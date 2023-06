Erleben Sie außergewöhnliches – Die Falkensteiner Premium Collection

Entfliehen Sie dem Alltag und erleben Sie wahren Luxus und unvergessliche Wohlfühlmomente auf höchstem Niveau in den Häusern der Falkensteiner Premium Collection.

05. Juni 2023 - 06:27 Uhr

Mit den sowie den Premium Living Apartments setzt die Falkensteiner Michaeler Tourism Group neue Maßstäbe im Bereich der Freizeit- und Ferienhotellerie: In den zwölf Häusern dieser exklusiven Kategorie erleben die Gäste eine neue Dimension des Besonderen. Außergewöhnliche Architektur, hochwertiges Design, innovative Kulinarik und zukunftsweisende Technik bestimmen die Hotelkonzepte dieser Häuser.

Design mit Verantwortung

Internationale Stararchitekten und Stararchitektinnen wie Matteo Thun oder Snøhetta geben den und den ein unverkennbares Profil und eine einzigartige Ästhetik. Für Matteo Thun hat jedes Projekt seine eigene Identität – dabei bestimmt der Genius Loci den Stil der Architektur. Auf diese Weise zollt er der Seele des Orts, an dem ein Gebäude errichtet wird, seinen Respekt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Mit seinem Conscious Design ist Matteo Thun Weg bereiter für eine neue, zukunftsweisende Interpretation von Nachhaltigkeit in der Architektur. Conscious Design zielt darauf ab, die Vorteile für die Gesellschaft zu maximieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Entsprechend dieser Philosophie sorgen in den Hotels der Premium Collection sowie in den Premium Living Apartments edle und natürliche Materialien, zeitlos-elegantes Interieur-Design und großzügige, lichtdurchflutete Räume für ein stilvolles Ambiente, das jeden Aufenthalt zu einer liebevollen Erinnerung werden lässt.

Achtsamer Genuss auf höchstem Niveau

Natürlichkeit, Regionalität und Authentizität sind die Leitprinzipien von Stefan Leitner, der sein kulinarisches Handwerk von den Besten gelernt hat. Für die Premium Collection entwickelte er gemeinsam mit Sebastian Postogna, F&B Director, eine , die auf kurzen, regionalen Lieferketten basiert und lokale Produzenten und Produzentinnen fördert.

Couch, Furniture, Home Decor, Human, Person, Plant, Sitting Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo © Falkensteiner Hotels & Residences

Frische und Geschmack stehen dabei an erster Stelle. Auch sein Team rückt der Culinary Director ins Zentrum - wie etwa mit einem modernen Frontline-Cooking-Konzept an zahlreichen Kochstationen, an denen vor den Augen der Gäste frisch gekocht wird. So wird auch sichergestellt, dass Lebensmittel achtsam behandelt und nicht verschwendet werden. Für das richtige Geschmackserlebnis sorgen junge Talente mit exzellenter Ausbildung und internationalem Background.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Aber auch Kooperationen zeichnen die Kulinarik bei Falkensteiner aus. Seit einigen Jahren besteht eine Kooperation mit Mochi, der Adresse in Wien, wenn es um Sushi geht und dem Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo. Im Falkensteiner Resort Punta Skala zeigen diesen Sommer zum zweiten Mal in Folge Paul Ivic und sein Team vom TIAN, wie köstlich vegan-vegetarische Haubenküche schmeckt – inspiriert vom Meer und den Zutaten aus der Region Zadars.

Im Einklang mit der Natur

Für ein unvergessliches Urlaubserlebnis befinden sich die Hotels der Premium Collection sowie die Premium Living Apartments in den schönsten Ferien-Regionen des Alpe-Adria-Raums. Die harmonische Integration in die natürliche Umgebung und der bewusste Fokus auf einen ressourcenschonenden Betrieb machen jeden einzelnen Standort zu einem einzigartigen Wohlfühlort.

Falkensteiner Hotel Kronplatz © Falkensteiner Hotels & Residences

gilt innerhalb der gesamten Branche als richtungsweisendes Leuchtturmprojekt. Sowohl der Hotelkomplex als auch das Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenhaus werden mit Abwasser aus dem benachbarten Wasserkraftwerk geheizt und gekühlt. Zusätzlich wird eine Photovoltaikanlage betrieben und Strom aus Wasserkraft bezogen. Das Falkensteiner Hotel Montafon ist zudem Partner von turn to zero und kompensiert im Rahmen dieser Initiative den ohnehin niedrigen CO2 -Fußabdruck mit Investments in drei nachhaltige Projekte. Mehr zu den Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie zum Ecotainment-Konzept im ebenfalls beigefügten Montafon-Factsheet.

Experience Concierge

Auf Naturliebhaber und Naturliebhaberinnen wartet in den ein ganz besonderes Service-Highlight: Ein ortskundiger Experience Concierge versorgt Outdoor-Fans mit Insidertipps zu den schönsten Wanderrouten oder dem perfekten Tauch-Spot. Auf Wunsch werden auch individuell zugeschnittene Erlebnisse organisiert – vom Yoga am Berggipfel über den exklusiven Segelturn, bis zu spektakulären Aussichten bei einem Flug mit dem Heißluftballon.

Falkensteiner Resort Punta Skala © Falkensteiner Hotels & Residences

Mehr Infos unter:

