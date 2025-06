Entlang der türkischen Riviera: Unterwegs mit einer Gulet

Entschleunigt reisen entlang der türkischen Küste - fernab vom Massentourismus, aber nah an Natur, Geschichte und kulinarischer Vielfalt. Was Reisen auf einer Gulet so besonders macht.

(elm/spot) | 13. Juni 2025 - 11:32 Uhr

Die türkische Riviera lockt mit perfekten Sommerbedingungen. © TYBA

Wer an Urlaub in der Türkei denkt, hat häufig Hotelanlagen, Strände und große Resorts im Kopf. Doch es gibt eine andere Art, dieses Land kennenzulernen - leiser, beweglicher und näher an der Natur: mit dem Boot. Genauer gesagt, mit einer Gulet, einem traditionellen türkischen Holzschiff, das heute als komfortable Charteryacht genutzt wird. Tradition trifft auf modernen Komfort Gulets haben ihren Ursprung in der Fischerei, wurden aber vor langem für den Tourismus weiterentwickelt. Heute fahren sie als private Charteryachten entlang der türkischen Küste - meist mit einer kleinen Gruppe an Bord, begleitet von einer Crew, die sich um Navigation, Küche und Service kümmert. Die Ausstattung ist zurückhaltend komfortabel: einfache, klimatisierte Kabinen, ein großes Deck, Platz zum Essen und Ausruhen im Freien. Im Gegensatz zur klassischen Kreuzfahrt geht es hier nicht um Entertainment oder Animation, vielmehr steht das Erleben im Vordergrund. Landschaft, Wasser, Kultur - im eigenen Rhythmus. Zwischen Buchten, Inseln und antiken Orten Die sogenannte "Turquoise Coast" zwischen Göcek, Fethiye, Marmaris und Bodrum im Südwesten der Türkei gilt als eine der reizvollsten Küstenlinien im Mittelmeerraum. Dicht bewachsene Hügel fallen bis ans Wasser, dazwischen liegen kleine Strände, einsame Buchten und Überreste vergangener Kulturen. Viele der Orte sind nur vom Wasser aus erreichbar. Eine typische Woche an Bord führt zu wechselnden Ankerplätzen: mal einsam in einer geschützten Bucht, mal in einem kleinen Hafen mit der Möglichkeit, durch Gassen zu schlendern, Kaffee zu trinken oder historische Stätten zu besuchen - etwa die versunkene Stadt bei Kekova oder die Ruinen von Kaunos. Kulinarik ohne große Bühne Auch die Verpflegung an Bord ist bewusst reduziert - aber mit Sorgfalt zubereitet. Die Crew kocht meist landestypisch: Gemüse, das mit Olivenöl und Kräutern zubereitet wird, Auberginen in zahlreichen Varianten, Fisch vom lokalen Markt, dazu Reis, Joghurt, frisches Brot. Auf Wunsch auch vegetarisch oder individuell angepasst. Gegessen wird draußen - meist im Schatten des Sonnendecks, mit Blick auf das Wasser. "Man sieht die Küste anders" "Eine Gulet-Reise bietet die Möglichkeit, die türkische Küste in ihrem ursprünglichen Rhythmus zu erleben - nicht als Kulisse, sondern als Raum", sagt ein Vertreter der TYBA - Turkish Yachting & Brokers Association. Die Organisation steht für geprüfte Anbieter und vermittelt Charterangebote entlang der Ägäis und Mittelmeerküste. "Man sieht die Küste anders, wenn man sich ihr vom Wasser nähert - mit Zeit, mit Ruhe, mit Aufmerksamkeit." Für wen ist diese Reiseform geeignet? Ein Urlaub auf einer Gulet ist kein Luxusurlaub im klassischen Sinne - und auch kein Abenteuertrip. Es ist eine bewusste Entscheidung für eine entschleunigte Form des Reisens. Ideal für Familien, kleine Freundesgruppen oder Paare, die gemeinsam unterwegs sein und gleichzeitig Raum für sich haben möchten. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de