Entdecken Sie die Urlaubsregion Kronplatz

Die Kronplatz-Region in Südtirol bietet alles was das Herz begehrt, Ruhe, Entspannung, Vielfalt und Abenteuer. Auf 2.275 Metern in den Dolomiten erleben Wintersportler und Genießer jetzt einen Platz für besondere Momente.

06. Februar 2023 - 06:37 Uhr

Die präsentiert sich von ihrer schönsten Seite. Neben ihren 120 Kilometer ansprechenden Pisten und 32 Liftanlagen gesellt sich dieses Jahr neben der berühmten Weltcup- Piste Erta die neue Piste Sorega. Der Kronplatz ist eines der modernsten Skigebiete im Alpenraum, ein wahres Paradies für Skifahrer, die den Berg auch mit dem Zug erreichen und das Angebot Dolomiti Superski und das perfekte Netz von Verbindungen nutzen können, um sich zu vergnügen.

Mit dem bequemen Skibus-Transferservice an der Talstation der Kabinenbahn Piculin erreichen die Gäste alle 20 Minuten die Ortschaft Sompunt (Parkplatz Sponata) in Alta Badia, oder auf Deutsch: Hochabtei. Von hier aus ist es auf den Skiern etwa eine Stunde nach Corvara, wo man in die berühmte Sella Ronda einsteigen kann.

Die Region bietet zahlreiche Einrichtungen für das perfekte Wintervergnügen. © Manuel Kottersteger

Kronplatz als Teil der Dolomiten

Für alle, die es noch nicht wissen: Der ist Teil der Dolomiten, 2.275 Meter hoch und gibt der gesamten Urlaubsregion zwischen Bruneck, Sankt Vigil, Olang, Kiens und dem Antholzertal im Pustertal im östlichen Teil Südtirols seinen Namen. Es sei unmöglich, sich nicht in diese Orte zu verlieben, so die Verantwortlichen. Die Region bietet eine große Vielfalt an spannenden sportlichen, kulturellen und kulinarischen Erlebnissen.

Es gibt viele Gründe, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Skifahrer anziehen. Das beginnt bei der Qualität der Pisten und Skischulen über das schöne Loipennetz bis hin zur Möglichkeit, bis 10 Uhr abends unter dem Sternenhimmel Ski zu fahren. Die Urlaubsregion Kronplatz ist nicht nur Skidomizil allein.

Die gebotenen Aktivitäten decken eine Reihe von Wintersportarten ab, die jeder Altersgruppe und jedem Wunsch gerecht werden, von den abenteuerlichsten bis zu den beeindruckendsten. Es gibt einen wunderschönen Snowpark für Snowboarder und Freestyler mit einer Family Fun Line für die ganze Familie, Rodelpisten und eine Strecke der ganz besonderen Art für von sibirischen Huskys gezogenen Schlitten auf der Entdeckung des Würzjochs im bezaubernden Naturpark Puez-Geisler. Auch wer auf Kilometerjagd gehen will, ist hier genau richtig.

Ein wahres Wintersportparadies. © Harald Wisthaler

Ein hervorragender Ort für Langläufer

Die Welt der auf die Wünsche der verschiedenen Langläufer zugeschnittenen Langlaufloipen geht von Antholz über die Würzjoch- Loipe und von Sankt Vigil nach Pederü im UNESCO-Weltnaturerbe. Unter den adrenalintreibenden Aktivitäten findet sich auch das Paragliding, für alle, die davon träumen, im Wind zu tanzen, während sie über die atemberaubende Landschaft des Pustertals fliegen, allein oder im Tandem.

Egal ob Skifahren, Snowboarden oder Langlauf, hier kommt jeder auf seine Kosten. © Gianvito Coco

Eine ebenso magische und intensive Erfahrung ist das Wandern in all seinen Formen, egal ob Schneeschuhwandern, einfache Spaziergänge oder auf schrofferen und artikulierteren Routen. Protagonist ist immer die Natur mit ihren Landschaften und Farben, die es in vollen Zügen auszukosten gilt.

Feinste Delikatessen im Angebot

Der bietet auch ein interessantes kulturelles Angebot, allen voran das den Legenden des Alpinismus gewidmete Messner Mountain Museum Corones, und das Museum Lumen, das die Geschichte der Bergfotografie von ihren Anfängen bis heute nachzeichnet.

Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub. © Manuel Kottersteger

Ein weiteres Highlight der ist die Pustertaler Küche. Es gibt unzählige Orte, an denen man köstliche traditionelle und nicht-traditionelle Gerichte genießen kann: hochgelegene Einkehrmöglichkeiten wie Almhütten und Schutzhütten, ausgezeichnete Restaurants, bis hin zum Spitzenrestaurant Alpinn, das vom Drei-Sternekoch Norbert Niederkofler geführt wird.