green Village Resort an der blauen Adria

Natur, Kultur und ganz viel Meer – eine Auszeit im Green Village Resort zwischen Bibione und Lignano Sabbiadoro verspricht Familienspaß ohne Ende.

27. März 2023 - 06:47 Uhr

Das Resort an der italienischen Adria-Küste ist der Urlaubstraum für Familien. Nach einem Frühstück in der Morgensonne wird entschieden: ein Abenteuerausflug in die üppigen Pinienwälder, die zahlreichen Kulturschätze im Umland besichtigen oder Sandburgen bauen am goldgelben Strand? Egal, denn zu jeder Jahreszeit ist hier das Richtige für alle dabei.

Ein Hauch von Kultur, ein Hauch von Natur und ganz viel Meer

Für Abkühlung ist in jedem Fall bestens gesorgt: Im riesigen Pool-Bereich plantschen kleine Wasserratten oder vergnügen sich mit Wasserspielen im Kinderbecken. Erwachsene entspannen im großzügigen Open-Spa-Bereich mit Whirlpools, Massageliegen, türkischem Dampfbad und . Wer den Sand zwischen den Zehen und die sanfte Meeresbrise auf der Haut spüren möchte, gelangt in wenigen Minuten bequem mit dem Beach-Shuttle-Service zum weitläufigen Strand von Lignano Riviera.

Im riesigen Pool-Bereich plantschen kleine Wasserratten oder vergnügen sich mit Wasserspielen im Kinderbecken. © Green Village Resort

Dieser Strandabschnitt ist die ruhigste Zone der Küste und besticht – neben dem traumhaften Sandstrand und dem flachen Meer – mit weitläufigen Grünbereichen, wo Gäste im Schatten der jahrhundertealten Pinien spazieren gehen können. Natürlich stehen am Strand kostenlose Sonnenschirme und Sonnenliegen bereit. mit dem Glitzern der Sonne auf dem türkisblauen Wasser um die Wette!

Gäste können unter dem weitläufigen Grünbereich im Schatten spazieren gehen. © Green Village Resort

La Dolce Vita

Natürlich gehört zu einem Urlaub in Bella Italia auch die vorzügliche italienische Küche. Im kommen Genießer voll auf ihre Kosten: Fangfrischer Fisch, typisch italienische Pasta, spezielle Kindergerichte, Obst und Gemüse aus eigenem Anbau und leckere Desserts sorgen für Geschmackserlebnisse. Über die Art der Versorgung entscheiden die Urlauber: Ob Selbstversorger, mit Frühstück, Halbpension oder Vollpension – und genießen maximale Freiheit.

Wohltuende Erholung im Familienurlaub 2023

Nach einem erlebnisreichen Tag bieten die voll ausgestatteten Villen und Wohnungen, die komfortablen Zimmer und die geräumigen Suiten wohltuende Erholung. Familien mit tierischen Begleitern sind im Green Village Resort ebenso herzlich willkommen. In den Villen mit eingezäuntem Garten, im Naturpark und an einem speziellen Hundeabschnitt am Strand toben sich Fellnasen aus.

Die komfortablen Zimmer bieten wohltuende Erholung. © Green Village Resort

Das Green Village Resort ist . Es ist ein Ort lebenslanger Erinnerungen an wunderbare Augenblicke, ein Ort wertvoller Momente und herzlichen Kinderlachens, ein Ort für die nächste Auszeit vom Alltag.

Lassen Sie sich treiben und erleben Sie Ihr ganz persönliches . Sie werden es lieben, versprochen.

Green Village Resort – Hotel & Aparthotel

Via Casa Bianca 4

33054 Lignano Sabbiadoro

Italien

Tel.: +39 0431 430144

hotel@etgroup.info