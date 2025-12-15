Die Wintersaison setzt neue Maßstäbe: Innovation bei den Anlagen, Traumschnee und Weltcup-Rennen im Val di Fassa, der Königin des Skisports.

15. Dezember 2025 - 07:53 Uhr

im Handumdrehen: die neue 3S-Seilbahn, die innovativste Italiens, führt in den Trentiner Dolomiten in die Zukunft. Die stündliche Beförderungskapazität beträgt 2.177 Personen, mit 16 Kabinen für jeweils 30 Personen, beheizten Sitzen und Panoramafenstern, um den Blick auf die Dolomiten zu genießen.

Die neue 3S-Seilbahn, die innovativste Italiens verfügt über eine stündliche Beförderungskapazität von 2.177 Personen, mit 16 Kabinen für jeweils 30 Personen, beheizten Sitzen und Panoramafenstern, um den Blick auf die Dolomiten zu genießen. © ApT Val di Fassa

Eine Reise ins Wunderbare, signiert von Dopplmayr für Sitc aus Canazei. Und das ist noch nicht alles: Neue Gondelbahnen und Sessellifte vom Skigebiet Canazei bis zu den und San Pellegrino machen den Winter 2025/2026 zu einem noch aufregenderen Erlebnis auf den Pisten im Herzen der Dolomiten.

Das Val di Fassa ist mit 210 km Pisten und 80 Skiliften und fünf ausgezeichneten Skischulen pure Magie für Groß und Klein. © ApT Val di Fassa

Das pulsierende Herz des Skisports schlägt hier

Im Val di Fassa pulsiert der Winter voller positiver Emotionen: Vom 29. November bis zum 7. April ist jeder Tag eine Hymne an den Skisport, mit , die zum Träumen einladen, auch dank des SmartPass, dem digitalen Skipass, der Technologie zum Verbündeten der Leidenschaft macht. Zwischen legendären Skitouren wie der und fünf ausgezeichneten Skischulen ist der Schnee hier für Groß und Klein pure Magie.

Die deutschen Skichampions Linus Straßer und Emma Aicher sind Pro-Botschafter des Fassatals: sie verkörpern die sportliche Seele des Tals. © ApT Val di Fassa

Das Tal, in dem Straßer, Aicher und Colturi Ski fahren

Die deutschen Skichampions Linus Straßer und Emma Aicher sind zusammen mit der Italienerin Lara Colturi die Pro-Botschafter des Fassatals: drei Gesichter, die die sportliche Seele des Tals verkörpern. Durch Training, Wettkämpfe und ihren Alltag im Tal vermitteln die Skifahrer Werte wie Leidenschaft, Nachhaltigkeit und Liebe zu den Bergen. Insbesondere Straßer, der nun schon im vierten Jahr als Botschafter tätig ist, erklärte bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Winters in Fassa, die Ende Oktober in München stattfand, dass er im Dolomitental unvergessliche Ski- und Gastronomieerlebnisse habe.

Von Januar bis März finden im Val di Fassa zahlreiche Rennen statt: Im März der Alpine Ski-Weltcup in der Abfahrt und im Super-G der Damen sowie der Ski Cross Weltcup und der Sellaronda Ski Marathon im Januar. © ApT Val di Fassa

Pisten und Herausforderungen für die Stars des Skisports

Wenn der Schnee die Gipfel bedeckt, richtet sich das Augenmerk der internationalen Sportwelt auf das Fassatal: Am 7. und 8. März treten die Königinnen des auf der Piste La VolatA im Skigebiet in der Abfahrt und im Super-G gegeneinander an. Am 30. und 31. Januar gehen hingegen die Champions des in San Pellegrino an den Start, am 25. Januar treten Wettkämpfer und Enthusiasten bei der und am 20. März beim gegeneinander an.

