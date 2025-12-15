Wo die Profis Ski fahren: Dieses Tal sollten Sie unbedingt kennenlernen
Von Campitello zum Col Rodella im Handumdrehen: die neue 3S-Seilbahn, die innovativste Italiens, führt Val di Fassa in den Trentiner Dolomiten in die Zukunft. Die stündliche Beförderungskapazität beträgt 2.177 Personen, mit 16 Kabinen für jeweils 30 Personen, beheizten Sitzen und Panoramafenstern, um den Blick auf die Dolomiten zu genießen.
Eine Reise ins Wunderbare, signiert von Dopplmayr für Sitc aus Canazei. Und das ist noch nicht alles: Neue Gondelbahnen und Sessellifte vom Skigebiet Canazei bis zu den Skigebieten Carezza und San Pellegrino machen den Winter 2025/2026 zu einem noch aufregenderen Erlebnis auf den Pisten im Herzen der Dolomiten.
Das pulsierende Herz des Skisports schlägt hier
Im Val di Fassa pulsiert der Winter voller positiver Emotionen: Vom 29. November bis zum 7. April ist jeder Tag eine Hymne an den Skisport, mit 210 km Pisten und 80 Skiliften, die zum Träumen einladen, auch dank des SmartPass, dem digitalen Skipass, der Technologie zum Verbündeten der Leidenschaft macht. Zwischen legendären Skitouren wie der Sellaronda und fünf ausgezeichneten Skischulen ist der Schnee hier für Groß und Klein pure Magie.
Das Tal, in dem Straßer, Aicher und Colturi Ski fahren
Die deutschen Skichampions Linus Straßer und Emma Aicher sind zusammen mit der Italienerin Lara Colturi die Pro-Botschafter des Fassatals: drei Gesichter, die die sportliche Seele des Tals verkörpern. Durch Training, Wettkämpfe und ihren Alltag im Tal vermitteln die Skifahrer Werte wie Leidenschaft, Nachhaltigkeit und Liebe zu den Bergen. Insbesondere Straßer, der nun schon im vierten Jahr als Botschafter tätig ist, erklärte bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Winters in Fassa, die Ende Oktober in München stattfand, dass er im Dolomitental unvergessliche Ski- und Gastronomieerlebnisse habe.
Pisten und Herausforderungen für die Stars des Skisports
Wenn der Schnee die Gipfel bedeckt, richtet sich das Augenmerk der internationalen Sportwelt auf das Fassatal: Am 7. und 8. März treten die Königinnen des Alpinen Ski-Weltcups auf der Piste La VolatA im Skigebiet San Pellegrino in der Abfahrt und im Super-G gegeneinander an. Am 30. und 31. Januar gehen hingegen die Champions des Ski Cross Weltcups in San Pellegrino an den Start, am 25. Januar treten Wettkämpfer und Enthusiasten bei der Marcialonga di Fiemme e Fassa und am 20. März beim Sellaronda Ski Marathon gegeneinander an.
Weitere Informationen unter: www.fassa.com
